В такую жару как сейчас есть не очень хочется, а если и перекусить, то чем-то легким и прохладным. И для этого холодные супы - идеальный вариант. Конечно же, все сразу вспоминают окрошку. Но если вы не любители квас и сосиски, то Буквы собрали еще несколько интересных рецептов.

Холодный борщ

Этот вариант борща распространен в Украине, Беларуси и Литве.

Ингредиенты:

3 молодых свеклы с ботвой;

4 средние картофелины;

2 яйца;

2 свежих огурца;

200 г отварного мяса (можно без);

700 мл холодной кипяченой воды;

соль по вкусу;

1 столовая ложку сахара,

1 столовая ложка масла;

1 столовая ложка яблочного или винного уксуса 9%;

1 чайная ложка хрена;

Перец по вкусу.

Свеклу и картофель моем и отвариваем до мягкости, а не очищая. Охлаждаем.

Яйца отвариваем вкрутую. Огурцы моем, если кожура жесткая – очищаем.

Режем соломкой свеклу, картофель и огурцы (не смешивайте их пока). Отварное мясо также режем брусочками. Яйца разрезаем на половинки.

Свекольную ботву тщательно промываем в холодной воде.

Нарезанную соломкой свеклу кладем в миску, заливаем прохладной кипяченой водой и оставляем на 20 минут, чтобы свекла дала сок и цвет. Перекладываем свеклу в миску, чтобы не помялась. В воду добавляем соль, перец, другие специи по вкусу.

Выкладываем в глубокие тарелки картофель, свеклу, огурцы, мясо. Заливаем свекольным отваром. Добавляем зелень и листья свеклы. И яйцо.

Испанский гаспачо

Хотя в Испанию украинская пока нельзя, но ее кухню можно воспроизвести дома. Тем более, что у испанцев тоже есть несколько вариантов холодных супов. Например, гаспачо.

Ингредиенты:

Помидор – 2 кг

Огурец – 1 шт

Перец болгарский – 2 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубка.

Оливковое масло – 100 мл

Уксус (винный) – 2 ст. л.

Хлеб (черствый) – 2 куска.

Овощи с вечера моем, огурцы очищаем от кожуры, и все измельчаем до состояния пюре в блендере. Оставляем на ночь в холодильнике. Утром смесь пропускаем через сито, чтобы отделить шкурки от пюре.

Далее замачиваем черствый хлеб в воде, выдавливаем лишнюю воду и снова все перемешиваем в блендере. Добавляем соль, уксус и специи, размешиваем и снова ставим в холодильник. Когда будете подавать уже на стол, добавьте оливковое масло.

Если хотите подать гаспачо как напиток, добавьте кипяченой холодной воды.

Нет – тогда подавайте как суп, с овощами-гриль и гренками.

Болгарский таратор

Этот супчик популярный в Болгарии, Македонии и Албании, а в Греции он готовится как всем известный соус цадзики.

Ингредиенты:

2 средних огурца;

400 мл кефира или жидкого несладкого йогурта;

2 ст.л. оливкового масла;

Пучок укропа;

1-2 зубчика чеснока;

Соль по вкусу (примерно пол чайной ложки)

Молотый черный перец (по желанию);

Грецкие орехи.

Моем огурцы и зелень.

Орехи чистим и измельчаем в блендере. Несколько ореховых ядрышек оставляем для украшения. Огурцы чистим и трем на крупную терку. Чеснок пропускаем через чесночницу или трем на мелкую терку. Укроп мелко нарезаем.

Даем постоять минут 10, чтобы огурчики пустили сок.

Заливаем смесь кефиром, добавляем растительное масло, перемешиваем. Если нужно, разбавляем суп водой до нужной консистенции.

Французский вишисуаз

Еще один вариант холодного летнего супа – теперь от французов. Кто-то говорит, что его придумал Людовик XV после охоты, кто-то отдает авторство повару Луи Диа, который, работая в ресторане Нью-Йорке, решил вспомнить свое детство и приготовить суп, который делали в его родном Виши.

Ингредиенты:

250 г лука-порея;

150 г картофеля;

небольшой корень сельдерея;

150 г молока

оливковое масло;

100 г сливок или йогурта (10%).

Овощи вымойте, очистите и мелко нарежьте. На масле поджарьте лук. Тушите под крышкой несколько минут (лук должен стать полупрозрачной). Добавьте измельченный сельдерей и мелко нарезанный кубиками картофель. Готовьте еще 20 минут.

Дайте остыть. Добавьте молоко. Перемешайте блендером до консистенции пюре. Снова поставьте на огонь на несколько минут. Влейте сливки или йогурт, хорошо перемешайте. Поперчите, посолите. Добавьте немного молотого мускатного ореха.

Подогрейте, но до кипения не доводите. Снимите с огня, оставьте под крышкой остыть.

Суп из авокадо





Ингредиенты:

Куриный бульон – 400 мл

Авокадо – 3 шт

Молоко – 250 мл

Сметана или греческий йогурт (10%) – 100 мл

Соль – по вкусу

Лук и чеснок – 1 (необязательно)

Зелень (лук, чеснок, укроп, можно стебель сельдерея)

Сок лимонный – по вкусу

Варим вечером куриный бульон. Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку, чистим и режем. Одно авокадо можно отложить для украшения, нарезать его или кубиками или слайсами, побрызгать лимонным соком, чтобы не потемнело.

К авокадо добавляем бульон и, можно еще лук и чеснок (для остроты). Блендером измельчить до консистенции пюре.

Добавляем молоко и сметану.

И еще раз смешиваем блендером до однородного состояния.

Разливаем в тарелки, добавляем в каждую измельченную зелень и авокадо, которые оставили для украшения. Можно еще добавить горстку измельченных орехов.

Подаем сразу к столу, чтобы суп не потемнел. Приятного аппетита!