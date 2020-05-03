Сырники – один из самых вкусных и любимых завтраков. Буквы собрали лучшие рецепты – с мукой и без, с яблоками, бананом и тыквой. А ее обязательно попробуйте приготовить львовский сырник с лимонным курдом.

Несмотря на то, что классические сырники достаточно просты в приготовлении и не требуют большого доклада, секрет успеха блюда зависит от творога. Он должен быть свежим и хорошо спресованным, не мокрым.

Не кладите в сырники слишком много сахара, чтобы не подгорели.

Разнообразить вкус и аромат обычных сырников помогут орехи, сухофрукты, фрукты, цитрусовая цедра, корица и ванилин.

В идеале тесто должно быть густым и не липнуть к рукам. Если оно получилось жыдковатым добавьте муки или манки, но не много, иначе это уже будут оладьи с творогом. Чтобы сформировать сырник берите 1 ложку теста, скатывайте его в шарик, а потом приплюсните по бокам. Перед жаркой обваляйте сырники в муке или манке, чтобы не пригорали.

Классические сырники

Ингредиенты: творог (700 г), 2 яйца, 80 г сахара, ванилин (1 пакетик на 10 г), мука (15 г), манная крупа (65 г)

Творог перетрите вилкой или в блендере. Отдельно смешайте яйцо с мелким сахаром. Добавьте смесь к творогу, и хорошо перемешайте. Добавьте экстракт ванили и манную крупу. Перемешайте массу блендером.

Насыпьте на рабочую поверхность немного муки, окуните в нее руки и сформируйте сырники. Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон.

Дайте сырникам немного остыть и подавайте к столу.

Ванильные сырники на манке

Ингредиенты: творог (700 г), манная крупа (50 г), сахар (40 г), сахар ванильный (30 г), 1 яйцо.

Соедините манную крупу и сахар, перемешайте. Добавьте в смесь яйцо, творог и тщательно перемешайте в блендере. Поставьте массу на час в холодильник.

Достаньте из холодильника и сформируйте сырники. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите сырники на противень и выпекайте по 3 минуты с каждой стороны.

Сырники с бананом



Ингредиенты: творог (400 г), мука рисовая или пшеничная (3 ст.л), сахар коричневый (1 ст.л.), яйцо (1 шт), банан ( 1 шт), растительное масло для жарки.

Творог тщательно перемешайте с яйцом. Добавьте сахар и еще раз перемешайте. Затем добавьте 2 ст.л. муки, перемешайте. Очистите банан и нарежте кружочками.

Примерно из 1 столовой ложки творожной массы сформируйте диск, положите 1 кусочек банана и заверните его внутрь.

Обжарьте сырники с двух сторон на сковороде, смазанной небольшим количеством растительного масла.

Сырники с яблоками



Ингредиенты: творог (500 г), 2 яйца, 2 небольших яблока, 2–3 столовые ложки сахара; 4 столовых ложки муки.

Тщательно разотрите творог с яйцами. Очистите яблоки и натрите на крупной тёрке. Добавьте их вместе с сахаром к творогу и хорошенько перемешайте. Всыпьте муку и размешайте ещё раз. Обжарьте до золотистой корочки.

Сырники с тыквой

Ингредиенты: творог (400 г), тыква (150 г), 1 чайная ложка корицы, 1 яйцо; манная крупа (1 ст.л.), сахар (2 ст.л.), мука (2 ст.л.), щепотка соли.

Куски сырой тыквы бросьте в кипящую воду и проварите 5-7 минут. Охладите тыкву и сбейте в блендере с корицей. Соедините творог, яйцо, манку, соль, сахар и тыкву, перемешайте в бендере и оставьте на 20 минут. Введите в тесто муку и тщательно перемешайте. Сформируйте сыники и пожарьте на сковороде.

Готовьте до золотистой корочки.

Львовский сырник с лимонным курдом

Если вы очень скучаете за Львовом, то побалуйте себя утром львовским сырником с чашечкой кофе. Но приготовить придется с вечера.

Ингредиенты для теста: творог (500 г), 4 яйца, сахар (150 г), масло сливочное (100 г), цедра 1 лимона, манная крупа (1 ст. л.).

Творог пропустить через мясорубку или протереть через сито. Творог не должен быть мокрый. Если творог мокрый, его надо подвесить в марле на пару часов для стекания, или положить в марле в дуршлаг и прижать сверху грузом (например, пачкой гречки).

Желтки взбить с сахаром до однородной глянцевой массы. Добавляем манку, масло комнатной температуры, изюм и цедру лимона. Добавляем творог и перемешиваем миксером на низкой скорости.

Затем взбиваем белки до пиков. И аккуратно вводим в творожную массу.

Форму для выпекания смазать маслом и присыпать мукой. Выложить массу в форму и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-60 мин.

Лимонный курд: 45 г сливочного масла, растопить, немного охладить, добавить 1 яйцо, лимонную цедру(1 ч.ложка), лимонный сок (2 ст.ложки), сахар (110 г).

Хорошо вымешать,поместить на паровую баню,варить постоянно мешая венчиком до загустения.

Немного охлажденный курд вылить на сырник и поместить его в холодильник на ночь.

А утром можете наслаждаться вкуснотищей.