До 500 дня ув’язнення Андрія Антоненка декілька важливих речей, які широко не обговорюються, але про них не слід забувати. Можливо деяким вони і не відомі.

Про Леонід Маслов написав у Facebook-акаунті на підтримку Антоненка – Free Riff.

1️. Афера Антоненка-Дугарь-Кузьменко є дуже звичайною справою. Неспроможність поліції, невігластво і корупція в прокуратурі, експертних установах і в судах б’ють не по усіх, тож більшість людей не відчуває цих явищ, принаймні на собі, принаймні настільки, щоб вийти на вулиці. Натомість це слід робити. Чим скоріше, тим краще, бо поліція, прокуратура, експерти і суд стають гіршими з кожною хвилиною. І за Антоненка, Дугарь і Кузьменко слід не просто розмальовувати офіс президента яскравими фарбами.

2️. Нам усім (окрім обвинувачених) пощастило, що жертви свавілля так явно невинуваті і при цьому так нахабно і очевидно незаконно позбавлені свободи. Шоу Авакова-Рябошапки-Зеленського надало нам добру послугу. Уявіть собі, що схопили б маловідомих людей, тоді б не було розголосу, достойного захисту, а шахраї і дармоїди отримали б, як зазвичай, нагороди за покарання непричетних. І тоді б ще більше знахабніли.

3. Нагадаю, що Антоненко (без взуття) на 10 см вище ймовірного злочинця (взутого) і на 2,7 см вище (без взуття) найвищої визначеної експертами межі зросту зловмисника (взутого). Думка, що він схожий за ходою, висловлена британським тренером по карате Бірчем, який підписав український текст висновку, не знаючи мови. Ім’я перекладача і англійський текст, всупереч закону, утаємничені, а у захисту є усі підстави вважати, що переклад викривлений настільки істотно, що український текст можна вважати звичайною підробкою. Основні виконавці підробки — Коваль, Рувін, Ірхін і офіцер міжнародного відділу поліції Максим Рибачук, який в справі не фігурує.

4️. З перших днів афери Аваков і його співучасники озвучували і продовжують озвучувати неправдиву інформацію – від детективних фантазій до чистих вигадок. Майже нічого з озвученого по ТБ не фігурує в справі, тому захист позбавлений можливості спростувати наклепи і обман. Нагадаю, що процесуальної можливості захищатись в цивільному порядку a la Гладковський ми за законом не маємо, а в кримінальному процесі наклепи від осіб такого рівня так чи інакше впливають на думку суддів. Ймовірно Аваков, Геращенко і Ко захопились ідеями Адольфа Гітлера, який казав, що чим жахливіше брехня, тим скоріше в неї повірять.

5️. Ось приклади такої брехні:

Дві справи (підрив електроопор в Херсонській області і справа про замах на кримінального авторитета Чекурака в Косіві), як з’ясувалось вже в суді, не мають жодного відношення до вбивства Шеремета. Натомість ці справи весь час озвучувалась як спосіб, через який «вийшли» на Антоненка, насправді він потрапив в поле зору поліції, як і тисячі інших, лише через те, що відвідував той квартал хоча не жив там плюс відвідував АТО. Все!

Антоненко не кульгав ані тоді ані напередодні арешту, але кульгання злочинця було названо Аваковим ледь не визначальним сходством.

Надзвичайна “поведінка телефонів” виявилася чистою брехнею і озвучувалась просто так, в розрахунку на те, що ніхто не перевірить, в суді виявляється протилежне.

Антоненко з 2006 року не жив на місці злочину на О. Гончара, як заявляли Коваль і Аваков. В суді прокурор показав, що слід злочинців загубився в районі Львівської площі, а не О.Гончара, як вони брехали.

У Антоненка не було спортивних курток з логотипом як у злочинця і логотипи взагалі не є його “улюбленим одягом”, адже при обшуку з усього гардероба їх було всього три, причому одна 2018 року. Аваков казав, що принт на спині вивів його на Антоненка. Так, він особисто керував розслідуванням.

Також Аваков набрехав про зв’язки обвинувачених з СБУ і «покровителів» там — це була повна, 100% брехня і нема даних, що СБУ перешкоджало слідству. Деякі докази загубили самі поліцейські.

У Антоненка не було ніякої міни МОН-50, «якою можна вбити величезну кількість людей», а була пуста коробка, в якій нема нестачі жодного ролика (а ролики – єдине на місці вибуху що могло б вказувати на подібну міну). Тож якщо бомбу виготовили з міни, то точно не з цієї. Походження коробки відомо і доведено, що вона дісталася Андрію без вибухівки. Вибухівка на місці злочину не встановлена і це підтверджено усіма експертами у тому числі ФБР, однак Аваков і Геращенко брехали, що вона була така сама як в МОН-50. Вони також розвивали божевільну ідею, що в коробці є нештатна дірка, а це вказує на намір розпиляти її навпіл, а раз навпіл, то це збігається з підривом Шеремета, адже підрив по потужності був як півзаряду міни (без оболонки).

Також Аваков на повному серйозі завяляв, що Антоненко перефотографував усі машини навколо з метою створення точних копій цих машин щоб прибути непоміченим на місце злочину (по іншій його ж версії Антоненко ховався і ночував там в квартирі на О.Гончара, хоча слідство каже, що о 7:23 ранку він був на Старовокзальній).

6️. Офіційні клопотання захисту, які мали б бути безспірно задоволені — виклик свідків Авакова і Ко, а також витребуванння доказів, зокрема аналізу ходи Бірча і експертизи ФБР вибухівки суд свавільно відхилив. Останнє несподіване рішення справило шок навіть на адвоката потерпілих, але прокурор Тішин необережно не вимкнувши мікрофон, комусь озвучував це рішення заздалегідь, поки суд був в нарадчій (“вона відмовить”).

7️. До речі, потерпіла Притула і її представники не проявляють жодного бажання дізнатись істину у справі. Представниця Притули Оксана Мельник викладає на катедри кримінального процесу академії МВС, тобто є в певному сенсі підлеглою Авакова. Вона робить вигляд, що матеріалів справи не знає. В одному з останніх засідань вона пропонувала збільшити якість зображень злочинців шляхом показа відео на більшому телевізорі. (На це захисник Круговий в кулуарах запропонував обійти телевізор ззаду, щоб подивитись на принт на спині). Якщо з Притулою все більш-менш зрозуміло, то дивує позиція матері і дочки загиблого, які довірили представництво своїх інтересів Авакову.

8️. У справі містяться деякі висновки експертиз, окрім аналізу ходи, які очевидно підроблені. Вони напряму не є викриваючими і скоріш за все умисел в підробках не спрямований на звинувачення, однак факт підробок очевидний. Наприклад, експерт Ірхін “знайшов” на відео, відзнятому у 2016 році, позначки часу 2019 року і описав що там зображено.

9️. Суд відбувається (слід бути чесними, як власне і більшість інших процесів в державі) всупереч закону – не щоденно. Досліджено 8 томів з 28 за 9 місяців. Прокурор представляє спам з нерелевантних доказів, які ніяк не викривають обвинувачених, анонсуючи що все буде в кінці. Однак список документів суд вже дослідив, і там окрім ходи нічого нема, а от деякі відео загублені.

10. Одразу хочу відповісти на деякі обурення пересічних громадян, мовляв, захист приділяє занадто багато уваги процесуальним порушенням з боку обвинувачення, наприклад, незаконному вилученню корпусу МОН-50 чи відео злочинців. Мовляв, ці формальні «причіпки» затягують процес і створюють враження винуватості, начебто захисту нічого сказати по суті. Відповім, що по-перше це обов’язок захисту вказувати на подібні беззаконня, навіть якщо вони не визначальні (для Антоненка вони може в цьому випадку і не мають значення, але якщо на них заплющити очі — постраждає правосуддя в цілому). По-друге, ми зобов’язані робити кожного разу хоч маленькі крочки заради звільнення невинуватої особи. Обвинувачення побудоване так, щоб процес викриття голого короля відтягнути на потім, ми ж можемо заперечувати лише на представлені малозначні документи. От і доводиться ламати лише малесеньку брехню, бо основна брехня і полягає в тому, що “далі буде”, а далі нічого нема.

11. І до головного. Затягування процесу і ув’язнення Антоненка відбувається виключно через вплив Авакова, включаючи негідну поведінку потерпілих. Він і його підлеглі відкрито заявляють, що утримання Антоненка судом в неволі є свідченням їх компетентності і обґрунтованості підозри. Але є і ще одна прихована мета: ВОНИ БОЯТЬСЯ ПОЛІГРАФА І НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Бо якщо Антоненко і Кузьменко пройдуть вулицею Липинського і відео буде опубліковане, над нами буде сміятися весь світ. А якщо ще й детектор брехні зробить, скажімо якійсь британець, а не пройдисвіт з КНДІСЕ — гола дупа потужного короля замаячить немов прапор на Богомольця.

12. Хочу подякувати усім за підтримку Андрія, Юлі, Яни і закликати усіх інших приєднатися до боротьби за справедливість, поки ще не пізно. Це наше правосуддя, а не лише їхнє. А вони, хоча й жертви свавілля, але у разі нашої невідворотної перемоги ще й герої. Бо так сталося, їхня свобода це жертва заради нас. Низький уклін їм за мужність.