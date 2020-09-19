Есть тыкву очень полезно для вашего пищеварения, потому что в ней много витаминов, клетчатки и она помогает спросить вес.
Дело в том, что тыква содержит уникальный витамин Т , который ускоряет обмен веществ и помогает организму лучше усваивать полезные вещества из пищи
Тёплый салат с тыквой, грушей и грецкими орехами
Ингредиенты
Тыква – 200 г
Груша – 1 шт.
Рукола – 100 г
Орехи (грецкие) – 40 г
Мёд – 1 ст. л.
Уксус (бальзамический)- 2 ст. л.
Оливковое масло – 1 ст. л.
Корица по вкусу
Соль по вкусу
Перец (чёрный, свежемолотый) по вкусу
Разогрейте духовку до 220 °C.
Тыкву очистите от кожуры и нарежьте на кусочки. Смешайте соль, перец и корицу. Посыпьте приготовленной смесью тыкву, заверните в фольгу и запекайте до мягкости, примерно 10–15 минут.
Руколу вымойте и обсушите. Грушу вымойте, очистите и нарежьте дольками. Измельчите орехи.
Приготовьте заправку для салата: смешайте мёд, бальзамик, оливковое масло.
Выложите на тарелку руколу, сверху — кусочки тыквы, груши. Полейте заправкой и посыпьте измельчёнными орехами.
Суп из тыквы, помидор и кукурузы с сальсой
Ингредиенты
50 г сливочного масла
6 нарезанных луковиц шалот
750 г очищенной тыквы без семян
250 г кукурузы
600 мл горячего овощного бульона
Сок 1 лайма
Для сальсы:
1 кусочек сливочного масла
1 столовая ложка подсолнечного масла
4 ст.л. ядер кукурузы
2 помидора, очищенные, очищенные от семян и нарезанные кубиками
2 ст. л. листьев кориандра
Цедра 1 лайма
4 столовые ложки измельченного твердого сыра
Нагрейте масло на сковороде. Добавьте лук-шалот и готовьте под крышкой 10 минут.
Добавьте тыкву, кукурузу и бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и осторожно варите, частично под крышкой, 30-35 минут.
Нагрейте сливочное масло и подсолнечное масло вместе. Когда зашипит, добавьте кукурузу на 7-8 минут. Остудите и смешайте с другими ингредиентами сальсы.
Взбейте суп в блендере до однородной массы. Приправьте и разогрейте, добавив сок лайма. Перелейте в теплые миски и добавьте в каждую по ложке сальсы.
Запеченная курица с тыквой
Вам понадобятся
1 курица или 1 кг куриных грудок
3 столовые ложки оливкового масла
3/4 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца
1 небольшая мускатная тыква, очищенная и нарезанная на среднего размера кубики
1 чайная ложка сушеного шалфея
3 столовые ложки воды
Курицу вымойте и разделите на части. Духовку разогрейте до 450 °. Смажьте куриное мясо 1 столовой ложкой масла, 1/2 чайной ложкой соли и 1/8 чайной ложкой перца. Выложите куриные четвертинки кожей вверх на большой жаровне. Перемешайте кубики мускатной тыквы с оставшимися 2 столовыми ложками масла, 1/4 чайной ложки соли, 1/8 чайной ложки перца и шалфеем. Добавьте кубики тыквы в жаровню.
Готовьте, время от времени помешивая тыкву, примерно 20 минут, пока куриные грудки не станут готовыми. Достаньте сковороду из духовки и выньте грудки из сковороды. Наклоните противень и слейте с него большую часть жира. Верните форму в духовку. Продолжайте готовить, пока куриные ножки и тыква не будут готовы, примерно на 10 минут. Вынуть курицу и тыкву со сковороды.
Слейте жир с жаровни. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте воды. Доведите до кипения. Выложите соус на курицу.
Жареная тыква с черникой и пряной чечевицей
Ингредиенты
1 целая тыква
2 столовые ложки масла авокадо
½ чайной ложки тмина
1 ч.л. копченой паприки
соль и перец
2 столовые ложки кленового сиропа
100 г ореха пекан (можно заменить другим)
1 гранат
100 г черники
1 банка вареной зеленой чечевицы
2 столовые ложки оливкового масла
Разогрейте духовку до 200 ° C. Нарежьте тыкву на большие кусочки. Натрите их маслом авокадо, тмином, посыпьте сверху щепоткой соли и перца. Запекать в духовке 40 минут до золотистого цвета.
Пока это готовится, положите в сковороду кленовый сироп и орехи пекан. Поджарьте орехи в течение 3 минут, хорошо помешивая, пока они не станут золотистыми. Оставить остывать.
Очистите гранат и разделите его на зерна.
Слейте воду с чечевицы.
Когда тыква прожарится, бросьте чернику, чечевицу, щепотку соли и оливковое масло в противень для запекания и хорошо перемешайте. Поставьте противень обратно в духовку на 5 минут, чтобы запекать еще немного, затем выньте и подавайте с гранатами и орехами пекан, посыпанными сверху.
Ризотто из тыквы с шалфеем и соусом песто
Ингредиенты
Для ризотто
1 тыква, очищенная от кожуры, и нарезанная кубиками размером 1,5 см (около 600 г)
1½ столовой ложки оливкового масла
1 лук-порей, мелко нарезанный
350 г риса
100 мл хереса (сладкого белого вина)
1¼ литра бульона
Соус песто
Разогрейте духовку до 200 ° C. Бросьте тыкву в ½ столовой ложки масла, затем разложите на противне. Жарьте 30 минут до мягкости и золотистого цвета.
Тем временем нагрейте 1 столовую ложку масла в сковороде среднего размера на среднем или сильном огне. Добавьте лук-порей и готовьте 6 минут, пока он не станет мягким и не станет золотистым. Добавьте рис и перемешайте, чтобы он покрылся маслом. Добавьте херес и дайте ему пузыриться, помешивая, пока он почти не испарится. Добавьте бульон, перемешайте, убавьте огонь и накройте крышкой, оставив рис на медленном огне на 20 минут.
Положите ¼ обжаренной тыквы в кухонный комбайн и взбивайте до однородной массы. Снимите ризотто с огня и осторожно добавьте тыквенное пюре. Осторожно добавьте оставшуюся жареную тыкву и приправьте. Разделите на четыре сервировочные тарелки и положите в каждую по ложке песто.
Тыквенный чизкейк
Ингредиенты:
Тыква – 400 гр
Печенье песочное — 120 гр
Яйца — 2 шт
Сахар — 120 гр
Творог — 350 грамм
Масло сливочное — 120 гр
Имбирь сухой — 0,3 ч.л.
Крахмал — 2 ст. ложки
Орехи — 1 стакан
Корица молотая — 1 чайная ложка
Сахар ванильный — 10 гр
Тыкву отварить в кипящей воде в течение 20 минут. Остудить и сбить в пюре.
Печенье, грецкие орехи и масло измельчаем блендером до однородной массы. Выкладываем ее в форму, формируя тонкий корж с бортами и ставим в холодильник на полчаса.
Соеденяем в чаше кухонного комбайна: тыквенное пюре, сахар, творог и яйца. Измельчаем до однородной массы. Добавляем ванильный сахар, корицу, имбирь, крахмал. Еще раз перемешиваем.
Выкладываем начинку в форму прямо на основу из печенья. Выпекаем чизкейк в духовке 50 минут, температура 200 градусов. Даем остыть несколько часов и подаем к столу.
В материале использованы рецепты сайтов sainsburys.co.uk и foodandwine.com