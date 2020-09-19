Да, да, да, тыква уже созрела и ее можно найти на прилавках магазинов и базаров любого цвета и формы. А что необычного из нее приготовить, расскажут Буквы

Есть тыкву очень полезно для вашего пищеварения, потому что в ней много витаминов, клетчатки и она помогает спросить вес.

Дело в том, что тыква содержит уникальный витамин Т , который ускоряет обмен веществ и помогает организму лучше усваивать полезные вещества из пищи

Тёплый салат с тыквой, грушей и грецкими орехами

Ингредиенты

Тыква – 200 г

Груша – 1 шт.

Рукола – 100 г

Орехи (грецкие) – 40 г

Мёд – 1 ст. л.

Уксус (бальзамический)- 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Корица по вкусу

Соль по вкусу

Перец (чёрный, свежемолотый) по вкусу

Разогрейте духовку до 220 °C.

Тыкву очистите от кожуры и нарежьте на кусочки. Смешайте соль, перец и корицу. Посыпьте приготовленной смесью тыкву, заверните в фольгу и запекайте до мягкости, примерно 10–15 минут.

Руколу вымойте и обсушите. Грушу вымойте, очистите и нарежьте дольками. Измельчите орехи.

Приготовьте заправку для салата: смешайте мёд, бальзамик, оливковое масло.

Выложите на тарелку руколу, сверху — кусочки тыквы, груши. Полейте заправкой и посыпьте измельчёнными орехами.

Суп из тыквы, помидор и кукурузы с сальсой





Ингредиенты

50 г сливочного масла

6 нарезанных луковиц шалот

750 г очищенной тыквы без семян

250 г кукурузы

600 мл горячего овощного бульона

Сок 1 лайма

Для сальсы:

1 кусочек сливочного масла

1 столовая ложка подсолнечного масла

4 ст.л. ядер кукурузы

2 помидора, очищенные, очищенные от семян и нарезанные кубиками

2 ст. л. листьев кориандра

Цедра 1 лайма

4 столовые ложки измельченного твердого сыра

Нагрейте масло на сковороде. Добавьте лук-шалот и готовьте под крышкой 10 минут.

Добавьте тыкву, кукурузу и бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и осторожно варите, частично под крышкой, 30-35 минут.

Нагрейте сливочное масло и подсолнечное масло вместе. Когда зашипит, добавьте кукурузу на 7-8 минут. Остудите и смешайте с другими ингредиентами сальсы.

Взбейте суп в блендере до однородной массы. Приправьте и разогрейте, добавив сок лайма. Перелейте в теплые миски и добавьте в каждую по ложке сальсы.

Запеченная курица с тыквой

Вам понадобятся

1 курица или 1 кг куриных грудок

3 столовые ложки оливкового масла

3/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 небольшая мускатная тыква, очищенная и нарезанная на среднего размера кубики

1 чайная ложка сушеного шалфея

3 столовые ложки воды

Курицу вымойте и разделите на части. Духовку разогрейте до 450 °. Смажьте куриное мясо 1 столовой ложкой масла, 1/2 чайной ложкой соли и 1/8 чайной ложкой перца. Выложите куриные четвертинки кожей вверх на большой жаровне. Перемешайте кубики мускатной тыквы с оставшимися 2 столовыми ложками масла, 1/4 чайной ложки соли, 1/8 чайной ложки перца и шалфеем. Добавьте кубики тыквы в жаровню.

Готовьте, время от времени помешивая тыкву, примерно 20 минут, пока куриные грудки не станут готовыми. Достаньте сковороду из духовки и выньте грудки из сковороды. Наклоните противень и слейте с него большую часть жира. Верните форму в духовку. Продолжайте готовить, пока куриные ножки и тыква не будут готовы, примерно на 10 минут. Вынуть курицу и тыкву со сковороды.

Слейте жир с жаровни. Поставьте сковороду на средний огонь и добавьте воды. Доведите до кипения. Выложите соус на курицу.

Жареная тыква с черникой и пряной чечевицей

Ингредиенты

1 целая тыква

2 столовые ложки масла авокадо

½ чайной ложки тмина

1 ч.л. копченой паприки

соль и перец

2 столовые ложки кленового сиропа

100 г ореха пекан (можно заменить другим)

1 гранат

100 г черники

1 банка вареной зеленой чечевицы

2 столовые ложки оливкового масла

Разогрейте духовку до 200 ° C. Нарежьте тыкву на большие кусочки. Натрите их маслом авокадо, тмином, посыпьте сверху щепоткой соли и перца. Запекать в духовке 40 минут до золотистого цвета.

Пока это готовится, положите в сковороду кленовый сироп и орехи пекан. Поджарьте орехи в течение 3 минут, хорошо помешивая, пока они не станут золотистыми. Оставить остывать.

Очистите гранат и разделите его на зерна.

Слейте воду с чечевицы.

Когда тыква прожарится, бросьте чернику, чечевицу, щепотку соли и оливковое масло в противень для запекания и хорошо перемешайте. Поставьте противень обратно в духовку на 5 минут, чтобы запекать еще немного, затем выньте и подавайте с гранатами и орехами пекан, посыпанными сверху.

Ризотто из тыквы с шалфеем и соусом песто

Ингредиенты

Для ризотто

1 тыква, очищенная от кожуры, и нарезанная кубиками размером 1,5 см (около 600 г)

1½ столовой ложки оливкового масла

1 лук-порей, мелко нарезанный

350 г риса

100 мл хереса (сладкого белого вина)

1¼ литра бульона

Соус песто

Разогрейте духовку до 200 ° C. Бросьте тыкву в ½ столовой ложки масла, затем разложите на противне. Жарьте 30 минут до мягкости и золотистого цвета.

Тем временем нагрейте 1 столовую ложку масла в сковороде среднего размера на среднем или сильном огне. Добавьте лук-порей и готовьте 6 минут, пока он не станет мягким и не станет золотистым. Добавьте рис и перемешайте, чтобы он покрылся маслом. Добавьте херес и дайте ему пузыриться, помешивая, пока он почти не испарится. Добавьте бульон, перемешайте, убавьте огонь и накройте крышкой, оставив рис на медленном огне на 20 минут.

Положите ¼ обжаренной тыквы в кухонный комбайн и взбивайте до однородной массы. Снимите ризотто с огня и осторожно добавьте тыквенное пюре. Осторожно добавьте оставшуюся жареную тыкву и приправьте. Разделите на четыре сервировочные тарелки и положите в каждую по ложке песто.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

Тыква – 400 гр

Печенье песочное — 120 гр

Яйца — 2 шт

Сахар — 120 гр

Творог — 350 грамм

Масло сливочное — 120 гр

Имбирь сухой — 0,3 ч.л.

Крахмал — 2 ст. ложки

Орехи — 1 стакан

Корица молотая — 1 чайная ложка

Сахар ванильный — 10 гр

Тыкву отварить в кипящей воде в течение 20 минут. Остудить и сбить в пюре.

Печенье, грецкие орехи и масло измельчаем блендером до однородной массы. Выкладываем ее в форму, формируя тонкий корж с бортами и ставим в холодильник на полчаса.

Соеденяем в чаше кухонного комбайна: тыквенное пюре, сахар, творог и яйца. Измельчаем до однородной массы. Добавляем ванильный сахар, корицу, имбирь, крахмал. Еще раз перемешиваем.

Выкладываем начинку в форму прямо на основу из печенья. Выпекаем чизкейк в духовке 50 минут, температура 200 градусов. Даем остыть несколько часов и подаем к столу.

В материале использованы рецепты сайтов sainsburys.co.uk и foodandwine.com