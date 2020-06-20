Клубничный лимонад
Сезон клубники в разгаре. К тому же тепличную уже заменила гостья с домашних грядок. И приготовить лимонад с клубникой – отличная идея.
Ингредиенты:
Вода – 2 л
Лимоны – 5 шт.
Мед – 3 ложки столовые
Клубника -250 г
Выжмите сок из лимонов. Должно получиться где-то 200 мл. Нарежьте клубнику.
В большом кувшине смешайте кипяченую воду, лимонный сок и мед. Затем вмешайте нарезанную клубнику. Дайте настояться. Если вкус вам покажется слишком концентрированным, добавьте лед.
Лимонад с персиками и малиной
Ингредиенты:
Персики – 3 шт.
Малина – 150 г
Лимоны – 7 шт.
Холодная вода –2 литра
Мёд – 3 ст. л.
Выжмите сок из лимонов. Нарежьте дольками персики.
Смешайте чашку воды с малиной, персиками и мёдом в кастрюле и поставьте на средний огонь. Проварите фрукты около пяти минут, постоянно их помешивая. Потом остудите малинно-персиковую смесь и затем перелейте в блендер. Взбейте до однородной текстуры.
Процедите смесь через мелкое сито. Перелейте смесь в кувшин, добавьте сок лимонов и 2 литра воды.
Подавайте лимонад охлаждённым.
Земляничный морс
Ингредиенты:
Земляника – 1кг
Сахар – по вкусу
Лимон – 1
Вода кипяченная – 700 мл.
Землянику перебрать, оборвать с ягод листики. Подготовленную землянику протереть через сито, чтобы получилось пюре с минимумом косточек.
В земляничное пюре выдавить сок лимона.
Добавить по вкусу сахар и перемешать.
Выжимки от ягод залить кипятком, процедить и перелить в земляничное пюре.
Морс лучше не кипятить, а дать отстояться и разлить по стаканам.
Морс с ревенем и гвоздикой
Ингредиенты:
Ревень – 200г
Вода – 1 л
Сахар – 2 ст.л.
Гвоздика – 2 бутона
Цедра 1-го апельсина.
Черешки ревеня нужно вымыть, очистить от грубых волокон и нарезать мелкими кусочками. Затем залить горячей водой, добавить сахар и варить вместе с приправами до размягчения. Процедить и остудить.
Классический лимонад
Ингредиенты
Лимон -1 кг
Вода -1,5 литра
Сахар – 90 г или мед – 3 ложки
Мята -15 г
Лимоны вымойте, высушите и разрежьте их пополам. Выжмите сок при помощи соковыжималки для цитрусовых. Сок вылейте в кувшин и добавьте сахар. Добавьте кипяченую холодную воду. Возьмите мяту, оторвите листья с веточек, промойте и подсушите их бумажным полотенцем. Затем добавьте листики в кувшин и дайте постоять не менее двух часов.
Подавайте со льдом.
Lavazza mojito
Смесь кофе с лаймом и мятой может украсить ваше утро вместо обычного кофе.
Ингредиенты
Кофе- 120 мл
Вода – 320 мл
Лайм- 2 шт.
Мята- 1/3 пучка
Сахар- 8 ч. л.
Лёд – 200 г
Лаймы вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Засыпьте их сахаром. Добавьте листики мяты. Разомните смесь. Сварите эспрессо.
Разложите смесь в 4 стакана для коктейля, достаньте лёд из морозилки и заполните стаканы. Затем добавьте в каждый 80 мл газированной воды. Теперь налейте 30 мл остывшего кофе в каждый стакан.
Морс из базилика с лимоном
Ингредиенты
Базилик – 1 пучок
Сахар – по вкусу
Лимон – 3.
Вода – 2 литра
Вымытые веточки базилика кладем в двухлитровую кастрюлю, добавляем 6 ложек сахара (можно заменить медом или стевией), кусочки лимона, все хорошо растираем блендером. Заливаем 2 литрами кипятка и оставляем под крышкой при комнатной температуре до остывания. Процеживаем, подаем к столу.