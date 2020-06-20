В такую жару есть особенно не хочется, а вот пить много воды – да. Буквы предлагают несколько рецептов лимонадов и морсов, чтобы ваша борьба с жарой стала вкуснее.

Клубничный лимонад

Сезон клубники в разгаре. К тому же тепличную уже заменила гостья с домашних грядок. И приготовить лимонад с клубникой – отличная идея.

Ингредиенты:

Вода – 2 л

Лимоны – 5 шт.

Мед – 3 ложки столовые

Клубника -250 г

Выжмите сок из лимонов. Должно получиться где-то 200 мл. Нарежьте клубнику.

В большом кувшине смешайте кипяченую воду, лимонный сок и мед. Затем вмешайте нарезанную клубнику. Дайте настояться. Если вкус вам покажется слишком концентрированным, добавьте лед.

Лимонад с персиками и малиной

Ингредиенты:

Персики – 3 шт.

Малина – 150 г

Лимоны – 7 шт.

Холодная вода –2 литра

Мёд – 3 ст. л.

Выжмите сок из лимонов. Нарежьте дольками персики.

Смешайте чашку воды с малиной, персиками и мёдом в кастрюле и поставьте на средний огонь. Проварите фрукты около пяти минут, постоянно их помешивая. Потом остудите малинно-персиковую смесь и затем перелейте в блендер. Взбейте до однородной текстуры.

Процедите смесь через мелкое сито. Перелейте смесь в кувшин, добавьте сок лимонов и 2 литра воды.

Подавайте лимонад охлаждённым.

Земляничный морс

Ингредиенты:

Земляника – 1кг

Сахар – по вкусу

Лимон – 1

Вода кипяченная – 700 мл.

Землянику перебрать, оборвать с ягод листики. Подготовленную землянику протереть через сито, чтобы получилось пюре с минимумом косточек.

В земляничное пюре выдавить сок лимона.

Добавить по вкусу сахар и перемешать.

Выжимки от ягод залить кипятком, процедить и перелить в земляничное пюре.

Морс лучше не кипятить, а дать отстояться и разлить по стаканам.

Морс с ревенем и гвоздикой

Ингредиенты:

Ревень – 200г

Вода – 1 л

Сахар – 2 ст.л.

Гвоздика – 2 бутона

Цедра 1-го апельсина.

Черешки ревеня нужно вымыть, очистить от грубых волокон и нарезать мелкими кусочками. Затем залить горячей водой, добавить сахар и варить вместе с приправами до размягчения. Процедить и остудить.

Классический лимонад

Ингредиенты

Лимон -1 кг

Вода -1,5 литра

Сахар – 90 г или мед – 3 ложки

Мята -15 г

Лимоны вымойте, высушите и разрежьте их пополам. Выжмите сок при помощи соковыжималки для цитрусовых. Сок вылейте в кувшин и добавьте сахар. Добавьте кипяченую холодную воду. Возьмите мяту, оторвите листья с веточек, промойте и подсушите их бумажным полотенцем. Затем добавьте листики в кувшин и дайте постоять не менее двух часов.

Подавайте со льдом.

Lavazza mojito



Смесь кофе с лаймом и мятой может украсить ваше утро вместо обычного кофе.

Ингредиенты

Кофе- 120 мл

Вода – 320 мл

Лайм- 2 шт.

Мята- 1/3 пучка

Сахар- 8 ч. л.

Лёд – 200 г

Лаймы вымойте и нарежьте на небольшие кусочки. Засыпьте их сахаром. Добавьте листики мяты. Разомните смесь. Сварите эспрессо.

Разложите смесь в 4 стакана для коктейля, достаньте лёд из морозилки и заполните стаканы. Затем добавьте в каждый 80 мл газированной воды. Теперь налейте 30 мл остывшего кофе в каждый стакан.

Морс из базилика с лимоном

Ингредиенты

Базилик – 1 пучок

Сахар – по вкусу

Лимон – 3.

Вода – 2 литра

Вымытые веточки базилика кладем в двухлитровую кастрюлю, добавляем 6 ложек сахара (можно заменить медом или стевией), кусочки лимона, все хорошо растираем блендером. Заливаем 2 литрами кипятка и оставляем под крышкой при комнатной температуре до остывания. Процеживаем, подаем к столу.