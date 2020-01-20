Съешь свой завтрак сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Эта старая поговорка могла бы сейчас стать инструкцией по здоровому питанию. И хотя не все ученые согласны, что завтрак – самая важная часть питания, мы уверены, что именно он задает ваш настрой на день. Так что пусть он будет вкусным, полезным и красивым. Буквы предлагают 7 вариантов завтраков, которые сможете готовить всю неделю.

Омлет с авокадо и беконом

Воздушный омлет на завтрак — всегда отличная идея. Особенно если проявить немного фантазии и дополнить его тертым твердым сыром, кусочками поджаренного бекона, томатами и авокадо.

Вам понадобятся: 2 яйца, 50 мл молока, 1 небольшое авокадо, пару ломтиков бекона, 1 томат и 2 чайных ложки масла.

Яйца взбиваем с молоком, и выливаем на сковороду, смазанную маслом. Добавляем ломтики помидора и тертый сыр. Готовый омлет выкладываем на тарелку и добавляем ломтики авокадо.

Тосты с капрезе

Поджаренные тосты – один из простейших вариантов завтрака. Но он станет куда вкуснее, если тост дополнить вариацией на тему салата капрезе.

Вам понадобятся: 4 ломтика хлеба, 2 спелых авокадо, 200 г помидоров черри, 115 г сыра моцарелла, пучок свежего базилика, пару ложек лимонного сока, бальзамический соус, перец и соль.

Авокадо разрежьте, удалите косточку и достаньте мякоть. Измельчите ее до состояния пюре, добавьте соль, перец и лимонный со по вкусу. Поджарьте хлеб. Нарежьте моцареллу, томаты и базилик. Выложите авокадо на тост, добавьте моцареллу, помидоры и листья базилика. Сбрызните бальзамическим соусом.

Яйца бенедикт с копчёным лососем

Яйца на завтрак – классический вариант. Но вот как приготовить – вариаций есть множество. На этот вариант вам понадобится всего полчаса.

Вам понадобятся: 4 яйца и 2 яичных желтка для соуса, чайная ложка винного уксуса, лимон, 4 куска белого хлеба, оливковое масло, 50 гр копчёного лосося.

Желтки переложите в небольшую миску, посолите и поперчите, хорошо взбейте в комбайне 1 минуту. Затем в небольшой кастрюльке доведите до кипения лимонный сок и уксус. Снова включите комбайн и тонкой струйкой, аккуратно, влейте сок с уксусом. В этой же кастрюльке растопите сливочное масло, слегка нагрейте. Когда масло начнет пениться, снова включите комбайн, очень тоненькой струйкой вливайте масло (чем медленнее, тем лучше). Теперь соберите лопаткой соус со стенок и еще раз взбейте на максимальной скорости.

Сварите яйца бенедикт. Для этого нужно довести воду в кастрюле до кипения. Затем добавить чайную ложку уксуса и аккуратно вылить в кипящую воду яйца — так, чтобы они не касались друг друга. Время приготовления — около 4 минут в кипящей воде.

Лосось нарежьте тонкими слайсами.

Возьмите тостовый хлеб, смажьте сливочным маслом, положите лосось и яйцо. Полейте соусом Сверху накройте вторым кусочком хлеба, прижмите так, чтобы желтки немного потекли.

Чиа пудинг с смородиной



Чиа – суперфуд последних лет, без которого не обходятся диеты и нормализации работы кишечника. Семена чиа богаты клетчаткой и жирными кислотами Омега-3, белком, растворимыми волокнами.

А пудинг с чиа особенно хорош на завтрак. Но приготовить его нужно с вечера.

Для 2 порций вам понадобится : 2 столовые ложки семян чиа, 200 мл молока, 200 грамм черной смородины, 50 гр тыквенных семечек и 3 ложки сахара.

Молоко нужно смешать с семенами чиа и поставить в холодильник. Через пару часов тщательно перемешать до однородности венчиком. Оставить в холодильнике до утра.

Для ягодного слоя проварить около 15мин. ягоды с сахаром, помешивая. Остудить. Или же взять смородиновое варенье.

Утром выложить в стакан слоями. Сверху украсить тыквенными семечками.

Сырники

Теплые сырники на завтрак – вкус детства. А значит повод встать пораньше и приготовить их для семьи. Тем более, что справитесь вы за полчаса.

Вам понадобится: 200 гр творога, 1 яйцо, 2 ст.л. сахара, 2 ст. л. муки, 1 ст.л. сливочного масла, щепотка ванили, растительстное масло для жарки

Разотрите творог (он должен быть сухой), добавьте яйцо, сахар, ваниль и муку. Вымешайте до однородной массы. Слепите небольшие шарики , приплюсните их и выкладывайе на разогретую сковородку. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте со сматаной, медом и фруктами.

Овсянка с вишней и кокосом

Какой же завтрак без овсянки. Откажитесь от нее и за вами явится собака Баскервилей.

На приготовление этого вкусного завтрака у вас уйдёт всего десять минут накануне вечером.

Вам понадобятся: пол чашки овсяных хлопьев, пол чашки йогурта, пол чашки молока. Вишня без косточек -¼ чашки, ложка меда и 2 ложки кокосовой стружки.

Смешайте молоко с йогуртом, а овсянку с кокосовой стружкой. Теперь залейте полученной жидкостью хлопья и добавьте мед. Добавьте размороженную вишню. Поставьте кашу в холодильник. Утром у вас будет готовый завтрак.

Блинчики со шпинатом

Этот вариант завтрака можете оставить на выходные.

Вам понадобятся: 270 г муки, 100 г шпината, 250 г молока, 2 яйца, 5 г соды, 5 г соли, 12 г сахара.

Вымойте шпинат холодной проточной водой и обдайте кипятком. Нарубите крупными кусками. Смешайте шпинат, молоко, соль и сахар и взбейте всё в блендере. Туда же добавляем куриные яйца. В получившуюся смесь добавьте просеянную муку и соду. Соду предварительно погасите соком лайма или лимона.

Разогреваем сковороду с толстым дном. Растительное масло наливаем в небольшую мисочку. Кисточкой или половинкой картофелины (можно луковицы) смазываем сковородку тонким слоем масла. Наливаем 2-3 столовых ложки теста, готовим по 2-3 минуты с каждой стороны.

Каждый блин смазываем маслом.

Подавайте с мёдом, сметаной или гуакамоле. Внутрь можно положить нарубленный лосось или мягкий сыр.