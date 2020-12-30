Политические сюрпризы «под елочку» - привычный признак плохого тона украинской политики. Но если в прошлые годы максимальным «достижением» к 31 декабря можно было считать бюджет, то в этом году президент Владимир Зеленский решил преподнести самому себе по-настоящему царский подарок - положить под елочку Конституционный суд.

Беспрецедентное решение СНБО, позволившее Зеленскому издать указ об отстранении председателя КС Тупицкого от занимаемой должности подаётся обществу как способ разрешения так называемого «конституционного кризиса». Вызванного решением КСУ о фактическом демонтаже антикоррупционной системы.

Власти называют эту ситуацию «конституционным кризисом», хотя правильней было бы называть кризисом политическим. Кризисом рукотворным, так как его подтекстом изначально было нисколько не желание восстановить антикоррупционную инфраструктуру, а борьба за влияние на независимый от Банковой орган судейской власти.

Напомню, что изначально «рецептом» преодоления кризиса от Владимира Зеленского были вовсе не законодательные инициативы, направленные на восстановление Е-декларирования, а именно роспуск Конституционного суда.

К чести Верховной Рады, эта авантюра не прошла через зал. Решение о восстановлении системы декларирований было проведено через зал при консенсусе фракций.

Антиправовое и антиконституционное решение Зеленского, даже при условии общественной поддержки, является узурпацией власти. Вне зависимости от фигуры Тупицкого, на которой откровенно говоря негде ставить клейма￼￼.

Шоу «Тупицкий и ещё тупее», между тем, является историей более глубокой чем кажется.

Если бы Владимир Зеленский был озабочен чистотой собственных рядов – очевидно мы бы не были зрителями дешевого президентского спектакля по отмазыванию замглавы ОП Олега Татарова! И речь здесь идёт не просто о рейдерском захвате КСУ – а у Зеленского по слухам уже есть фигура, которая должна заменить Тупицкого во главе КС. Фигура одного из депутатов фракции «Слуга народа», считающегося близким к Андрею Портнову – человеку который де-факто интегрирован во власть через близких ему людей.

Узурпация власти неправовыми методами – это своеобразная дорога без возврата для политика. Тем более политика в демократической стране. Не зря, даже вечный российский президент Владимир Путин кладёт в основу всех своих решениях легитимистский подход – обеспечивая их формальным законодательным рамками.

Вспомните хотя бы пример с «решением» Совета Федерации о вводе войск в Украину. Другой Владимир – Владимир Зеленский, предпочитает вести себя так, как будто он – как минимум азиатский деспот, как максимум – абсолютный монарх. С одним исключением – срок полномочий монарха ограничивается продолжительностью жизни. Либо революцией.

Аппетиты демократического президента ограничиваются хотя бы тем, что за свои действия после окончания каденции придётся отвечать.

И Владимир Зеленский, как автор незаконного указа, явно выходит за сферу своих полномочий. Чем гарантированно собственноручно обеспечивает себе угловое дело после окончания каденции. То что мы наблюдаем можно охарактеризовать в качестве, как минимум, попыток каких-либо групп из окружения Зеленского не просто подставить президента. А сделать так, чтобы он любыми способами хватался за власть – за мифический второй срок, либо иными способами.

Потому что отныне потеря власти будет означать изгнание, либо тюрьму. Более того, правовой хаос, создаваемый действиями Зеленского, гарантированно усугубит в 2021 году хаос в политике и госуправлении. Отмечу, что КСУ уже отказался выполнять указ президента как антиконституционный. И говорит о нарушении 8 статей Основного закона.

Чем дальше – тем больше действия Зеленского сужают для него окно возможностей. И сужение этого окна поразительно напоминает стратегию, которая использовалась Кремлем в отношении Виктора Януковича.

Последовательный загон президента в необходимый России сценарий. Рефлексивное управление, вынуждающее объект манипуляции действовать необходимым манипулятору образом, с постепенным введением объекта на нужную траекторию. Президент Зеленский заходит в эту узкую форточку российского сценария охотно. Ведя всех за собой.

Следующий год ознаменуется распространением хаоса по всей Украине. Война всех против всех, в которую будут втягиваться все больше групп влияния и госорганов – от парламента до силовиков, может подорвать нашу государственность изнутри.

2020 год стал для Украины не просто годом эпидемии, но годом постоянных кризисов. 2021 может выдаться таким, что на фоне его 2020 покажется примером стабильности!