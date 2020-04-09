А вы знаете, что у нашей соседки коронавирус? А она точно не выходит из дому? А вы же как глава ОСББ проследите, чтобы она сидела в квартире? Самое обидное в этих фразах было то, что они касались человека, у которого не было коронавируса, а он просто сдал тест. Откуда же его персональные данные оказались у бдительных соседей.

В Украине уже давно стало привычным достать за пару зеленых доступ и копию той или иной базы данных. Но информация о здоровье людей до сих пор все же оставалась конфиденциальной. О коронавирусе у депутатов и чиновников журналисты узнавали либо от них самих, либо от их друзей. Но со временем, видимо, и это поставили на поток.

В среду вечером фейсбук вздрогнул возмущением по поводу того, что издание «Вести» опубликовало список киевских домов, где живут люди, инфицированные коронавирусом. «Вы еще на них желтые звездочки как немцы повесьте», – возмущались коллеги-журналисты.

Но «Вести» были не первыми, кто узнал о том, где есть коронавирус.

Соседи героини статьи Букв умудрились узнать о том, что она сдала тест еще до того, как ПЦР реакция была обработана и она получила результат, что коронавируса у нее нет.

Где-то 12-14 числа, накануне введения карантина, Ольга почувствовала себя плохо , появилась высокая температура.

Женщина обратилась в скорую, но те не приехали, а посоветовали звонить семейному врачу. Семейного врача у Ольги не было, поэтому она еще пару дней потерпела температуру, а потом поехала в частную клинику.

Женщине пришлось побывать у 4 врачей, но точный диагноз ей поставить не могли. После 4-й поездки к врачу ей таки сделали КТ и обнаружили начинающуюся пневмонию.

«Поскольку пневпония была на начальной стадии, а я уже пила антибиотики, то мне посоветовали ее лечить дома. Так же мне до этого сделали тесты на все виды гриппа и, когда они дали отрицательный результат, взяли забор на ПЦР», – рассказывает Ольга.

«Через несколько дней мне стало резко хуже, появилась сильная слабость, меня мучила несильная, но постоянная температура, и врач частной клиники посоветовала мне вызвать скорую, чтобы они сняли интоксикацию и мне стало легче. Скорая приехала, сделала капельницу и уехала», – вспоминает женщина.

Врачи посоветовали Ольге ездить в лес и там качать легкие. Но стоило женщине выйти на порог, как к ней очень осторожно обратилась консьерж, куда она идет, если у нее коронавирус.

Ольга удивилась, подумала, что консьерж, наверное, на смене видела скорую и запаниковала. Но история оказалась веселее.

Оказывается, кто-то из родственников жильцов за это время проверил базу данных и узнал, что Ольга сдавала тест. И соответственно предупредил консьержа, чтобы посматривала, как себя ведет «инфицированная».

«Потом глава нашего ОСББ также получил письмо от чиновницы из района, что у вас в такой-то квартире есть инфицированный», – вспоминает Ольга.

На тот момент у женщины не было еще результата ПЦР-анализа и она в ужасе позвонила врачу, та в лабораторию. В лаборатории ответили, что тест еще не готов.

Через 2 дня она получила ответ, что тест отрицательный.

«Все эти дни мы сидели с мужем дома и никуда не выходили. Конечно, очень переживали. Звонили на горячую линию МОЗ, но это нам мало помогло», – рассказывает Ольга. На 17-й день ей стало лучше и все симптомы болезни ушли.

Что это было и что вызвало пневмонию, для нее остается загадкой.

Тем временем к консьержке продолжали подходить жильцы и рассказывать, что они посмотрели в базе и у них в доме инфицированный, спрашивали, не выходит ли она из квартиры.

«Откуда они это узнали – для меня загадка. Когда я сдала тест на ПЦР мне тут же позвонила врач из ближайшей поликлиники и сказала, что будет моим семейным терапевтом и попросила держать ее в курсе. Потом я ей сама позвонила и сказала, что тест отрицательный. То есть в поликлинике о результате не знали», – говорит Ольга.

Так откуда же взяли информацию бдительные соседи?

Первый зам мэра Киева, отвечающий за медицину, Николай Поворозник в комментарии Буквам сказал, что доступ к такой информации есть только у Лабораторного центра.

«Есть у нас такое государственное учреждение – Лабораторный центр и у него единственного есть доступ к базе данных пациентов, у которых подозревают коронавирус или у которых он диагностирован. Больше никто», – отметил заместитель мэра.

«Несколько дней назад была информация, что в интернет были выброшены какие-то материалы, но это вопрос к полиции. Думаю, что время от времени мы будем натыкаться на такие истории как ваша, и причина здесь в человеческом факторе», -добавил Поворозник.

На вопрос, есть ли доступ у чиновников райадминистраций к такой информации, зам мэра также заверил, что у них этой информации не должно. И единственный, кто может курировать таких больных – семейный врач.

«Но у нас же всегда есть желание руководителя ОСМД или соседа подменить собой правоохранительную систему или скорую – этот фактор всегда будет», – отметил Поворозник.

Он видит проблему в разглашении такой информации не в ней самой, а в том, как с ней собственно обходятся люди. Потому что реакцию может быть совершено разной.

Пример Новых Санжар и реакция на прибытие на обсервацию людей, эвакуированных из Китая показала, что она не всегда бывает сдержанной и адекватной. И готовы ли те, кто волнуется за своих родных и проверяет базы данных отвечать за то, если реакция других соседей перейдет в стадию булинга?

#Буквы спросили у зам министра внутренних дел Антона Геращенко, будет ли реакция на обнародование номеров домов и на несанкционнированный доступ к базам, тот пообещал разобраться.

Неофициально Нацполиция кивает на МОЗ и киевскую власть, а те в ответ – на полицию.