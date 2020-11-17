Ежегодно на табачном рынке можно наблюдать конфликт производителей и власти из-за обновления ставок налога или продвижения собственных интересов отдельными игроками рынка за счет других.

Так, в прошлом году четыре международные компании – British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris и Imperial Tobacco – которые в 2019 году вместе уплатили в бюджет 55 млрд грн, едва не свернули свои производства и не ушли из Украины. Причиной их демарша стала скандальная поправка Александра Дубинского, которая перераспределяла маржу от продажи сигарет, и позволяла заработать больше розничным торговцам. Второй причиной было решение взыскать 6,5 млрд гривен “за антиконкурентные согласованные действия производителей и дистрибьютора”.

В этом году скандал может повториться – теперь из-за роста акцизов на определенную группу товаров.

Почему табачники воюют, если в Украине не самые высокие акцизы

Дело в том, что в 2017 году Верховной Радой Украины во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС было принято решение о постепенном повышении ставок акцизного налога на табачные изделия на 20% ежегодно до 2025 года.

Кроме того, 16 января 2020 Верховная Рада приняла Закон Украины №466-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», которым с 1 января 2021 предусмотрено повышение ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) в 4 раза.

Также, Законом №466-IX с 1 января 2021 вводится налогообложение жидкостей для электронных сигарет со ставкой налога 3000 грн. за 1 литр. Дополнительно, предполагается маркировка жидкостей, используемых в электронных сигаретах, марками акцизного налога, однако соответствующий переходный период для производителей и импортеров такой продукции не предусмотрен.

Общественные организации, которые борются с курением праздновали победу, ведь цель их функционирования – увеличение акцизов и уменьшение количества курильщиков. Также они берут абсолютные прогнозные цифры и говорят, что это наполняет бюджет. Активисты не особо разграничивают ущерб от обычных сигарет и альтернатив курению, поскольку все никотиносодержащие продукты- для них зло. Поэтому одним из главных своих достижений этого года они считают приравнивание ставок акциза на IQOS (Philip Morris International) и glo (British American Tobacco) к обычным сигаретам.

Но производители возражают, и говорят, стремительный рост акциза на пользу только нелегальному бизнесу, потому что курильщики ищут более дешевые варианты. А 70% украинского рынка – это продажа дешевых видов сигарет, также на рынке достаточно контрабанды.

Рост акциза на сигареты – тенденция мировая. И в Украине, честно скажем, акциз не самый высокий. Если в нашем государстве он составляет 36,5 евро за 1000 сигарет, то среднеевропейский показатель – 90 евро. Например, в Польше акцизный налог превышает 50 евро. В 2018 польское правительство благодаря ему получило 4,6 миллиарда евро (почти 128 млрд гривен). В 2019 цены снова подняли. Однако в Польше акциз ежегодно растет лишь на 3-4%, а не на 20-30% как это происходит в Украине.

Финское правительство вообще поставило себе целью уничтожение курения как такового через постепенный рост акциза.

На что же тогда жалуются представители украинского табачного бизнеса? На непредсказуемость условий работы и сильный теневой рынок.

В подтверждение своей позиции производители приводят следующие цифры – несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в 2019 году, объем поступлений в бюджет за 2019 год остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 года не выполняется план поступлений в государственный бюджет – в 2018 году невыполнение плана составило почти 5 млрд. грн., а в 2019 году – почти 14 млрд. грн. За январь-сентябрь 2020 невыполнения плана составило 9,7 млрд. грн.

В прошлом году глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что Государственная фискальная служба собрала меньше средств от акцизного налога с табака и табачных изделий, чем прогнозировало Министерство финансов. По оценкам аудиторов Счетной палаты, государственный бюджет не получил за 2,5 года почти 20 млрд грн.

Как подсчитали аналитики, по данным последних 3 лет, объем легального рынка табачных изделий уменьшился на 32%, зато произошел резкий рост незаконной торговли сигаретами – почти в 7 раз.

По данным Kantar в первой половине 2020 уровень нелегальной торговли снизился до 5,4% из-за снижения уровня нелегально ввезенной продукции в 4,2% – тут помогли ограничительные меры, введенные из-за Covid-19. Но к августу он уже составил 6,9%, что превысило показатели 2019 года.

И. о. председателя Государственной фискальной службы (ДФС) Сергей Солодченко сообщил, что по итогам девяти месяцев 2020 его ведомство изъяло подакцизные товары на сумму 2.034 млрд грн, из них около 36% в денежном эквиваленте – табачные изделия.

Сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году – более 4 млрд грн.

Почему началась война с IQOS?

Рост ставки акцизного налога на ТИЭН приведет к росту розничных цен на IQOS и glo вдвое.

Дело в том, что до сих пор они облагались по категории «табак и заменители табака». Со следующего года акциз по ним вырастет с 347,63 грн за 1000 штук до 1456,33 грн за 1000 штук. А до 2025 он составит 3019,85 как и для других видов сигарет. То есть даже более 90 евро, предусмотренных директивой ЕС.

Здесь следует отметить, что Украина живет не на изолированном острове, а находится в поле действия мировых трендов.

Дело в том, что хоть рынок табака и падает в последние годы, но такие изделия как IQOSта glo приобретают популярность и их рынок растет. Сейчас он составляет около 7% от общего рынка.

В 2019 году Администрация по контролю за безопасностью лекарств и пищевых продуктов США (FDA) выдала IQOS разрешение зайти на американский рынок и признала, что этот вид курения менее вреден. Молодых курильщиков привлекает модный аксессуар, а их «коллег по несчастью» со стажем – отсутствием проблем с дымом и пеплом.

В «Филип Моррис» так довольны своим изобретением, что руководитель компании даже сказал об отказе от обычных сигарет.

Впрочем, это не нравится конкурентам компании.

Стремительный рост популярности ТИЭН подтолкнул в последние два года правительства Польши, Израиля и России также приравнивать ипо размеру ставок их к другим сигаретам с соответствующей налоговой нагрузкой. Не без участия других табачных компаний.

«Но из-за Закона №466-IX цена на ТИЭН в Украине может стать выше на 40%, чем в соседних странах (Молдова, Беларусь и Россия). Цена за стандартную транспортную упаковку (200 блоков) в Молдове станет ниже отечественной на 670 долл. США, в Беларуси – на 750 долл. США, а в России – на 540 долл. США », – говорят в компании.

Следовательно, производители ТИЭН хотят получить постепенное увеличение акциза. Еще одна норма, которая не устраивает производителей ТИЭН – это то, что облагают их по количеству стиков. Они стремятся сохранить налогообложения на килограмм табака.

Следует отметить, что Министерство экономики поддерживает идею постепенного увеличения ставки акцизного налога на ТИЭН: с 1 января 2021 на 70%, а в дальнейшем – ежегодное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН – на 50% до установления ставки на уровне 9809,94 гривен за 1 килограмм.

По мнению специалистов министерства, такой график “позволит минимизировать риски роста нелегальной торговли табачными изделиями, в том числе и контрабанды таких изделий в Украине из соседних стран”.

Кроме того, предлагается оставить действующий на сегодня способ налогообложения ТВЕН, при котором ставка акцизного налога установлена ​​в гривнах за 1 килограмм.

“В европейском законодательстве отсутствуют гармонизированные требования относительно принципов и размеров налогообложения ТИЭН, а большинство стран Европейского Союза облагают такие изделия на уровне ставки, установленной для табака для курения, единицей измерения которой является цена за 1 килограмм”, – говорится в письме министерства.

Кроме заявления Минэкономики в парламенте зарегистрирован законопроект Марьяна Заблоцкого, который предлагает облагать ТИЭН в расчете на килограмм табака, а не поштучно, однако при подготовке единого законопроекта председателем налогового комитета Даниилом Гетманцевым такое предложение не было включено в положение законопроекта.

Очевидно, что нововведения заставят большинство людей и дальше курить дешевый и вредный продукт, причем еще и не факт что легалного происхождения. Табачные компании, производящие табачные изделия для нагрева могут получить большие убытки. А вот что получит бюджет спрогнозировать значительно труднее. Ведь, судя по последним годам, есть лишь тенденция роста недополучения прогнозируемых средств.