“Украина – единственная страна, которая находится полностью в Европе, в которой поджигают природную растительность, как траву или листья – говорит эколог, председатель общественной организации “Украинская природоохранная группа” Алексей Василюк. Случайные возгорания есть во всех странах, однако чтобы люди умышленно поджигали – это только у нас. Этого нет ни в Румынии, ни в Молдове. Мы можем рассказывать анекдоты про молдаван, но они не поджигают траву, это контролируется у них. Поэтому с сохранением природы и качеством воздуха там все гораздо лучше “.

В Ровно подожгли, а Чернобыль сгорел

По словам Алексея, мы сейчас живем в период климатических изменений. Наиболее увлажненные регионы Украины, как Полесье, становятся сухими.

“Отсутствие снега в прошлом году привело к высыханию болот. И когда люди начали жечь траву и мусор на огородах в Ровенской области – это превратилось в недельные пожары на несколько областей, включая Чернобыльскую зону. В Украине нет опыта тушить такого масштаба пожары, и техники такой нет. Вся наша техника приспособлена к тому, чтобы брать воду рукавами из водоемов, а когда они высохли – то соответственно негде брать воду. И если бы не дожди, то пожары продолжались бы значительно дольше “, – говорит эколог.

Алексей говорит, что главной причиной таких масштабных пожаров стало то, что люди привыкли жечь мусор на огородах, ведь знали что вокруг вода и болота, которые были всегда. В результате у нас почти полностью сгорел Полесский природный заповедник, сильно пострадал Древлянский заповедник и Междуреченский национально-природный парк.

“Сейчас ситуация на самом деле еще хуже, – говорит Алексей. – Прямо сейчас скорее таких пожаров не будет, потому что все мокрое. Однако, когда наступит сухой период – добавятся еще последствия прошлогоднего пожара, ведь осталась масса недогоревшей древесины, которую с одной стороны лесники не успеют убрать физически, а с другой – есть Чернобыльская зона, где есть затопленные бобрами болота, и накопленная в древесине радиация. И если допустить возгорание, то сухая древесина будет гореть значительно лучше, чем живой лес. Поэтому при нынешних климатических условиях главной задачей является поддерживать максимальную влажность в Чернобыльской зоне, восстанавливать торфяники и сделать все возможное, чтобы не допустить возгораний, потому что если оно произойдет, то это будет хуже, чем в прошлом году, а в прошлом году были самые большие пожары в истории Украины”.

Влияние пожаров на природу и людей

Алексей рассказывает, что когда происходят весенние поджоги травы и листьев, в них погибают все живые организмы, не только растительность на поверхности земли, но и масса различных организмов, от кротов до бактерий, которые находятся в почве.

“Степные растения частично приспособлены к периодическим пожарам, однако они не приспособлены к тому, чтобы все горело по три раза в год. Поэтому даже степные виды, более терпеливые к возгораниям, из-за постоянных пожаров исчезают. И с каждым годом количество различных видов уменьшается. Если раньше на этой территории могло быть 80 видов различных трав, после периодических регулярных поджогов – остается 3-5 видов растений, которые не боятся огня, как пырей, к примеру. Это приводит к тому, что мы уже сейчас очень часто можем не видеть, какова природа была раньше.

По словам Алексея, кроме вреда для природы, от сжигания листьев, камыша или травы мы получаем дым, который очень часто вызывает аллергию у людей. Чаще всего она проявляется тем, что чешется нос или появляется насморк. “Это и есть аллергическая реакция. Просто мало кто проверяется в больнице во время этих проявлений. Это не смертельно, но кто-то поджег, а тысячи других людей страдают, даже если они об этом не думают. И в результате мы все будем жить меньше, ведь болеем благодаря этому “.

Кроме аллергической реакции общего снижения иммунитета, задымление может оказывать большое влияние на дыхательную систему по словам Алексея. Это происходит за счет смога, когда дым смешивается с частицами сажи, которые мы не видим, но которые из-за тумана зависают в воздухе на несколько суток. И в определенные сезоны дыхания по несколько дней таким воздухом приводит к закупориванию входов альвеол в наших легких. “Когда мы читаем на пачке сигарет что курение убивает и вызывает рак легких, то то же самое фактически происходит и от дыма, выделяемого от сжигания растительности”.

Алексей отмечает, что постоянное сжигание листьев и травы приводит к постепенному превращению нашей почвы в пустыню.

“Ведь пустыня по определению – это потеря плодородного слоя почвы. Когда же происходит уничтожение растительных остатков, из-за сжигания, то почва не имеет ресурса, чтобы восстанавливаться, потому, что почва – это целая экосистема, который образуется именно за счет различных микроорганизмов, бактерий. Поскольку пожары постоянные – то почва перестает восстанавливаться, ей просто не из чего восстановиться, десятки видов растений уничтожаются, те кто должны переварить сухие остатки – также сгорают. Мы же не можем выживать в огне, то же самое происходит и со всем живым».

По словам Алексея у нас происходит замкнутый круг. Листья, которое должны стать почвой и одеялом для корней деревьев на зиму, защищая их от морозов – сжигаются. Деревья чаще начинают вымерзать, почва становится все тверже, как асфальт, ведь уничтожаются живые микроорганизмы, которые должны ее создать, численность видов трав – сильно уменьшается, а божьи коровки, которые единственные зимуют в листве и являются крупнейшим защитником от вредных насекомых – сгорают.

“Да, в случае степи, действительно возможно делать периодические контролируемые учеными поджоги в морозные зимние дни, чтобы выгорало избыточное количество растительной массы, накопленной при отсутствии выпаса. Это единственный вид экосистемы, где можно это делать. Ни диких копытных, ни большого количества рогатого скота нет, который должен был бы его поедать и подпал – это единственная возможность сохранить степь от переполнения сухими остатками. В США есть организация, занимающаяся такими поджогами, она периодически контролируемо сжигает гектар за гектаром. Однако, они делают это в определенный промежуток времени и под полным контролем, а не как у нас когда горит все по несколько раз в год “, – рассказывает эколог.

Сколько вы заплатите за сожженную траву

Алексей отмечает, что на территории вблизи частных домов, а также в собственных дворах запрещено не только сожжение листьев, но и всех видов отходов, о чем говорится в приказе Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17.05.2005 № 76 “При нарушении данного приказа человеку выписывается штраф, даже если она сжигает на своем же участке обрезки деревьев или старые вещи. Весь мусор должен вывозиться на специально отведенные для этого участки”.

Власть на этот шаг вынудили пойти пожары прошлой весной.

Всего в 2020 году количество пожаров в экосистемах выросла на 50%, охваченная огнем площадь – в 4 раза, что составляет почти 70 000 гектаров. “В результате пожаров в природных экологических системах были уничтожены и повреждены сотни зданий и сооружений, убытки от пожаров составили более 19 млрд гривен. Хуже всего, что пожары унесли жизни людей, погибли 16 человек, еще 133 пострадали “, – говорит депутат, член природоохранного комитета Юлия Овчинникова.

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира», согласно которому произошло повышение штрафов при нарушении пожарной безопасности:

При нарушении требований пожарной безопасности в лесах штраф составляет:

– для граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1530 – 4590 грн.)

– для должностных лиц от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн.).

При повреждении или уничтожении леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушении требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади штраф составляет:

– для граждан от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн.)

– для должностных лиц от 630 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (10710 – 30600 грн.).

При выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, штраф составляет:

– для граждан: 180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн.)

– для должностных лиц: 900 – 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн.).

Штраф за вышеуказанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, составляет:

– для граждан: 360-720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн.)

– для должностных лиц: 1260 – 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 – 30600 грн.).

Если происходит уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем, такие действия наказываются:

– штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (91800 в 153000 грн.)

– или ограничением свободы или лишением свободы на срок от двух до пяти лет

– если действия повлекли массовую гибель животных или людей – то предусматривается лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.