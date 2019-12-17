Традиция дарить подарки на Новый год рискует превратиться из удовольствия в рутину, если не разбираться в трендах. В любом техно-магазине вы найдете сотни, если не тысячи гаджетов. Однако как выбрать действительно стоящие? Мы рекомендуем присмотреться к вариантам ниже. Возможно, неожиданно для себя вы сэкономите и время, и деньги.

№1. Альтернатива дорогому “умному” телевизору

Устройство: IPTV/ОТТ-приставки.

Производитель: Infomir (Украина).

Стоимость: 2 199 грн.

Где купить: сайт Rozetka.

Почему стоит попробовать:

Это адекватная альтернатива дорогому Smart TV. Новый телевизор стоит в районе 20 тысяч гривен, тогда как за намного меньшие деньги, купив приставку Infomir, вы получите те же возможности.

На официальном сайте компании представлены все типы приставок. Там много информации об их специфике – в частности, о том, что с помощью устройства можно улучшить качество картинки до 4К. Это первый аргумент за покупку.

Второй – широта возможностей. Телевизор старого поколения становится “умным” – вы спокойно можете подключаться к Интернету. Пользователям доступно лицензионное и постоянно обновляемое программное обеспечение, например Google Play, YouTube. В магазине Google Play для Android TV представлено больше 5 тыс. игр и приложений.

Третий аргумент за покупку – невероятное качество звука. В некоторых моделях встроенная технология Dolby Digital поддерживает шестиканальный объемный звук 5.1 и обеспечивает Hi-Fi-звучание даже при воспроизведении сжатого звука.

Не переживайте: вы сможете подключить к MAG420 телевизоры разных поколений: как дисплеи с входами HDMI, так и устройства с входами RCA.

Одесский производитель телевизионных приставок Infomir занимает весомое место на мировом рынке производства этих устройств. Качество устройств совсем недавно было подтверждено компанией Google, которая стала глобальным партнером одесситов, пишет “Интерфакс-Украина”.

Еще рекомендации: краткий обзор специфики IPTV/ОТТ-приставок.

№2. Поддерживайте постоянную чистоту

Устройство: робот-пылесос.

Производитель: множество компаний.

Стоимость: от 6 000 до 25 000 грн и более.

Почему стоит попробовать:

Оптимальный подарок трудоголикам и большим семействам. Людям с ограниченными возможностями. Робот-пылесос призван хоть немного автоматизировать рутину поддержания порядка в доме.

Бюджетный робот-пылесос имеет минимальное количество функций. Он предназначен для небольших площадей. К тому же, вряд ли сможет качественно убирать ковры. Также наверняка вам не понравится его излишний шум.

Чтобы не разочароваться, лучше выбирать устройство средней ценовой категории. Оно сможет убирать сложно доступные места. Будет подходить практически для любой поверхности (от ковролина и до плиток, ковров с ворсом). Плюс вы действительно поймете, что такое пресловутая автоматизация: за 8-10 тыс. грн реально купить модель, которая самостоятельно будет подзаряжаться, ежедневно выполнять работу без дополнительных настроек.

Дорогой пылесос, который стоит около 18-25 тыс., подойдет для продвинутых пользователей. Во-первых, он обеспечит максимальную площадь уборки. Во-вторых, полная автоматизация и управление даже со смартфона. В-третьих, убирает любые покрытия. В-четвертых, наличие запасных запчастей. В-пятых, вам обеспечен качественный “саппорт” со стороны продавца.

№3. Умный горшок

Устройство: цветочный горшок с функцией портативной колонки

Производитель: множество компаний.

Стоимость: от 450 до 4 000 грн и более.

Почему стоит попробовать:

Это именно тот случай, когда важно разбираться в трендах. Да, горшки стали полифункциональные. Теперь это еще и гаджет.

Топ-подарок, если цель – оказать человеку внимание. Музыку из горшка-гаджета можно слушать до 12 часов без подзарядки. Некоторые модели поддерживают LED-освещение: горшок меняет свой цвет в зависимости от настроек.

Но если вы хотите не “игрушку”, а что-то серьезное, не проблема – можно купить “умный” горшок для выращивания. В таком устройстве будет система полива и света. Он сам выберет оптимальный режим ухода за растением. В нем вы сможете выращивать базилик, тимьян, шалфей, петрушку, кинзу, помидоры черри, розмарин, перец, клубнику и даже небольшую ель, пряные травы или овощи в течение всего года.

№4. ЗОЖ: новый опыт для всей семьи

Устройство: умные весы.

Производитель: множество компаний.

Стоимость: от 600 до 6 000 грн и более.

Почему стоит попробовать:

Подарок абсолютно для всех. Умные весы за доли секунды определяют не только количество килограмм, но и вымеривают индекс массы тела, костную массу, процент висцерального жира, а также мышц, другие параметры.

Эти результаты синхронизируются со смартфонами (Android и iOS). Так что со временем можно отслеживать динамику.

Дорогие модели могут запоминать более 10 членов семьи, автоматически подгружая их данные.

№5. Незаметный помощник

Устройство: универсальный адаптер-переходник.

Производитель: множество компаний.

Стоимость: от 200 до 800 грн и более.

Почему стоит попробовать:

Простой, однако очень практичный новогодний подарок. Гаджетов в нашей жизни становится все больше. Иногда по себе либо у друзей дома мы замечаем, как много вокруг шнуров.

Подобный адаптер позволяет служить единой точкой входа для смартфонов, компьютеров, фотоаппаратов. И главное – он будет незаменим в путешествиях за границу.