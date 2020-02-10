Самое интересное как всегда происходит за кадром церемоний, которое подмечают ее бдительные зрители.

#Буквы собрали лучшие закадровые моменты из соцсетей.

Лили Олджридж представила необычный взгляд на “Оскар” и решила попробовать себя в качестве ведущей красной дорожки

Брэд Питт курил вейп на красной дорожке.



Натали Портман вышла на ковер в кейпе Dior с вышитыми именами женщин-режиссеров, не получивших номинацию на “Оскар”.

natalie portman has all the female directors who were snubbed embroidered on her cape. this legend #oscars pic.twitter.com/sUtYOmhvZz — courtney (@infamousmargot) February 10, 2020



Салон красоты для “Оскаров”.

Джулия Баттерс принесла в сумочке бутерброд с индейкой.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because “I don’t like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020



Киану Ривз пришел на “Оскар” со своей мамой. Пользователи соцсетей заметили, что он “выглядит старше, чем его мама”.

Мартин Скорсезе уснул во время выступления Эминема.

SCORSESE FELL ASLEEP DURING EMINEM’S PERFORMANCE pic.twitter.com/F0jZRFDjMW — oscar nominee florence pugh ⴵ (@chaoswaIking) February 10, 2020



Какой же “Оскар” без шуток. Джеймс Корден и Ребел Уилсон вышли на сцену “Оскара” в костюмах из мюзикла CATS. Аудитория встретила их вздохом ужаса: “ООооо, нет!”

Великолепной была реакция Джейн Фонды во время объявления “Лучшего фильма”: это однозначно станет новым мемом в интернете. Кстати, Джейн Фонда поддержала тренд на sustainabily на высшем уровне – пришла на “Оскар” в платье Elie Saab, которое уже надевала в Каннах.

Ким Карадшьян в раритетном платье-устрице Alexander McQueen 2003 года. В соцсетях пользователи шутят, что оно похоже на строительную пену.

Во время “Оскара” у стилистов как всегда очень много работы. Звездный стилист Карла Уэлш на нынешней красной дорожке одевает 11 знаменитостей. Например, Катрину Балф в Valentino или Америку Феррейру в Alberta Ferretti. Ее фото в Инстаграм перед церемонией – словно профессиональные кадры для журнальных съемок

Не менее интересно рассматривать бьюти-образы знаменитостей. Прическа и лиловый макияж Сирши Ронан, которая всегда выглядит блестяще на красных дорожках и радует бьюти-редакторов своими нетривиальными образами.

Прическа Шарлиз Терон.

Жанель Монэ в платье с капюшоном, которое усыпано 168 кристаллов.

Стилист по волосам Дженни Чо украшает волосы Люси Бойтон жемчугом. Такой бьюти-трюк исходит из вдохновения Чо: она вдохновлялась Коко Шанель, которая обожала жемчуг. Тем более Бойтон вышла на красную дорожку в платье Chanel.

Синтия Эриво в компании своих black boys – стилиста, визажиста и парикмахера. Арт-маникюр – намек на то, что ультрадлинные ногти все еще не сдают позиций. Фотограф Blair Caldwell словил уникальные кадры со знаменитостью.

Портрет Марго Робби со своим мужем перед началом Оскара.

Визажист Флоренс Пью, прежде чем нанести ей мейкап, сделал предварительный скетч макияжа. Перед красной дорожкой не должно быть никаких неожиданностей. Все согласовано и утверждено до мелочей.

У каждого перед выходом на красную дорожку есть свой ритуал”, – пишет в Инстаграме Билли Портер. Его ритуал – бокал мартини.