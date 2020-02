#Буквы собрали лучшие закадровые моменты из соцсетей.

Лили Олджридж представила необычный взгляд на “Оскар” и решила попробовать себя в качестве ведущей красной дорожки

Брэд Питт курил вейп на красной дорожке.



Натали Портман вышла на ковер в кейпе Dior с вышитыми именами женщин-режиссеров, не получивших номинацию на “Оскар”.

