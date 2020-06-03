Уже неделю в Штатах происходят протесты из-за смерти Джорджа Флойда, которые многие сравнивают с украинским Майданом. По разрушительности действий протест, скорее, похож на французские «желтые жилеты», он обнажил старую американскую проблему и может сказаться на результатах выборов президента страны.

25 мая Джордж Флойд зашел в магазин, чтобы купить пачку сигарет. Он расплатился 20-ти долларовой купюрой, которая показалась хозяину магазина фальшивой и он вызвал полицию.

Убивство и хроника протестов

Флойд спокойно сидел в машине, когда его выволок оттуда полицейский Дерек Шовин. Он наступил Флойду на горло и несмотря на просьбы «Я не могу дышать», не отпускал чернокожего американца. Через несколько минут тот стал задыхаться, Флойду вызвали скорую, но в больнице он умер.

Задержание Флойда снял прохожий, и через несколько часов кадры заполонили интернет.

Шовина и его коллег отстранили в тот же день. Но было поздно.

26 мая на остановке, где задушили Флойда ,началась акция протеста. Сначала все проходило мирно, но потом люди пошли до полицейского участка, где работали полицейские и забросали его краской и камнями. Протесты продолжились и на следующий день. Полиция начала применять химические газовые бомбы и стрелять по протестующим резиновыми пулями.

Масло в огонь протестов подлил и тот факт, что по результатам первой экспертизы Флойд умер не от удушья. Специалисты сделали вывод, что причиной смерти могло стать сочетание обстоятельств задержания и сопутствующих проблем со здоровьем и возможной интоксикации наркотическим веществом.

Родственники Флойда не согласились с результатами экспертизы и обратились к независимым экспертам, которые установили искусственно асфиксию. В ночь на четверг, 28 мая, количество протестующих возросло до тысяч. Они, как и правоохранители, возводили баррикады.

Полицейские заняли позиции на крышах зданий. Они применили световые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, сообщает агентство Reuters. В свою очередь участники протестов забросали полицию камнями и другими снарядами.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил на своей странице в Twitter, что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию.

29 мая Шовина арестовали и инкриминировали убийство. Но это не повлияло на протесты.

Они распространились на более 70 городов Штатов. В Атланте демонстранты поджигали полицейские машины, в Детройте неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб 19-летний юноша. В Лос-Анджелесе разгромили несколько десятков магазинов, блокировали шоссе, а в Портленде демонстранты подожгли здание суда.

В то же время в нью-йоркском Бруклине 20 участников протеста встали цепью перед магазином Target и не позволили его разгромить.

В результате вечером в воскресенье комендантский час объявили в 40 городах, в том числе в Миннеаполисе, Сиэтле, Портленде, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Кливленде, Колумбусе, Питтсбурге и Филадельфии.

Протесты также достигли и Вашнгтона. По данным издания The Washington Post, отдельные участники пытались распылить перцовый газ из баллончика. Некоторые демонстранты разожгли костры, в которые бросали феерверки и ветки. Полиция применила слезоточивый газ. 29 и 30 мая мирные протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки.

Бытовой расизм Трампа

Поэтому в пятницу, по данным американских журналистов, Дональд Трамп по рекомендации сотрудников Секретной службы покинул жилую часть Белого дома. Чтобы гарантировать безопасность, его доставили в секретный бункер, где он находился более часа.

На тот момент Трамп уже осудил беспорядки.

В своем Twitter-посте американский лидер назвал протестующих в Миннеаполисе “бандитами” и пообещал направить Национальную гвардию в город, если там не прекратятся беспорядки.

“Я не могу стоять в стороне и наблюдать, как это происходит с великим американским городом Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется и возьмет город под контроль, либо я направлю туда Нацгвардию, и работа будет выполнена правильно”, – отметил Трамп.

Twitter потом скрыл пост Трампа о ситуации, потому что фразу президента “когда начинается мародерство, начинается стрельба” социальная сеть сочла оправданием или прославлением насилия.

В Twitter объяснили, что решили ограничить доступность твита “на основании исторического контекста последней строки”.

По сути Трамп процитировал фразу, произнесенную в конце 1960-х годов шефом полиции Майами Уолтером Хэдли (“When the looting starts, the shooting starts”) в ответ на обвинения в избыточном использовании полицейскими силы в кварталах с темнокожим населением, информирует британское агентство ВВС.

Трамп сравнил протестующим с движением Antifa, и пообещал применить силу. Личный адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джулиани обвинил мэров городов, где проходят массовые протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в неспособности сдержать насилие.

Слова Трампа возымели прямо противоположный эффект. Мэры многих городов отказались применять силу, а сотрудники полиции стали массово становится на колени в знак солидарности с протестующими.

Студия Warner Bros. поддержала протесты, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, открыв свободный доступ к драме “Просто помиловать”.

Компания Facebook приняла решение пожертвовать $10 млн на борьбу с расизмом. Pornhub пожертвует $100 тысяч правозащитникам и борцам за равенство. Канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd пожертвовал $400 тысяч долларов на борьбу с расизмом.

Пользователи Сети массово публикуют изображения черных квадратов в знак солидарности с борцами против расизма. Среди них — знаменитости и популярные бренды.

Судя по всему, расистские высказывания Трампа еще ему аукнутся во время выборов. Тем более, что это не в первый раз, а поддержка афроамериканцев для него и до этого была проблемой.

Но об этом чуть позже.

Америка и расизм

Последний раз США переживали настолько масштабные протесты из-за расизма 5 лет тому, когда в Балтиморе полиция сломала позвоночник 25-летнему Фредди Грею. Четверо из семи подозреваемых полицейских были оправданы через год судом, с оставшихся трёх обвинения были сняты.

В 2014 полицейский выпустил 6 пуль в Майкла Брауна, когда тот шел с другом в гости к бабушке и причиной внимания полиции стало то, что они шли по проезжей части, а не тротуару.

На следующий день тысячи людей вышли на акцию протестов в Фергюсоне, где произошло убийство и массовые беспорядки в городе длились почти месяц. На их фоне возникло международное движение Black Lives Matter (“Жизни черных тоже что-то значат”), участники которого выступали против расизма.

Проблема с расизмом для Америки не нова и существует с самого рождения этого государства, когда черные были рабами у белых три столетия. Но и после отмены рабства афроамериканцы не были равны в своих правах с основателями государства.

О том что проблема в обществе есть свидетельствует даже снятый недавно сериал «Повсюду тлеют пожары», где проблема расовой дискриминации занимает второе место после проблемы материнства.

Самый большой всплеск дискриминации приходится, пожалуй, на 90-е годы, которые показаны в сериале.

Ярким примером той эпохи является суд над футболистом О Джеем Симсоном, которого суд оправдал за убийство жены и любовника именно благодаря тому, что его адвокаты ярко расписали, как в то время сотни афроамериканцев страдали от предвзятого отношения полиции.

По статистике, в США чернокожих мужчин в 2,5 раза чаще убивают при задержании.

«Во время локдауна, введенного в США на фоне пандемии коронавируса, исчезло большинство признаков обычной повседневной жизни. При этом фундаментальные и структурные проблемы в стране никуда не делись. Одна из них – укоренившийся в системе расизм, проявлений которого было достаточно в последние месяцы»- пишет в колонке для Немецкой волны Дженифер Гонсалес.

«В феврале в Сети появилось видео убийства молодого чернокожего американца Ахмада Арбери из штата Джорджия, застреленного во время пробежки двумя белыми. На другом видео можно увидеть, как белая женщина в парке Нью-Йорка угрожает звонком в полицию темнокожему мужчине, а затем, позвонив туда, хладнокровно заявляет, что афроамериканец угрожает ее жизни. При этом мужчина никоим образом ей не угрожал. Он был орнитологом-любителем, который прогуливался по парку и наблюдал за птицами, а к женщине обратился с просьбой взять на поводок ее собаку, как того требовали правила парка» – пишет автор.

«Еще одним следствием систематического расизма стал тот факт, что смертность от COVID-19 среди цветного населения в США непропорционально выше, чем среди белых американцев. При этом акции протеста против ограничительных мер в ряде штатов США устраивали белые демонстранты: они захватывали региональные административные центры, кричали на полицейских, угрожали им и даже плевали в них – и правоохранительные органы задерживали их с крайней осторожностью», – отмечает Дженифер Гонсалес.

Расизм и выборы

Поддержка афроамериканцев достаточно значимый вопрос за борьбе за президентство в США.

Патрик Бьюкинен в своей книге «Самоубийство сверхдержавы» упоминает, что афроамериканцы голосовали в соотношении 9:1 против республиканских кандидатов в президенты с тех пор, как сенатор Барри Голдуотер баллотировался в 1964 году.

В 2016 Трамп ообещал предоставить афроамериканцам то, что им не смогли дать демократы за 8 лет своего правления. Он утверждал, что его оппонент Хилари Клинтон скорее создаст рабочие места для беженцев, чем для безработной чернокожей американской молодежи, которая, по его выражению, превратилась в беженцев в своей собственной стране.

Трамп также заявил, что получит 95% процентов голосов афроамериканцев, когда будет выдвигаться на второй срок в 2020 году. Таким образом, он намеревался побить рекорд БаракаОбамы, который на выборах 2012 года получил 93% голосов афроамериканских избирателей.

На момент выборов 2016 за Трампа готовы были голосовать всего 2% таких избирателей и он смог повысить процент поддержки только до 8.

За последние годы Трампа не раз уличали в расизме. И его заявления из бункера, которые мы вспомнили в начале статьи, не единственные.

Для многих афроамериканских женщин должно было болезненно слышать обещание Трампа спустить собак на тех, кто будет атаковать Белый дом. Именно так поступали сторонники сегрегации, которые спускали собак на черных женщин и детей.

Главный конкурент Байдена на выборах и очевидный кандидат от демократов Джо Байден дважды за неделю вышел к протестующим.

«Возражать против такой жестокости правильно и необходимо. Это чисто американский ответ», — написал Байден в соцсетях.

В своем Instagram-аккаунте политик опубликовал фотографию, на которой он в маске общается с темнокожим мужчиной и ребенком, встав на одно колено.

«Мы нация, страдающая от боли, но мы не должны позволить этой боли уничтожить нас. Мы нация в ярости, но мы не можем позволить нашей ярости поглотить нас. Мы истощены, но мы не позволим нашему истощению победить нас», — добавил он и пообещал помогать вести этот разговор в случае избрания президентом.

Впрочем 23 мая и сам Байден влип в скандал, когда заявил, что в интервью «вы не афроамериканец, если будете голосовать за Трампа» и кандидату пришлось извиняться.