18 марта в Италии от коронавируса умерло рекордное количество людей - 475. В Украине по состоянию на 19 марта 26 больных и трое умерших. Что делал МоЗ три месяца распространения вируса, сколько у нас мест в инфекционных больницах и хватит ли аппаратов вентиляции легких? И когда будут тесты? Буквы проанализировали ситуацию

Каждая страна реагирует по-своему на распространение коронавирусной болезни COVID-19. Например, Южная Корея, внедряет раннее диагностирование. После вспышки другого коронавируса MERS (ближневосточного респираторного синдрома) в 2015 году, значительно более летального, страна научилась быстро и массово тестировать населения, изолировать очаги и лечить больных на ранних стадиях. Статистика Южной Кореи показывает летальность COVID-19 на уровне 0,9% при общемировом показателе 3-4%.

В Великобритании отказались от тотального карантина и решили изолировать только наиболее уязвимую группу населения – людей старше 70 лет: им запретили покидать дома, обеспечив доставку еды и лекарств. Остальным просто рекомендовали оставаться дома. Британское правительство решило позволить своим гражданам переболеть, чтобы создали коллективный иммунитет, ведь в 80% случаев COVID-19 проходит с легкими симптомами простуды или вообще без них. Однако впоследствии меры решили все же усилить: на фоне роста случаев заболеваемости с 20 марта должны закрыться британские школы, работать остались лишь некоторые: их будут посещать дети работников, задействованных в борьбе с болезнью, например, медиков.

Когда COVID-19 начала распространяться по миру, Украина не закрывала границ, только рекомендовала гражданам воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы случаи. Это выглядело логичным на первый взгляд, ведь эпицентр возгорания был только в Китае, в других странах регистрировали относительно немного больных. Впоследствии в аэропортах и ​​на границе начали мерить температуру всем, кто въезжает в страну, ведь одним из симптомов нового коронавируса является лихорадка. Теперь понятно, что это не имело никакого смысла, потому что большинство случаев болезни проходит бессимптомно, и украинцы вполне могли незаметно завезти вирус из-за границы и начать его распространять.

«Контроль температуры тела на въезде или на выезде сам по себе не является эффективным способом предотвратить распространение инфекции между странами, поскольку инфицированные лица могут находиться в инкубационном периоде, у них может не быть явных симптомов на ранней стадии течения болезни, или они могут принять жаропонижающие и скрыть симптомы. Кроме того, такие мероприятия требуют существенных вложений, при этом пользы от этого может быть немного», – сообщила в начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как готовились в МОЗ

Украина таки начала подготовку к эпидемии. Во всяком случае, на бумаге.

24 января был разработан первый приказ по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев коронавирусной инфекции.

3 февраля распоряжением Кабинета министров был утвержден национальный план противоэпидемических мероприятий.

Минздрав определил госпитальные базы – медицинские учреждения в каждой области, которые будут принимать больных с коронавирусом. Также в каждой области определили минимум две бригады экстренной медицинской помощи, которые первыми едут на вызов и должны транспортировать именно в эти две клинические базы.

«Параллельно мы проанализировали количество и возможность приема больных в нашей системе противоинфекционной вирусной помощи. Сегодня мы имеем 12 000 инфекционных коек, 2,5 тыс. боксов, 1,5 тыс врачей, работающих в этих учреждениях, около 6 тыс. человек медицинского персонала. У всех есть средства индивидуальной защиты, костюмы биологической защиты, респираторы для обеспечения встречи больных с коронавирусной инфекцией», – рассказал 2 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко.

19 февраля Камбин принял решение выделить 76 млн грн для закупки дополнительных тест-систем для диагностики коронавируса и средств индивидуальной защиты, чтобы направить их в лабораторные центры, госпитальные базы и бригадам экстренной медицинской помощи. Кроме того, правительство решило дополнительно выделить 165 млн грн для оборудования отделений интенсивной терапии в инфекционных больницах.

«Это не значит, что система не готова. Это означает, что мы планируем на будущее. В каждой области сейчас пересмотрено наличие отделений интенсивной терапии в инфекционных больницах, также они имеют четкие маршруты того, что делать с инфекционными больными в случае, если они будут нуждаться в реанимации, а инфекционных коек недостаточно. Например, в Одесской области дополнительно определены 11 учреждений здравоохранения, которые будут принимать в отделение интенсивной терапии, где есть аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и т.п. для оказания неотложной помощи », – пояснил Ляшко.

В результате известный певец Валерий Харчишин описал, как его возили по всей Киевской области в поисках текста на коронавирус. Певца увезли за 100 километров на скорой в Белую Церковь, чтобы узнать, что там нет тестов, а они в Ирпене, откуда его и привезли.

После того как ВОЗ объявила пандемию и выяснилось, что даже такая страна, как Италия, может не справиться с наплывом пациентов, МОЗ снова изменил алгоритмы.

«Мы разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 70% в Италии болеют легкими формами. Поэтому в нашем стандарте оказания медицинской помощи, мы полностью учитываем лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы распланировали карту, чтобы все понимали куда случай доставить», – рассказал Ляшко на брифинге 19 марта.

Также возможен сценарий привлечения, кроме стационаров и инфекционных больниц, терапевтических заведений, которые смогут обеспечить интенсивную терапию. В случае введения чрезвычайного положения будут привлекать частные медицинские учреждения, утверждает главный санврач.

Сейчас специальный правительственный сайт для информирования о COVID-19 отвечает утвердительно на вопрос «Готова ли Украина?»: «В Украине около 12 000 мест в инфекционных стационарах, около 2 тысяч врачей-инфекционистов и 5000 медперсонала. В украинских больницах есть инфекционные боксы», – говорится в сообщении.

Не койко-местами едиными

По статистике ВОЗ, 15% госпитализированных с COVID-19 требуют кислородной терапии, еще 5% находятся в критическом состоянии, им нужна искусственная вентиляция легких. Правительственный сайт сообщает, что «в инфекционных больницах есть 605 аппаратов искусственного дыхания, и этого достаточно, а при необходимости привлекут такие аппараты из других больниц».

Пока в Украине незначительное количество больных. Но для коронавирусной инфекции характерно экспоненциальный рост, когда сначала фиксируется малое количество случаев, а потом – резкий подъем. Это можно увидеть на графиках фиксации больных в КНР, где пик уже прошел и новых случаев нет, Италии, которая сейчас является эпицентром болезни, и Южной Кореи, которая оперативно взяла ситуацию под контроль.

Население КНР – более 1,3 млрд человек, Италии – более 60 млн, Южной Корее – 51 млн. Большое количество больных в Китае объясняется плотностью населения и, собственно, тем, что эта страна пострадала первой. В Италии большой процент пожилых людей, которые являются наиболее уязвимыми к этой инфекции, к тому же, она довольно поздно начала реагировать на вызов. В Южной Корее наоборот больше молодого населения и грамотно сработала система здравоохранения. Первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован 3 марта, тотальный карантин ввели только 17 марта, за это время вирус мог распространиться на большое количество людей.

Бизнесмен из Кремниевой Долины и писатель Томас Пуейо 10 марта опубликовал статью «Коронавирус: почему вы должны действовать уже сейчас», в которой на основе статистики предполагает, что на самом деле больных в странах на порядок больше, чем известно (на украинском языке ее можно прочитать в переводе ученого Антона Сененко).

Очень вероятно, что в ближайшее время больных начнут массово обнаруживать, тяжелобольных – госпитализировать. С таким количеством населения, как в Украине, речь может идти о тысячах госпитализаций. 600 аппаратов искусственного дыхания, которые декларирует МОЗ, может критически не хватить. В Италии не хватило, и врачи выбирали, кто останется жить.

В то же время врач-анестезиолог, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ имени А.А. Богомольца Сергей Дубров сообщает, что в Украине около 3,6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а чтобы обеспечить ими все койки интенсивной терапии, следует докупить еще более 2,3 тыс. В операционных есть еще 3,5 тыс. аппаратов ИВЛ, они более низкого класса, но около половины из них можно использовать, рассказал он Liga.net.

Однако настоящее количество аппаратов ИВЛ неизвестна, Минздрав сообщает, что к их закупке приобщается бизнес. Также киевский завод «Буревестник», входящий в состав «Укроборонпрома», сообщил, что планирует возобновить производство аппаратов ИВЛ.

В Министерстве обещали, что в больницах проводут тренинги для персонала по реагированию на случаи коронавируса. Однако резонансным стал случай в черновицкой больнице, где умерла пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Подтверждение этого поступило уже после смерти.

В Черновицкой ОГА объяснили, что она умерла из-за обострения сопутствующих болезней, что характерно для COVID-19. Однако мать умершей написала письмо в местное издание «Первый Буковинский», в котором рассказала, что ее дочери не предоставили надлежащей помощи, подробно описав действия медиков. Похоже, что у пациентки была резистентность к антибиотикам, на которую врачи не обратили внимание. В результате полиция открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медработниками.

Тестировать, тестировать и еще раз тестировать

В начале марта в стране были тест-системы для 3 тыс. исследований, отчитывался Виктор Ляшко. Тогда еще не было зарегистрированных случаев коронавируса. Народный депутат от «Голоса» Ольга Стефанишина на заседании Комитета по вопросам здоровья нации обвинила Минздрав в недостаточном количестве тестов. Ляшко ответил, что массовое тестирование не требуется.

«Сейчас вопрос в том, что есть определенный ажиотаж. Если мы поставим тест-системы в регионы, их используют за три дня, потому что подозрения на коронавирусную инфекцию будут у всех. Мы должны понимать, что тактика ведения больного при обнаружении коронавируса, гриппа или гриппоподобного заболевания не отличается, это исключительно мониторинговые исследования. Чтобы сейчас передать биологический материал для исследования, должен быть выработан алгоритм. В Полтаве не может появиться коронавирус ниоткуда. Если человек путешествовал, имеет симптомы, исключаются все другие заболевания, забирается биологический материал, и на следующий день имеем результат. Есть молниеносные формы развития коронавируса », – отметил он.

Тест-системы, о которых говорит главный санврач, используют в лабораториях. Они позволяют проанализировать ДНРК биоматериала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), это занимает несколько часов. Также существуют экспресс-тесты, которые определяют наличие в крови антител к вирусу – они менее точны, так как болезнь может протекать бессимптомно, организм не выделяет или еще не начал выделять антитела, но при этом человек может передавать инфекцию другим.

Но тесты в Украине не делают всем подряд, это возможно только по направлению врача или платно в некоторых частных клиниках. Собственно, сначала делают тест на грипп, другие вирусы, чтобы их исключить, и только тогда на коронавирус.

11 марта Минздрав сообщил, что закупает быстрые тесты на грипп А + В (для исключения гриппа и перехода на исследование коронавируса), набор реагентов для выявления коронавируса и быстрые тест-системы на COVID-19, которые позволят проводить исследования непосредственно у постели больного. Такое количество тестов позволит протестировать более 90 тыс. человек.

И тест-системы, и быстрые тесты продолжают закупаться за бюджетные средства, но самостоятельно пройти тестирование можно будет только в случае, если их купят частные аптеки по собственной инициативе. По словам Виктора Ляшко, экспресс-тест стоит примерно 300-350 грн.

Между тем ВОЗ призывает страны расширить масштабы тестирования.

«У нас один призыв для всех стран: тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Проверяйте каждый подозрительный случай», – заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреесус.

Только тесты позволят выявить больных людей без симптомов и изолировать их, чтобы они не распространяли инфекцию. Сайт Our World in Data собирает информацию о тестировании на коронавирус в мире. По его данным, в КНР провели 320 тыс. тестирований, в Южной Корее – 286 тыс., в Италии – 148 тыс., в России – 116 тыс., в Украине – всего 500.

Правительственный сайт о COVID-19 сообщает, что в конце недели в регионы развезут 1 млн экспресс-тестов, которые позволяют узнать результат за 10-15 минут (но не забываем, что такой тест может показать ложно-отрицательный результат). Также в девять регионов направили немецкие сертифицированы ВОЗ тест-системы – это Житомир, Тернополь, Днепр, Винница, Киев, Ровно, Львов, Запорожье и Черновцах.

Эксперты связывают массовое тестирование населения на вирус с выживаемостью больных с этой болезнью, пишет CNN. В Южной Корее по состоянию на 8 марта делали 3592 тесты на 1 млн человек, в Италии же тестировали 826 человек на 1 млн, и летальность во второй десять раз выше, чем в первой. Это не единственная причина разницы в цифрах, однако она важна.

Украина ввела общенациональный карантин, остановив перемещение людей через границу и внутри страны, хотя случаев заражения пока очень мало. Это правильное решение, но оно может быть запоздалым. Южнокорейский сценарий Украине уже не повторить – много потенциальных выявленных больных. Теперь главное – не допустить итальянского.