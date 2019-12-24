Говорят, СМИ заполнила реклама «Народного фронта» и лично Арсения Петровича Яценюка как главных архитекторов наших побед. Удивительное нахальство для партии, которая носа не показала на президентские и парламентские выборы, и для политика, о котором с 2016 года не было ни слуху, ни духу. Луценковское «кролик, беги!» сделало свое дело, и хотя «кролика» пускали за стол на стратегических совещаниях у Порошенко, народу этот статус был сомнительный.

Какие-то обломки НФ прибились к «Европейской солидарности», аваковские перекочевали вслед за боссом в слуги к «слугам». Какое-то узнаваемое лицо партии, в 2014 году получившей лучший результат на парламентских выборах, не просматривается, да и вообще никакое не просматривается. Вот кого сейчас Яценюк называет «Народным фронтом»? Николай Мартыненко, в отношении которого Швейцария открыла дело, сюда входит? А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, поселившийся в фейсбуке и клеймящий «слуг» с комсомольским задором начинающего порохобота? Забавно: в ролике, повествующем об успехах НФ, Арсений обменивается победно-приветственным жестом с Антоном Геращенко, ставшим заместителем министра Авакова уже при новом президенте.

Так в чем смысл внезапной рекламной активности экс-премьера?

В Украине есть две проблемы, казалось бы, несовместимые. У нас избыток руководителей с немалым опытом. При чем часто это люди в совершенно юном для политиков возрасте. Бывшим руководителям правительства Владимиру Гройсману 41 год, Арсению Яценюку – 45 лет. Сергея Арбузова, которому сейчас 43, по понятным причинам пропустим. Яценюк успел побывать зампредом Нацбанка, министром экономики, министром иностранных дел и спикером Верховной Рады. У Гройсмана опыт мэра Винницы, министра и вице-премьера по региональным делам и спикера. На менее видных позициях, правительственных и губернаторских, тоже перебывало немало управленцев, которые, несмотря на самый продуктивный возраст, уже не у дел. Не по летам «деды», эти люди видели всё и всякое, впереди добрая половина жизни, а они отставлены и вынуждены наблюдать за политическим процессом с обочины.

С другой стороны, постоянно ощущается дикий кадровый дефицит, с которым сталкивается каждое новое политическое руководство: толковых и надежных людей брать негде. Неслучайны и нынешние разговоры о том, что Алексей Гончарук не справляется с возложенными на него надеждами Зеленского, и что в целом правительство не впечатляет. Ведь действительно не справляется и не впечатляет. Некоторых назначенных глав обладминистраций уже успели заменить. Это подогревает надежды нестарых и опытных, что к ним обратятся и призовут. Они первые бурчат и язвительно отзываются по поводу качества нынешнего государственного руководства.

В первое время после победы Зеленского на всякий пожарный не оставляла надежды, что ее призовут, политик с колоссальным опытом – Юлия Владимировна Тимошенко. В свои смешные 59 она могла бы рассчитывать на еще долгие годы в активной политике, а команде Зеленского просто неимоверно повезло бы, считали на Туровской, если бы Тимошенко решительной рукой навела порядок в стране: сплав опыта и дерзости, все дела. Но от услуг ее руки на Банковой невежливо отказались, и совершенно понятны причины этого отказа. Это, кстати, те же причины, что не позволяют всерьез рассматривать кандидатуру Арсена Авакова на премьерский пост. Ни Тимошенко, ни Аваков не станут главами правительства при президенте Зеленском, потому что иначе ему придется стать президентом при премьере Тимошенко или Авакове. Это даже если оставить в стороне модную тему обновления политики и политиков, в которую отчаянно не вписываются ни первая, ни второй.

У Яценюка есть кажущееся преимущество: именно то, что он пропустил цикл борьбы за власть, простоял «под паром», будто это убрало его из рейтингов и даже освежило. И когда все, кроме «слуг», с треском провалились, а у тех дефицит кадров, Арсений Петрович появляется, как волшебник в голубом вертолете, полном эскимо, универсальный ключ ко всем проблемам, от иностранных дел до экономики и финансов. Но даже если произошло чудо, и Яценюку удалось на сеансах с психотерапевтом преодолеть свое бесконечно раздражающее высокомерие – красную тряпку для Зеленского, все равно непонятно, как его можно втулить «зеленым». А если его еще и подпихивают Ринат Леонидович и/или Игорь Валерьевич, шансы на политическое возрождение Яценюка, и так близкие к нулю, устремляются в минус-бесконечность. В самостоятельном же политическом качестве он не интересен никому, даже, кажется, самому себе.

А кадровый дефицит при видимом избытке кадров так и останется нерешаемой проблемой, пока личная лояльность будет оставаться главным достоинством политика и управленца, пусть и в ущерб прочим качествам. Строительство сетки лояльности и создание эффективного управления – несовпадающие задачи, как отношения доверия не равносильны демонстративной преданности начальству. Украинскую политику, как украинское общество, пожирает тотальное недоверие. Арсений Яценюк – один из видных авторов этой политики и ее жертва: кто же ему теперь поверит.