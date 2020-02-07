«Я понимаю, что некоторые люди хотят мне отомстить или убрать меня», - именно так сказал директор НАБУ Артем Сытник несколько дней назад депутатам, прозрачно намекнув на министра внутренних дел Арсена Авакова. На сегодня в Раде уже собрано более 150 подписей за постановление об отставке Сытника. Но дойдет ли дело до увольнения директора НАБУ - вопрос, в котором пытались разобраться Буквы.

12 февраля на антикоррупционном комитете должен состояться отчет директора НАБУ. В среду, 5 февраля, нардеп от ЕС Алексей Гончаренко начал собирать подписи за отставку Сытника. По состоянию на пятницу их уже 180. Главная причина — директор НАБУ находится в реестре коррупционеров за свой отдых за чужие деньги в охотничьих угодьях в Сарнах.

3 февраля директор НАБУ позвал антикоррупционный комитет Верховной Рады на закрытую встречу в помещении НАБУ. Там также был руководитель Специальной антикорупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Записывать встречу на видео не дали. Хотя у нардепа Антона Полякова и было такое желание.

«Честно, у меня сложилось впечатление, что нас пытались задобрить перед отчетом на комитете. Я не знаю, была ли это идея Сытника или Насти Красносельской (председателя антикоррупционного комитета – ред.), Но нас позвали в НАБУ, где Сытник нам рассказывал, что он не коррупционер », – сообщает один из депутатов от «Слуги народа» не под запись.

Вопрос по обвинению Сытника в коррупции поднял на встрече нардеп Поляков.

«У меня было три вопроса: по Микитасю – меня интересовало, почему САП дает разрешение на выезд, а НАБУ останавливает; потом у меня был вопрос по браслетах — почему у них их постоянно не хватает на коррупционеров, и Грымчака отпускают без браслета; и третий был непосредственно по Сытнику — почему после того как суд признал его коррупционером, он остается в должности», – признался Поляков Буквам в кулуарах Рады.

На последний вопрос, как говорит депутат, «Сытник сказал, что он ведет уголовные дела и поэтому ему мстят».

На уточнение, вспоминал он при этом чьи-то имена, например, Олега Бахматюка — представители его предприятий как раз в среду требовали под Радой отставки Сытника — Поляков ответил, что он вспоминал только «какие-то рюкзаки».

Как известно, в 2017 детективы НАБУ задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова по делу о продаже рюкзаков по завышенной цене для Нацгвардии. Это задержание вконец рассорило Авакова и пятого президента Петра Порошенко, потому что министр счел задержание сына заказом президента. Кроме того, министр очень обиделся на Артема Сытника и перестал с ним даже разговаривать.

В 2018 «дело рюкзаков» было закрыто прокурором САП, поскольку всю вину взял на себя компаньон Авакова-младшего Владимир Литвин.

Несколько месяцев назад автор спросила у одного из приближенных к Авакову людей, простил ли министр Сытнику ту историю, на что собеседник ответил, что «Арсен — человек восточной крови и такое не забывает».

Сейчас у главы МВД, как и других нелюбителей директора НАБУ, есть возможность ему немного насолить. В частности потому, что весной прошлого года директор НАБУ попал в неприятную историю.

Тогда нардеп Борислав Розенблат опубликовал запись с флешки, которую ему кто-то передал, где человек с голосом Артема Сытника рассказывает, как он помог Хиллари Клинтон в борьбе против Трампа.

НАБУ действительно было одним из первых, кто летом 2016 подтвердил, что в так называемой амбарный книге Партии регионов, где фиксировалась черная бухгалтерия соратников Януковича, содержатся данные о выплатах тогдашнему руководителю штаба Трампа Полу Манафорту. Это стало одним из поводов для расследования в Штатах и ​​привело к посадке Манафорта в тюрьму.

Теперь же на записи Розенблата человек с голосом похожим на Сытника признавал, что сделал это специально в угоду одному из кандидатов в президенты США.

Единственная проблема этой записи была в том, что она была несанкционированной. Ее сделал человек, который отдыхал с Сытником вместе в охотничьем хозяйстве в Сарнах. Затем эта запись была передана республиканцам в США, которые ведут войну компроматов с демократами, кто из них больше влияет на власть в Украине, и Розенблату — для разглашения в СМИ.

Но уже через некоторое время история о сарненском отдыхе получила новое продолжение – в полицию обратился гражданин Николай Недейко, который рассказал, что Сытник 5 раз отдыхал в лесничьих угодьях и получил услуг на 100 000 гривен, не оплаченных им самим, а полученных в качестве подарка. Это обращение стало поводом для рассмотрения в суде. В рамках допроса свидетелей сумма предоставленных услуг сократилась до 25 000, но суд первой и второй инстанций признал Сытника виновным в админнарушении. И по факту его внесли в реестр коррупционеров.

Присутствие Сытника в этом реестре дает возможность его оппонентам ставить вопрос его отставки.

Поэтому Сытник на встрече с депутатами пытался их убедить, что дело является политическим заказом.

«НАБУ ведет дела, касающиеся первых лиц государства и ими можно или заниматься или не заниматься. Если не будешь заниматься, то у тебя и проблем не будет. Иначе будет как в деле с рюкзаками», – пересказывают депутаты слова Сытника.

Депутаты говорят, что Сытник прозрачно намекал, что все его напасти с админ. протоколами связаны с делом рюкзаков сына Авакова.

Он не стал рассказывать депутатам, как его занесло в Сарны, кто и почему за него платил или не платил. Зато директор НАБУ подробно рассказал депутатам, что суд против него был необъективным.

По его словам, в первой инстанции для рассмотрения его дела специально нашли судью, у которого было дело за взятку, и который не захотел слышать доводов невиновности Сытника. Затем, в апелляции, по словам директора НАБУ, сначала назначили судью, который слышал аргументы его защиты, но вдруг по судье подняли дело 2016 о ДТП.

По словам депутатов, Сытник снова прозрачно намекнул, что дело нашла полиция.

После чего судья в апелляции взял самоотвод, а на замену ему прислали судью, у которого двое детей работают в полиции и которому осталось месяц до отставки, и он принял решение в пользу Нацполиции и прокуратуры.

Сытник сказал, что будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, и верит, что скоро ситуация изменится.

Между тем, его оппоненты рассчитывают устроить ему взбучку в Раде. Хотя и понимают, что у них из этого может ничего не получиться.

Согласно статье 6 закона о НАБУ “Верховная Рада Украины при наличии оснований, определенных пунктами 6-12 части четвертой этой статьи, по предложению не менее трети народных депутатов Украины конституционного состава Верховной Рады Украины может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности”.

Но увольнять его все равно будет президент.

“Сейчас в Раде есть эта инициатива о сборе подписей за его отставку. Как руководство фракции мы ее не поддерживаем, но и запретить депутатам не можем. Если будет 150 подписей, они могут вынести постановление в комитет. Но что дальше – не понятно. В законе есть 6 оснований для увольнения директора НАБУ и ни под одно это не подпадает, – сказал в комментарии Буквам руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. “Но на самом деле эта ситуация возмущает многих людей. Они подходят ко мне и спрашивают: «А что это такое: человек, который является лицом антикоррупционной борьбы, сам в реестре коррупционеров?» Как на это реагировать? В законе не прописан механизм. Но и не реагировать нельзя. Иначе мы принимаем такое поведение. Поэтому, думаю, что будет такой политический шаг через парламент, что мы осуждаем такое поведение”, – говорит Арахамия.

Что дальше? Зависит от президента. Теоретически он давал всем силовикам кроме генпрокурора Руслана Рябошапки, время показать результаты до осени. Никто ничего особенного не показал. Хотя НАБУ и САП обещали нардепам до 100 приговоров в этом году.

«Сказать, что Сытник худший среди них всех — сложно. Я думаю, что на него давно и пристально что-то искали. Если нашли только это, то это не самое худшее », – говорит один из депутатов.

Впрочем, в Раде есть определенная группа, которая пытается уговорить коллег поддержать инициативу увольнения Сытника. В непубличном разговоре с президентом они также могут вспомнить, что Сытник помогал демократам, а значит будет раздражать Трампа, который избежал импичмента, и президенту Украины таких проблем не надо. Особенно учитывая то, что защитники директора НАБУ в лагере демократов, а шансы на победу их на выборах президента совсем не так уж и очевидны. По крайней мере, такой тезис разгоняют в СМИ.

Хотя достаточное количество подписей собрано, постановление об увольнении еще не зарегистрировано, сообщил Буквам его инициатор Алексей Гончаренко. «Подписей 180, подписные листы еще у “Слуг”, продолжается сбор подписей», – сказал депутат.