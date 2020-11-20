В четверг Оргкомитет объявил победителя в конкурсе на лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Его еще не утвердил парламент, но в Сети уже высказали все, что о нем думают.

#Буквы, как всегда, рассказывают, что к чему, и показывают самые смешные юморески от украинских пользователей соцсетей.

Как известно, Государственный герб Украины состоит из малого и большого. Малый герб — золотой трезубец на голубом фоне. Он был утвержден Верховной Радой 19 февраля 1992 года. А вот Большой герб все еще не утвержден.

В августе Верховная Рада 279 голосами поддержала постановление, которым поручила Правительству до декабря провести конкурс на лучший эскиз. Многие депутаты выступили против такой инициативы, призвав утвердить золотой трезубец единственным государственным гербом.

Впоследствии все же был объявлен конкурс с призовым фондом 180 тысяч гривен (100 тысяч для победителя, 50 — для того, чей эскиз получит второе место, и 30 — за третье место). Всего было подано 112 работ.

19 ноября Оргкомитет подвел итоги конкурса и объявил победителя. Первую премию получил проект Алексея Кохана, карикатуриста и соавтора Малого герба. Вот как он выглядит:

Пользователям Сети казалось, что от эскиза, так сказать, веет стариной:

Намекали на то, что использованные на рисунке образы банальны и стереотипны, сравнивая эскиз с приветствием с Днем работников сельского хозяйства от господина Зеленского.

Напомним, как выглядел оригинал:

Так что было немало попыток сделать эскиз герба более современным. Пользователи играли в фоторедакторах и заменяли воина-казака, рыцаря и льва на других, не менее известных персонажей:

Примечательно, что господина Зеленского тоже нередко предлагали как одного из персонажей. Украинцы не ограничивали себя и предлагали его то на роль казака, то на роль рыцаря.

“Общественные правки к Большому гербу”, — шутили в соцсетях.

Без шуток о цирке и знаменитом рояле — никуда:

Некоторые предлагали добавить в эскиз как можно больше деталей, вдруг окажется, что больше — лучше:

Не удержались от шуток и СММ-щики “Укрпочты”:

Были и искатели решений попроще:

Напоследок — об известных по всей стране житомирских носочках: