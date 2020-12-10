2020 год запомнится не только кризисом, локдауном и поиском вакцины от Covid-19, но и бэби-бумом среди голливудских знаменитостей, супермоделей и ангелов Victoria’s Secret. Буквы рассказывают о звездах, которые порадовали новостью о своем новом статусе в этом году.

Джиджи Хадид

Слухи о беременности 24-летней супермодели Джиджи Хадид ходили с апреля 2020 года. Позже модель их подтвердила в интервью Джимми Фэллону. А в своем инстаграме Хадид “объявила” о беременности за месяц до рождения первенца – в августе этого года. Отцом ребенка стал 27-летний музыкант Зейн Малик, с которым Джиджи Хадид встречалась с 2015 года. В сентябре 2020 на свет появилась их дочка. Имя новоиспеченные родители держат в секрете.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Эмили Ратаковски

Не спешит объявлять о поле своего ребенка и модель Эмили Ратаковски. О своем интересном положении модель объявила видеообложкой американского Vogue с заголовком “Почему я не хочу раскрывать пол своего ребенка”. Отец ее будущего ребенка – актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард, за которого она вышла замуж в 2018 году после нескольких недель отношений.

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В честь ожидания малыша 29-летняя Ратаковски написала на сайте Vogue эссе о своей беременности. “Когда мы с мужем рассказываем друзьям, что я беременна, их первый вопрос после “Поздравления” почти всегда звучит так: “Вы знаете, кого хотите?” Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда “они” сообщат нам об этом. Все над этим смеются. Однако в нашей шутке есть доля правды, которая намекает на возможности, которые намного сложнее, чем те гениталии, с которыми может родиться наш ребенок. А правда о том, что мы в конечном итоге понятия не имеем, кто растет у меня в животе”. Предположительно модель станет мамой в начале марта.

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Роми Стрейдж

В мае о своей беременности сообщила еще одна модель Victoria’s Secret – 25-летняя нидерландка Роми Стрейдж. Под фотографией в обнимку со своим мужем Лоренсом ван Лиувеном девушка поделилась историей борьбы за своего ребенка и своем желании стать мамой.

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“2 года назад мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников после 7 лет отсутствия менструации. Я была опустошена, потому что быть мамой и создать семью с @laurensvleeuwen – моя самая большая мечта. Я была так напугана, что никогда не смогу, потому что при таком диагнозе труднее заводить детей естественным путем”. Изучая свое заболевание, модель выяснила, что ее тело находилось в постоянном стрессе из-за постоянных путешествий (без нормальных биоритмов), ежедневных сверхусиленных тренировок, сверхчистого питания (с ограничением в рационе).

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd)

В ноябре Стрейдж и ее возлюбленный снялись в ню-фотосессии, на которой модель показала свой округлившийся животик на восьмом месяце беременности. 3 декабря 2020 года пара стала родителями малышки по имени Минт.

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Эльза Хоск

Бэби-бум в 2020 среди ангелов Victoria’s Secret в большей степени связан со скандалом бренда и его обвинениями в сексуальных стандартах и отсутствии разнообразия среди моделей (в шоу не участвовали трансгендеры и модели plus size). В ноябре 2019 года за месяц до предполагаемой даты шоу стало известно, что показ отменяется и в дальнейшем судьба бренда, который переживал личный финансовый кризис, стояла под вопросом. Поэтому многие модели решили взять паузу в своей жизни, и Эльза Хоск не исключение.

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В конце сентября модель выложила ню-фото в свой инстаграм, сообщив, что она с возлюбленным Томом Дэли на полпути в ожидании первенца. В начале 2021 года Хоск станет мамой.

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Кьяра Ферраньи

Итальянский фешн-блогер и владелица собственной модной империи 33-летняя Кьяра Ферраньи в начале октября порадовала своих поклонников новостью, что сейчас она вместе с мужем рэпером Fedez ждут второго ребенка. У пары уже есть сын – 2-летний Лео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Пара стала еще популярнее в марте этого года, когда в начале локдауна в Италии за сутки собрала 3 млн евро, чтобы помочь больнице Сан-Раффаэле в Милане для борьбы с COVID-19. За что получила недавно награду от мэрии Милана, а затем и поздравления от одиозного Сильвио Берлускони

Жанна Дамас

Предположительно к концу 2020 года французский блогер и владелица бренда Rouje Жанна Дамас ожидает первенца. Сейчас Дамас на восьмом месяце беременности, а ее образы в инстаграме – кладезь элегантного французского шика для беременных: платья-комбинации, романтичные платья на запах, летящие ткани, кардиганы, изящно обрамленные поясом, – все это особенно хорошо подчеркивает округлившийся животик.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Руни Мара

У голливудских актеров 35-летней Руни Мары и 46-летнего Хоакина Феникса в сентября родился сын. Мальчика назвали Ривер в честь старшего брата Феникса, умершего более 25 лет назад от передозировки наркотиками. Пара ведет довольно закрытый образ жизни, у них нет аккаунтов в Инстаграме, поэтому обо всех новостях можно узнать из источников, близких к Фениксу и Маре. Говорят, что благодаря карантину Руни Маре удалось долго держать свой статус в секрете и лишний раз не появляться на публике, выполняя требования оставаться дома. Однако некоторые фото беременной актрисы папарацци все же удалось сделать, а затем и официально подтвердить новость в окружении пары.

Феникс и Мара познакомились на съемках фильма “Она” еще в 2012 году. Потом у них завязалась переписка по электронной почте. А спустя четыре года после знакомства актеры вновь оказались на одной съемочной площадке – в фильме “Мария Магдалина”, где Руни Мара сыграла главную роль, а Хоакин Феникс предстал в образе Иисуса. Заявить о своих отношениях пара решилась в 2017-году, появившись вместе на 70-м ежегодном Каннском кинофестивале. Уже в 2019 году пара обручилась.

Кэтти Перри

Родителями стала еще одна голливудская пара – певица Кэтти Перри и актер Орландо Блум. В конце августа у них родилась дочь – Дэйзи Дав Блум. После рождения Дэйзи Блум Кэтти и Орландо, послы доброй воли ЮНИСЕФ, сделали от ее имени пожертвование в Детский фонд Организации Объединенных Наций, чтобы в это непростое для всех время “каждая будущая мама имела доступ к квалифицированному медицинскому работнику и качественному медицинскому обслуживанию”.

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Кэтти Перри объявила о своей беременности в начале марта. Все произошло в духе мировых знаменитостей: певица опубликовала в инстаграме тизер клипа на песню Never Worn White, где она в белом платье нежно обнимает свой живот.

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Софи Тернер

Еще одна голливудская пара – актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас – хоть и ведут Инстаграмы, но делиться новостями своей личной жизни не спешат. Беременность Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, проходила частно, за пределами всеобщего внимания и публичности. О ее новом статусе стало известно в феврале. В конце июля актриса родила дочь по имени Уиллу. Но фотографиями своей беременности поделилась лишь пару месяцев назад – в сентябре 2020 года.