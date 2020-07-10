Подольский районный суд Киева обязал авторов программы «Наші гроші» з Денисом Бігусом», опровергнуть ложную информацию, распространенную ими в сюжете под названием «Друзья Президента воруют на оборонке (секретные переписки)». Этот цикл полтора года назад нанес сокрушительный удар по шансам Петра Порошенко переизбраться на второй срок. Так как получилось так, что Гладковський-младший выиграл суд при новой власти?

“Ё ** ни висотомеры”, или почему Украина покупала у России по завышенным ценам

В основу нашумевшего сериала журналистов легла закупка высотомеров для ремонта казахского самолета АН. По состоянию на 2015 год почти вся техника ВСУ имела советское происхождение и детали для нее или производились только в РФ, или не производились вообще, и их нужно было искать на складах или снимать с другой техники.

По очевидным причинам, о прямых закупках такого товара у производителя или МО РФ речь не шла вообще. Для того чтобы военная техника смогла хотя бы доехать до передовой, как и для ее обслуживания, нужно было найти способ купить запчасти так, чтобы покупателя нельзя было связать с госструктурами в Украине. Такая практика не является уникальной и используется по всему миру, часто, чтобы обойти наложенные на покупателя или продавца санкции.

Для этого обычно используют частные компании, которые зарегистрированы в третьих странах. Такая компания покупает необходимую продукцию якобы для собственных нужд, после чего напрямую, или чаще, через нескольких посредников, продает ее конечному пользователю. Конечно, подобные операции ни покупатель, ни посредник не афиширует, также по очевидным причинам, первой из которых является потеря возможности получать необходимую продукцию, как это и произошло в случае с Украиной. Вскоре после публикации расследования ФСБ РФ перекрыла каналы закупки необходимых ВСУ деталей, о чем сообщалось на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в марте 2019 года.

250 миллионов для …

В феврале 2019 года, через 4 года после описанных в программе событий, и за месяц до первого тура президентских выборов, на канале BIHUS.info вышел очередной выпуск программы «Наші гроші», в котором авторы обвинили тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, в контрабанде изделий оборонного назначения в Украине и их закупке Укроборонпромом через фирмы-прокладки. В частности, “Оптимумспецдеталь”.

Материал был усыпан фрагментами из выступлений Петра Порошенко (несмотря на то, что никаких доказательств его причастности авторы не предоставили) из чего некоторые зрители сделали вывод, что оно является заказным и нацелено на снижение рейтинга пятого президента перед выборами. Следующие серии передачи увидели свет 4 и 11 марта, заполнив медиапространство накануне выборов президента обсуждением якобы причастности Петра Порошенко к хищениям в Укроборонпроме.

Журналисты в свое оправдание объяснили, что до этого они делали уже сюжеты о злоупотреблениях при производстве военной техники. Соответственно не могли не воспользоваться материалом, который они получили на почту, а сериал вышел у них не под выборы, а потому что было большое количество материала, о котором они считали нужным рассказать.

В материале Леси Ивановой говорилось, что Игорь Гладковський вроде был организатором и участником схем по хищению оборонного бюджета, которую создал под протекцией своего отца, Олега Гладковского. Авторы программы обвинили ряд лиц в контрабанде деталей к военной технике из России и продаже их украинским оборонным предприятиям по завышенным ценам, на чем якобы заработали 250 000 000 гривен.

Уже через неделю стало понятно, откуда растут ноги переписки. Фигуранта журналистского расследования и нескольких уголовных производств Андрея Рогозу задержали, после того, как жена задержанного чиновника эпохи Януковича Сухомлина написала жалобу в военную прокуратуру, что этот молодой человек якобы просил у нее 800 000 долларов, обещая вытащить задержанного мужа из тюрьмы. В рамках следственных действий у Рогозы изъяли телефон, и часть переписки с него слили журналистам. Соответственно возник вопрос, насколько целостный материал сбросили журналистам.

Свои обвинения авторы программы мотивировали наличием в них «дампов переписок» фигурантов программы, однако показывать кому-то их отказались, мотивируя это тем, что рискуют раскрыть источник информации.

Но если в материале достаточно цитат из Игоря Гладковского, то его отец только упоминается в сюжете дважды (что здоровался с Рогозой в спортзале и ему нужно что-то перепасть от посредников).

4 марта 2019 Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности заместителя секретаря СНБО, однако избежать негативного эффекта от выхода программы в эфир ему не удалось. Команда Владимира Зеленского не упустила такой возможности атаковать оппонента, сделав лозунг «посадите Свинарчук» одним из лейтмотивов своей кампании. Впрочем история на этом не закончилась.

Игорь Гладковський обратился в суд с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации в апреле 2019 года, еще перед вторым туром выборов. Пока дело рассматривал суд, Олега Гладковского успело задержать НАБУ, а также вручить ему подозрение. Однако – по делу, никак не связанному с озвученными в материале BIHUS.info обвинениями в контрабанде и хищении средств оборонного бюджета. Несмотря на то, что год президентства Владимира Зеленского отличился попытками привлечь к ответственности Петра Порошенко, его соратников, или хотя бы людей, которые с Порошенко то пересекались во время его каденции, ни Олегу, ни Игорю Гладковскому не было сообщено о подозрении в контексте тех обвинений, которые прозвучали в эфире BIHUS.info.

Что решил суд и как на это отреагировали стороны дела?

Полный текст решения Подольского районного суда на момент написания статьи еще не составлен, однако, по имеющейся в Едином государственном реестре судебных решений вступительной и резолютивной части решения можно установить, что суд признал информацию, озвученную в программе журналиста Дениса Бигус «Наші гроші», недостоверной и подлежащей опровержению.

Одновременно суд обязал общественную организацию «Том 14» как собственника и производителя передачи «Наши деньги», Бигус Дениса Станиславовича и Иванову Лесю Олеговну в течение 10 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу зачитать в эфире программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» и разместить на веб-сайте данной программы в разделе «Новости», сообщение о том, что в передаче «Друзья Президента воруют на оборонке (секретные переписки) », которая вышла в рамках программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» была распространена недостоверная о Игоре Гладковском как организаторе схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. Также ответчики должны опровергнуть распространенную ими информацию о причастности Игоря Гладковского к ООО «Оптимумспецдеталь» и схемам хищения миллионов в оборонке, российской контрабанде и отмыванию денег.

Реакция истца была довольно скромной. Адвокат Игоря Гладковского Руслан Волынец ограничился заявлением по сути решение суда, отметив, что дело рассматривалось в суде почти полтора года в том числе и из-за позиции ответчиков, которые неоднократно не являлись в суд, чем заставляли суд переносить и откладывать рассмотрение дела.

Представитель ответчиков, юридическая компания Миллер, опубликовала пост на своей странице в фейсбук, в котором отметила о своем несогласии с решением суда и намерении подать апелляцию.

Фактически, представители ответчиков выразили свое несогласие только со вторым пунктом решения Подольского районного суда Киева, никак не прокомментировав остальные пункты, которыми ответчиков обязали обнародовать сообщение об опровержении распространенной ими информации о причастности Игоря Гладковского к организации схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса, его причастности к ООО «Оптимумспецдеталь» и схемам хищения миллионов в оборонке, российской контрабанде и отмыванию денег.

Однако, один из ответчиков, журналист Денис Бигус, отреагировал гораздо эмоциональнее, записав видео, в котором сообщил, что «Сидел я сегодня утром, грустил, пил кофе, гуглил Гладковского… И не поверите что нагуглил: http://gladtosee.com … А там те самые чертовы переписки… Не наши. Совсем в другой форме, но буква в букву как у нас.)) Прям всё утро сидел… Сверял… Наслаждался». В своем посте он предоставил ссылку на сайт, на котором, как будто нашел, будто случайно, те же файлы, на базе которых была создана передача «Друзья Президента воруют на оборонке (секретные переписки)».

Реакция на это видео не задержался, в частности, некоторые пользователи фейсбук отметили, что сайт, который якобы случайно «нагуглил» Денис Бигус – создан в тот же день, 9 июля 2020 года, в 6:02 утра, и поисковые системы еще не успели проиндексировать его, а те файлы, которые якобы были получены авторами программы «Наші гроші» – созданы в этот же день, 9 июля 2020 года.



Здесь следует отметить, что дамп, это не просто файлы. Это совокупность данных с определенными атрибутами, вроде временных меток, сведениями о размере и идентификаторе пакета данных, его контрольная сумма, и тому подобное. Все эти характеристики позволяют установить подлинность данных и происходило ли вмешательство в их целостность. Чуть позже в этот же день сайт прекратил свою работу, оставив только текстовую страницу.



Что дальше?

Очевидно, дальше будет подачи апелляционной жалобы ответчиками, а судебное разбирательство будет продолжаться еще несколько месяцев – к сожалению нынешние реалии с кадровым и финансовым обеспечением судов никак не способствуют быстрому рассмотрению дел.

Можно предположить, что суд апелляционной инстанции изменит решение суда первой инстанции в какой-то части, вероятно в части признания недостоверной «всей» озвученной в передаче информации. По другой части решения, в котором говорится об опровержении причастности Игоря Гладковского к организации схем, то ответчиков ждет та же проблема с доказыванием, которая существовала все это время – нет законного способа получения ими той информации, того «дампа переписок», на который они ссылаются .

Для того чтобы суд принял доказательства, он должен соответствовать требованиям, установленным статьями 77-78 Гражданского процессуального кодекса Украины, то есть быть надлежащим и допустимым, полученным в порядке, установленном законом, и содержать информацию о том, что, собственно, доказывается. Очевидно, что законно получить файлы с перепиской посторонних лиц авторы программы не могли, поскольку подобные полномочия есть только у правоохранительных органов и в четко очерченных рамках, следовательно даже если какие-то файлы с перепиской Игоря Гладковского существовали, и каким образом были получены авторами программы «Наші гроші», доказательством по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации они быть не могут.