Віталій Кличко настільки впевнений у своїй перемозі на виборах мера Києва, що навіть тролить опонентів постами, що його старший син теж вирішив балотуватися. Втім, якщо шанси на перемогу у Кличка дійсно високі, то яка буде в нього більшість і з ким - велике питання.

Минулого тижня Центр Разумкова оприлюднив дані останнього опитування. Згідно з ним, якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, Кличко отримав би 36% від усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

На другому місці за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський, якого готові підтримати 9% або 11% від тих, що визначились. Далі йдуть Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%), Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), представник партії “Голос” Сергій Притула (відповідно 4% і 4%) та “Євросолідарності” Олексій Гончаренко ( 4% і 3%), Андрій Іллєнко “Свобода” (2% і 3%).

Депутатку від «Слуги народу» Ірину Верещук, яка виграла праймеріз від партії, в цьому опитуванні навіть «не міряли».

Кілька тижнів тому, відповідаючи на питання кореспондента Букв про її шанси на праймеріз, Верещук відповіла, що задоволена своєю соціологією, але результат не сказала.

В керівництві партії роблять загадковий вигляд і кажуть, що рейтинг Верещук «секрет», але він високий.

Олександр Дубінський в коментарі журналістам після праймеріз сказав, що соціологія у кандидатів від «Слуг» була більш-менш однакова – 7%. Втім, це скоріше спроба видати бажане за дійсне. В рейтингу Центра Разумкова, наприклад, кандидат Дубінський має аж 2% підтримки.

В штабах опонентів кажуть, що найвищий рейтинг мав Віктор Ляшко як кандидат від Слуги, який мав 8%, а розганявся до виборів у кращому випадку до 16%.

Втім від кандидатури Ляшка відмовились. Можливо, через його необережну фразу, що він може піти в президенти. Вирощувати собі конкурента на вибори ніхто з владоможців не любить.

Хоча «Слуги» офрекордз пояснюють це прозаїчніше і раціональніше: «У Ляшка в останні місяці суттєво зріс антирейтинг у столиці. Тому доцільніше було висунути людину з меншою впізнаваністю і добрими навичками публічного політика, ніж з високим антирейтингом. Тим більше, Київ третє місто за поширенням COVID-19 в Україні».

Після праймеріз «1+1» випустило сюжет, де Ірина Верещук звинувачувалась в махінаціях з землею. Можна було б подумати, що Олександр Дубінський не складає зброю в боротьбі і буде теж висуватися в мери. Хоча в четвер після праймеріз він запевнив журналістів, що не буде цього робити.

В команді Кличка ще місяць тому казали, що чим більше буде кандидатів, тим вищі шанси чинного мера перемогти ще в першому турі.

«Треба сказати, що Віталій фартовий. В нього так і в боксі було, і в політиці зараз. Українці на президентських виборах отримали прививку і зрозуміли, що таке голосувати за нове, тому на виборах мера таку помилку вже не зроблять», – зазначив співрозмовник Букв.

Але якщо з тим, хто переможе на виборах мера, вже майже все ясно (просто залишимо місце чорному лебедю з поваги до явища), то як виглядатиме більшість у Київраді – ще велике питання.

«Тепер мери більше піклуються не про своє обрання – як я сказав, у більшості воно в кишені, а про обрання більшості, яка дозволить їм працювати. І Кличко також», – сказав тиждень тому в інтерв’ю Буквам Юрій Луценко.

Згідно з останньою соціологією Центру Разумкова, «Європейська солідарність» та «Слуга народу» зрівнялись за електоральними симпатіями в місті.

Партію Порошенка готові підтримати 20,4% від тих, хто визначився з вибором. «Слуг» – 19%. При тому, що на минулих парламентських виборах партія Зеленського мала 36,4%, а політсила Порошенка – 16%.

Судячи з усього ці 16% втраченої підтримки «Слуг» розходяться між ЄС, ОПЗЖ та партією Кличка УДАР, яка фактично не функціонує останні 6 років, але за рахунок рейтингу Кличка має 11% підтримки.

Відтак, очевидно, що про більшість у Київраді Кличку доведеться домовлятися або з ЄС, або зі «Слугами».

«Більшість в Київраді можлива, безумовно, тільки з «Європейською солідарністю». Іншої більшості бути не може. Наскільки я знаю, між ним і Петром Олексійовичем відбулася зустріч, мені здається, це позитивний факт. З дня президентських виборів, таких зустрічей не було. Тепер у них почалися контакти, значить київська політика рухається у правильному напрямку»- розповів в тому ж інтерв’ю Луценко.

Зустріч Порошенка і Кличка була, але вона закінчилась нерезультативно.

«Порошенко пропонував іти однією колоною на вибори. Кличко відмовився. Сказав, що повторення 2014 року не буде і треба домовлятися», – розповів співрозмовник Букв в оточенні мера.

У Кличка дійсно досі є невдоволення через те, як він в 2014 з кандидата в президенти №1 за місяць перетворився на кандидата в мери Києва. А потім вимушений був ще й відмовитись на довгі роки від своєї партії. Як відомо, Кличко навіть не приїхав на висування Порошенка в президенти в січні 2019, пославшись на проблеми зі спиною. Так само він відмовився від спільної участі у парламентських виборах у 2019, а після того зміг висунути лише десяток кандидатів у мажоритарці.

«Кличко зараз намагається грати і вашим, і нашим, балансуючи між нами і «Слугами», – каже представник ЄС, що займається виборами.

У мера на це відповідають, що про більшість думатимуть вже після виборів, коли бачитимуть результат партій.

«Зараз немає сенсу іти на вибори однією колоною, так ми отримаємо менше, ніж якщо підемо двома партіями», – кажуть в команді Кличка.

Визначатися в останній момент – властиво для Кличка. Хоча поле для маневру в нього не таке й широке.

Якщо він утворить коаліцію зі «Слугами», то він автоматично потрапить під удар, що стара гвардія Черновецького продовжує грабувати місто під прикриттям Кличка і Єрмака. А кияни радо дивитимуться відосики, як радник голови Офісу президента Подоляк тягає якісь пакунки від Дениса Комарницького на Банкову і слухатиме звук, як той матюкає київських чиновників. А журналісти і далі будуть отримувати «розпаковки» від невідомих «доброзичливців», хто і як дерибанить місто.

Кличко буде фактично в команді чинного президента і розділить з ним всі його невдачі, як і було з Порошенком.

Крім того, якщо Ірині Верещук вдасться посісти друге місце, президент Володимир Зеленський отримає моральне право призначити її головою Київської міської держадміністрації. Не дарма ж, «Слуги» через рік знову згадали про законопроєкт про столицю, де розмежовуються посади мера та голови КМДА, і готові його внести в зал.

За таких умов, Кличко опиниться в місті в статусі весільного генерала.

Звісно, скориставшись політичним досвідом, Кличко може поторгуватись зі «Слугами» після виборів – я з вами формую більшість, ви не розвоводите посади мера і голови КМДА. Правда, навіть в разі укладання такої угоди, на арену вийде Ігор Коломойський зі своєю медіазброєю, і бажанням таки отримати контроль над містом якщо не через вибори, то через КМДА.

Якщо Кличко погодиться на більшість з ЄС, то, може, і отримає ті ж проблеми з законом про столицю, але вже займе для себе нішу опозиції до влади, відтак матиме ширше поле, щоб не допустити ухвалення законопроєкту або його перегляду через тиск вулиці.

Крім того, опозиційна ніша значно вигідніша для повернення в парламент і участі у президентських виборах. Навіть, якщо туди мер Києва вирішить делегувати не себе, а брата.