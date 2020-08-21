Вторую неделю продолжаются массовые протесты в Беларуси, где тысячи людей не согласны с официальными результатами президентских выборов, которые отдали победу Александру Лукашенко с ошеломляющим 80-процентным результатом. Эти выступления привлекают внимание и к внешней политике Беларуси, которая граничит с Украиной, Россией и тремя странами ЕС.

Подчеркнуто жестокие действия белорусских силовиков по противодействию протестам напомнили нам Революцию Достоинства, хот события в стране-соседке все же очень отличаются во многих акспектах.

Отсутствие лидера или лидеров, управление протестной активностью через анонимные телеграмм-каналы и распространение антивластных выступлений по областных и районных центрах, забастовки. И Россия митингующих поддерживает через свои рупоры, а не осуждает как Майданы. Кажется, что после проигранных цветных революций Россия впервые использует протест на пользу себе. Между тем, ни один из участников белорусской политики не становится в откровенно антироссийскую позицию.

Лукашенко громко жалуется на сговор оппозиции и Запада, активно критикует Польшу и страны Балтии, президенты которых пытались помочь ему сохранить лицо после объявленной 80-процентности. Раз за разом вспоминает Украину в контексте «коварства Запада» (об этом ниже).

Его главная конкурентка Светлана Тихановская, которая выехала в Литву еще 11 августа и сделала заявление с призывом отказаться от протестов, а потом передумала, не только мало напоминает «национального лидера», но и антироссийского.

Еще меньше основания считать таковым Валерия Цепкало – незарегистрированного кандидата в президенты, который путешествует между Россией, Украиной и странами ЕС с периодическими заявлениями пророссийского содержания.

В созданном под патронатом Светланы Тихановськой Координационном совете заметна Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыка – еще одного незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который находится в следственном изоляторе тамошнего КГБ. Возможно, она сама подтянется к роли лидера. Может, пока заменит Бабарыка как активного субъекта политического процесса в Беларуси. Так же могут появиться новые лидеры изменений из тех белорусских чиновников и дипломатов, которые могут в ближайшее время уйти в отставку, чувствуя приближение изменений. В конце концов, история знает много политических перерождений, так же как и помнит мягкие переходы, когда местные коммунисты возглавили новые республики распавшегося СССР.

Одним из первых Лукашенко с победой на выборах поздравил председатель КНР Си Цзиньпин, что неудивительно, учитывая духовную близость политического управления и интерес Китая в размещении в Беларуси своих заводов, поближе к Европе.

Вторым был Путин, для которого протесты стали неким инструментом «принуждения к миру» батьки. Официальный Минск быстро возродил риторику о Союзном государстве и общей угрозе ей со стороны Запада. Михаил Бабич, который был российским послом с августа 2018 по апрель 2019 года, и развернул в Беларуси активность вроде гауляйтера, может быть доволен последствиями своих действий.

Стоит вспомнить, как в 2017 году накануне российско-белорусских учений много говорилось об усилении военного присутствия на белорусской земле. Однако пока этого не произошло – и Лукашенко даже отказался от создания российской авиабазы ​​на белорусских аэродромах – но теперь пространства для маневров у него стало гораздо меньше.

Добавим к этому тот факт, что Россия является главным экономическим партнером Беларуси, и поймем, что Кремль полностью контролирует ситуацию в васильковой республике, и если там начнется процесс приватизации государственной собственности, то явно без западных инвесторов. Небольшой, но приятный для Путина бонус: именно Лукашенко снова называют «последним диктатором Европы», как будто российский президент начал воплощать в жизнь политическую практику Махатмы Ганди.

В течение последних 10 дней Путин добился заметного успеха: лидеры Европейского Союза обсуждают ситуацию в Беларуси с ним, а не с Лукашенко. Готовность к аналогичному общения высказал и Дональд Трамп. США, кстати, устами Майка Помпео пообещали внимательно следить за ситуацией в Беларуси, интересно, прилетит ли в Минск утвержденная комитетом Сената по иностранным делам посол США в Беларуси Джули Фишер. Хотя это выглядит парадоксальным, но массовые протесты и нескрываемая активизация России подтолкнут Вашингтон в реанимацию дипломатических контактов с Минском.

Хотя Европейский Союз не признал результатов президентских выборов в Беларуси и анонсировал новые санкции против фальсификаторов выборов и инициаторов применения насилия против протестующих, сложно утверждать, что путь для диалога с Минском в Брюсселе закрыли. Причин несколько.

Во-первых, Лукашенко за 26 лет пребывания у власти демонстрировал различные подходы в диалоге с ЕС, и весной 2020 состоялась даже определенная либерализация визового режима для граждан РБ. Во-вторых, Евросоюз не хочет оставлять Беларусь наедине с Россией. В-третьих, государства, которые являются соседями Беларуси, имеют значительный товарооборот – Латвия (0,5 млрд долларов), Литва (1,5 млрд ), Польша (3 млрд). И отказываться от экономических контактов с Беларусью, которая играет роль прежде всего поставщика энергоносителей и сырья, намерений нет. Собственно, поэтому заявления Европейского Союза звучат громко, но не бьют по экономическим интересам.

Что касается Украины, то она в риторических упражнениях Лукашенко занимает место рядом со странами ЕС, то не совсем соответствует реальной ситуации. Хотя официальный Киев получил от Минска публичную пощечину через передачу «вагнеровцев» в Россию, максимум, на который решились украинские чиновники – вызвали для консультаций посла в Беларуси Игоря Кизиму – дипломата опытного и авторитетного. В ОПУ заметно боятся потерять Минск как формальную площадку для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы, которые с марта месяца из-за коронавируса проходят в режиме видеоконференции. Этот страх привел к очень неуверенной солидаризации с ЕС в оценках событий в Беларуси, впрочем, поздравлять Лукашенко с победой Зеленский также не стал. И товарооборот в 5 млрд долларов по итогам прошлого года также сдерживает Украину от слишком резких шагов. Лукашенко неоднократно совмещал выпады в адрес Майдана с заверениями, что «белорус в Украине может приехать только на тракторе», вполне возможно, что так будет и впредь. Разве что запланированный в Гродно Форум регионов и встреча Зеленского и Лукашенко не произойдет.

Промежуточные итоги политического кризиса в Беларуси выглядят диалектически: массовые выступления под бело-красно-белыми флагами не увеличили шансов на активизацию в политической жизни представителей национал-демократического лагеря, потенциальные оппоненты Лукашенко находятся преимущественно в пророссийском дискурсе, как и значительная часть граждан Беларуси.

Поэтому ни «бегство» на Запад, ни даже дрейф под давлением обстоятельств в сторону ЕС Беларуси не выглядят реалистичными. Путин постарается выстроить систему ручного управления процессами в РБ, а способность Запада сопротивляться этому вызывает немало вопросов. На бело-красно-белой геополитической шахматной доске немало фигур, однако инициатива принадлежит кремлевским «башням», как ни прискорбно это констатировать.