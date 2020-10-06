Уже почти два месяца Беларусь переживает самую большой политический кризис в своей новейшей истории. Сохраняется высокая температура общественных настроений и необычно большой объем распространения массовых протестов против Александра Лукашенко. Значительное количество граждан страны не верит в диагноз «Лукашенко еще на 5 лет». Сломана привычная модель поведения белорусов, проявляется симптоматика возвращение к бело-красно-белой символике. Но появится ли вакцина от болезни, или пациента будут держать на ИВЛ от Путина - пока не ясно.

Действительно, пандемия коронавируса сильно повлияла на ситуацию в Беларуси. Страна не объявляла карантин, кстати, не констатирует вспышек COVID-19 во время массовых протестов, однако многие белорусы почувствовали, что модель «заботливого государства» не слишком эффективно срабатывает для них. С другой стороны, официальная статистика утверждает, что жертвами коронавируса в Беларуси стали меньше 800 человек, вспышки заболеваемости, как ни странно, не принесли и многочисленные акции протеста. Александр Лукашенко прошел в течение полугода путь от жестокого ковид-диссидента европейского масштаба до человека, который признал, что перенес коронавирус в бессимптомной форме. Система функционирования государственной информации в современной Беларуси не предусматривает большей открытости.

Скандал с «вагнеровцами» накануне президентских выборов давал Лукашенко надежду на политическое маневрирование в уже привычной ему манере. Даже казалось, что первый и последний президент Беларуси больше склоняется к диалогу с Западом. Однако экзит-пол с результатом 80:10 в пользу действующего президента вечером 9 августа существенно изменил обычно довольно спокойных белорусов. В Украине в 2004 году, напомню, также люди вышли на Майдан против наглой фальсификации результатов волеизъявления. Уже можно говорить, что расчет власти, который заключался в быстром и максимальном подавлении протестов, не сыграл, хотя количество задержанных шла на тысячи, а жестокость силовиков – неоправданной. Протесты продолжаются в режиме акций выходного дня во многих городах Беларуси. Кстати, победу Лукашенко признала первой КНР, потом уже к Поднебесной присоединились Россия, Армения, Казахстан.

Стоит отметить, что за 10 дней после начала протестов в Беларуси собрали более 4 миллионов долларов для помощи жертвам репрессий со стороны властей. Сумма, безусловно, впечатляет. Однако организовать общенациональную забастовку оппонентам Лукашенко оказалось не под силу. Это не должно удивлять, ведь стратегические отрасли экономики в Беларуси находятся в собственности государства.

Светлана Тихановская, мобилизованная арестом мужа, в большой белорусской (с недавних пор – и европейской) политике вряд ли может называться лидером оппозиции. Она и близко не подошла к протестующим в центре Минска, а затем власть ее превентивно вытолкала за границу. Пребывание в ЕС помогает Тихановський регулярно делать заявления на политическую тематику (почему-то среди их адресатов часто – Владимир Путин), общаться с тамошним истеблишментом, однако не слишком сосредотачиваться на практической политической деятельности. Интересно, что к Украине и украинцам символ белорусских протестов обращаться не спешит, а белорусские оппозиционеры на нашей территории часто не могут ответить «Чей Крым?»

Руководство протестами с помощью анонимных телеграмм-каналов – с одной стороны, позволило сделать их более эффективными, с другой – подарило Лукашенко аргумент об отсутствии возможности для диалога и очередных заявлений о «технологии цветных революций». Между тем Координационный Совет, созданный по инициативе Тихановськой для обеспечения передачи власти, почувствовал на себе все многообразие «родительского внимания» команды Лукашенко.

28 сентября Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич, которая входит в КР, вылетела в Германию. Перед тем от произвола силовиков писательницу защитила группа иностранных послов. Судьба остальных членов совета менее оптимистична: одни вынуждены были покинуть территорию страны, другие оказались за решеткой. Мария Колесникова, возможно, наиболее харизматичная среди оппозиционеров, порвала собственный загранпаспорт, чтобы не быть вытолканной за пределы Беларуси в Украину. Напомню, что еще один незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарыка, уже несколько месяцев находится в изоляторе КГБ.

Лукашенко на фоне протестов начал активно играть мышцами, увеличивал степень боеготовности войск на западной границе, усиливал пограничный режим со всеми соседями, за исключением России. В диалоге с Кремлем он, наоборот, стал мягким и пушистым, побывал на встрече с Путиным, где тот явно играл первую скрипку. На этот раз Россия не слишком категорична в поддержке Лукашенко, даже критикует жесткие действия силовиков соседнего государства. Однако именно из РФ высадился десант технических работников и журналистов для работы на белорусском государственном телевидении. Официальный Минск уже заявил о возобновлении консультаций по дорожным картам по созданию Союзного государства. Беларусь и Россия договорились провести серию совместных военных учений. Похоже, на повестке дня уже в ближайшее время – установление РФ контроля над белорусскими предприятиями стратегического значения. Вероятно – с политическим дисконтом.

Зато отношения Беларуси с западными соседями и Украиной существенно ухудшились. Лукашенко за последние недели неоднократно выпускал критические стрелы в адрес США, Чехии, Польши, Литвы, Украины, обвиняя их в стремлении погубить Беларусь. Правда, дальше риторических упражнений дело не пошло. Польша и Литва на самом деле демонстрируют высокую степень заинтересованности в урегулировании политического кризиса в Беларуси, который, среди прочего, обусловлен ​​их достаточно высоким товарооборотом с соседом. Но Минск, наоборот, требует от Вильнюса и Варшавы уменьшить численность персонала дипломатических представительств в Беларуси. ЕС создал неприлично долгую паузу между показательно принципиальной резолюцией Европейского парламента и провозглашением санкций против Беларуси. Лукашенко с европейскими санкциями сталкивается не впервые и ему такая ситуация стала хорошим подарком. И санкции против 40 белорусских чиновников – далеко не эффективный инструмент давления.

Несколько иначе выглядит ситуация с США. Вашингтон пошел на определенную нормализацию отношений с Минском, зимой там побывал госсекретарь Майк Помпео, на белорусские НПЗ поступила первая партия нефти из-за океана. США и Беларусь согласовали возвращение послов и Сенат даже утвердили кандидатуру Джули Фишер. Однако «инаугурация» Лукашенко 23 сентября, которая прошла без предварительного объявления, лишила смысла прибытие заокеанского дипломата: как она может вручить верительные грамоты человеку, чью президентскую присягу Штаты не признали?

Отношения Украины и Беларуси сейчас переживают, пожалуй, худший период за годы независимости. После почти триумфального возвращения задержанных накануне президентских выборов в РБ «вагнеровцев» в Россию мотивацией официального Киева сохранять нормальные отношения с Минском стало стремление сохранить в столице Беларуси переговорную площадку для урегулирования конфликта на Донбассе. Причем Банковая делала это с такой энергией, как Зеленский мечтал заглянуть в глаза Путину именно в конференц-зале минского отеля «Президент». Впрочем, посла Украины Игоря Кизиму вызвали на консультации в Киев, а при возвращении в страну пребывания его машину обыскали, что является грубым нарушением Венской конвенции. Заявление Верховного Совета о ситуации в Беларуси прозвучало сразу после встречи Путина и Лукашенко, «инаугурацию» последнего наше государство не признало.

Однако это не означает, что экономические отношения между нашими государствами сразу исчезнут. Прошлогодний белорусско-украинский товарооборот в 5,8 млрд долларов, из которых 4 миллиарда составляет белорусский экспорт в Украину, будет подталкивать Минск на поиск вариантов сотрудничества, ведь там заинтересованы в притоке твердой валюты. В Беларуси внешняя торговля, в отличие от Украины, жестко контролируется государством, а товарное предложение – нефтепродукты, удобрения, грузовики и тягачи – для Украины достаточно интересно. Поскольку в этих отношениях есть заметный дисбаланс (не только финансовый, но и государственных интересов) они будут отходить в тень. В прямом и переносном смысле этого слова.

Чем завершится политический кризис в Беларуси? Очевидно, что столь массовые протесты не пройдут бесследно, в этом нет никакого сомнения. Однако говорить, что протестующие поставили перед Лукашенко вопрос, на который у него нет ответов, не приходится. (Появление его с автоматом в руках лежит в области изучения психологов, а не политических экспертов). Сегодня можно констатировать одновременный всплеск процесса формирования белорусской политической нации и усиление в стране влияния Кремля. И эта диалектика будет определять развитие ситуации и в следующем году. Его, как ожидается, в Беларуси посвятят не только процессу обсуждению изменений в белорусскую Конституцию, но и поиску кандидатуры нового президента. Есть все основания предполагать, что он (или она) будет относиться к России с большим чем Лукашенко пиететом.