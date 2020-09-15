Вчера Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021, и в тот же день подал в парламент: на сайте ВР этот документ записан как законопроект №4000. Но правительства не стоит надеяться, что главную смету государства удастся принять «малой кровью».

В понедельник на согласительном совете спикер Разумков предполагал, что голосование за бюджет может состояться в пятницу 18 сентября, но вчера же вечером председатель налогового комитета ВР Гетьманцев заявил, что на этой неделе «бюджетной ночи» не будет, и рассмотрение «законопроекта №4000″ будет происходить по процедуре, до 1 декабря.

Похоже, причина такого заявления – не только личная неприязнь министра и председателя комитета, но и невысокое качество «законопроекта №4000». По факту Кабмин Шмыгаля подал на рассмотрение парламента проект типового «бюджета проедания» – затраты на содержание государственных органов «раздуваются», а полицейские структуры получают большее финансирование, чем военные.

Премьер Шмыгаль таким образом опроверг свои предыдущие заявления, что в следующем, 2021 году, Кабмин сосредоточится на стимулировании инновационных секторов экономики, а также – будет инвестировать в развитие инфраструктуры широкого профиля, как железные дороги или системы орошения.

Наконец, многие параметры в проекте госбюджета не совпадают с теми, которые заявлял министр финансов Сергей Марченко во время презентации проекта сметы на следующий год.

А после поправок депутатов, документ, возможно, вообще придется переделывать заново.

Аппетиты в цифрах

Расходная часть госбюджета на 2021 – 1,35 трлн гривен, и это на 10% больше плана на 2020 год. А вот проблема в том, что затраты на содержание органов власти хотят увеличить больше чем на 10%. И топ-5 госструктур, затраты на которые вырастут больше, выглядит так.

«Абсолютным рекордсменом» стало Минцифры, затраты на работу которого хотят увеличить почти в десять раз, или от 147 млн ​​грн в 2020 году до 1,05 млрд грн в 2021 году.

На «втором и третьем уровнях» оказались фискалы: на работу Таможенной службы бюджет хотят увеличить в 1,4 раза, или до 5,15 млрд грн, на Государственную налоговую службу – в 1,34 раза, или до 11,1 млрд . На четвертом месте оказался Офис президента, на работу которого расходы хотят увеличить на 39% или до 1,27 млрд грн. «Замыкает пятерку» Офис генпрокурора, которому хотят дать на 25% больше бюджет, или же 9,5 млрд грн.

По Государственному управлению делами бюджет в целом должен вырасти на 16%, или до 2,8 млрд. На работу ВР смету хотят увеличить на 12% или до 2,28 млрд грн. На Секретариат Кабмина – хотят увеличить на 10,6% или до 2,45 млрд грн. Расходы на МИД должны стать на 10% больше, или к 4,8 млрд гривен.

Интересно, шо при этом затраты по статье «реорганизация ДФС» должны вырасти на 50% или до 1,53 млрд грн.

Справедливости ради нужно сказать, что и затраты на «социальные» расходы выросли более те же 10%. Например, бюджет МОЗ в 2021 году должна увеличиться на 34,1% или до 155, 24 млрд грн, при этом смета Национальной службы здоровья должно быть 124 млрд грн. Бюджет на Минобразования вырасти более чем на 20%, или до 159 млрд гривен целом. Но, по данным некоторых СМИ, руководители этих двух министерств – Степанов и Шкарлет – заявили, что по их ведомствам заложили слишком малую смету, и поэтому эти два чиновника отказались поддерживать проект госбюджета на следующий год.

Так же остается обделенным сектор безопасности, а также – поддержка инновационных секторов экономики. Только полицейские структуры «не обидели» в финансировании: все попытки отправить в отставку Арсена Авакова – провалились, и теперь, похоже, опять никто не хочет конфликтовать с всесильным главой МВД. На его структуры в 2021 году должны прийтись до 7,1% от всех затрат, запланированных в госбюджете (почти 86 млрд грн общего и 12,2 млрд грн спецфонда).

Семь процентов бюджета Авакова. А что для обороны?

Похоже, впервые за последние 5 лет, полицейские будут обеспечены наполовину лучше, чем армия. При этом нет гарантий, что и в следующем году программы по перевооружению ВСУ не будут сорваны так же, как и в 2020. А Украина будет вынуждена окончательно попрощаться с космическими амбициями.

Например, в 2021 году все учреждения в подчинении Авакова (т.е. МВД, Нацполиция, Нацгвардия и другие) должны получить суммарно 182,9 миллиарда гривен. Если к этой цифре добавить бюджет в 9,5 млрд грн на Генпрокуратуру, 2,48 млрд грн на ГБР и 1,6 млрд грн на Управление государственной охраны, получаем цифру в 196, 4 млрд.

Пока созданное лишь «на бумаге» Бюро экономической безопасности на свою работу должно получить 1,003 миллиарда гривен.

При этом, по Минобороны в бюджет-2021 заложено 117,6 млрдгрн, СБУ – 14,96 млрд грн, Служба внешней разведки – 4,01 млрд грн, Главное управление разведки Минобороны – 3,99 млрд грн. К этому перечню можно еще добавить Государственную службу спецтранспорта, подчиненную МОУ, и в результате получаем только 117,6 млрд грн, запланированных на расходы военных.

Интересно, что при этом в структуре доходов госбюджета-2021 заложили также 13,75 грн от продажи «избыточного военного имущества» и 0,8 млрд грн – от продажи «ценностей государственного резерва».

Для министерства стратегической промышленности в 2021 году заложили только 170 млн гривен. Для Государственного космического агентства смету уменьшили вообще на 54% или до 533 млн гривен. (С таким уровнем финансирования Украина может и не мечтать о проекте «Воздушный старт» в космос).

По линии Минэкономики, на программу «модернизации ОПК» в 2021 году заложили 2,53 млрд гривен (такую ​​же сумму выделяли в 2020 году). При этом на работы по созданию, производству или ремонту оружия хотят дать 39,73 млрд гривен. Такая же сумма была заложена и на 2020 год. Но, как показывает опыт этого года, даже если деньги дали на бумаге, они к военным могут и не дойти.

Если при этом будут сорваны планы по производству ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун» (ракеты с которого могут поражать все типы кораблей российского флота, и даже «Крымский мост»), то кто за это будет отвечать – не понятно.

Что будет с инфраструктурой?

Премьер Шмыгаль обещал, что программу «Большая стройка» распространят не только на дороги, но и железные дороги, аэродромы и другую инфраструктуру, при том, что регионы должны получить больше денег на собственное развитие. И ничего не говорил о «энергетических» планах. А в реальности, по проекту бюджета на 2021 выходит совсем наоборот.

Минэнерго на 2021 должен получить 6,3 млрд гривен из бюджета, из которых 1 млрд грн должно пойти реконструкцию гидроэлектростанций, еще 1 млрд грн – на «ликвидацию неперспективных угольных предприятий» и 3,12 млрд грн – на «мероприятия по реструктуризации угольной отрасли». Государственный фонд регионального развития «на бумаге» увеличат почти вдвое, или же к 9,3 млрд гривен. А вот дальше начинаются нюансы по инфраструктурным вопросам.

Бюджет для Укравтодора хотят увеличить на 10,5% или до 54,8 млрд грн. Также через это учреждение будет «проходить» субвенция в 21 млрд гривен на ремонт местных дорог (сумма – на уровне 2020 года).

Но – министр финансов Марченко на своем брифинге говорил, что из госбюджета также должны дать 3,3 млрд гривен на 100 новых пассажирских вагонов, и 1,4 млрд гривен – на обновление путей «Укрзализныци». А по факту – заложили только 1,4 млрд гривен на вагоны (хватит на 30-40 единиц), и 500 млн грн – на пути (хватит только на электрификацию 30 км перегона «Черкассы-Смела», а о Житомире уже можно забыть) .

«Зе-команда» постоянно говорит о том, что надо переводить грузы на речной транспорт, чтобы беречь автодороги. А по факту – на 2021 на содержание судоходных шлюзов дают только 39 млн гривен, хотя надо минимум 100 млн грн прямо на их работу. А тут еще надо учесть, что наши судоходные шлюзы – критически изношены, и требуют немедленного ремонта. И похоже, именно из-за плохого состояния судоходных путей перевалка грузов по Днепру за 8 месяцев 2020 упала на 10%, или до 6,8 млн тонн.

Марченко также говорил, что только на дотации аграриям в бюджете-2021 дадут 4,3 млрд гривен. А по факту получается, что в следующем году на все программы поддержки АПК дадут 4 млрд грн. В этой сумме и «классические» дотации, и кредиты по программе «7-9-5» и обещанная поддержка на строительство систем орошения на Юге Украины.

Что взять в доход государства

А как же будет наполняться бюджет-2021? Похоже, здесь уместно будет вспомнить поговорку «люди – новая нефть экономики». Поэтому госказну Украины в следующем году в прямом смысле собираются наполнять за счет доходов обычных граждан.

По плану, крупнейшими источниками «прихода» денег в казну должны стать НДС на импортируемые в Украину товары – 332,5 млрд гривен, НДС на произведенные в Украине товары – 130,5 млрд (этот налог закладывается же в цену товаров, которые покупают обычные покупатели . А также – налог на доходы физических лиц – 138, 9 млрд гривен.

Для сравнения – уплата по налогу на доходы юридических лиц должно быть только 105,9 млрд грн, доход от продажи имущества, арестованного по решению суда – 38 млрд грн, ежегодный платеж НБУ – 33 миллиарда гривен, а дивиденды госпредприятий – только 24,6 млрд гривен.

Адекватно ли закладывать именно такую ​​структуру доходов в стране, экономика которой существенно «просела» из-за пандемии Covid-19 – вопрос открытый. И похоже, это одна из причин, почему на этой неделе никто не планирует устраивать «бюджетную ночь», а в кулуарах «Зе-команды» обсуждают отставку министра финансов Марченко.