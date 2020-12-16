15 декабря, сорвав все сроки, Верховная Рада проголосовала бюджет. Наибольшей интригой было то, дадут ли за него голоса «За майбутне», «Довира» и «Батькивщина». И если да, то в обмен на что. Как оказалось, один из предметов обмена - пост вице-премьера для Юрия Витренко, что порадует Коломойского и огорчит Ахметова.

В понедельник после заседания фракции «Слуги народа» сообщили, что будут голосовать за бюджет, хотя он им и не нравится.

Здесь едва ли не главным двигателем было получение транша от МВФ, а без бюджета с утвержденными фондом макропоказателями, ждать денег не приходится. «Слуги» исходили из того, что бюджет придется менять, и не раз.

“Я думаю, что поддержка бюджета будет. Это, собственно говоря, нелегкое для некоторых наших коллег решение. И для образовательного комитета, и для медицинского комитета. Мы понимаем, что бюджет плохой, но его все равно нужно поддержать “, – заявил в понедельник глава финансового комитета Данил Гетманцев.

Бюджет содержит заоблачные 240 млрд дефицита. Между первым и вторым чтением, чтобы хоть как-то подверстать цифры под требования МВФ, в нем «срезали» 8,5 миллиарда Пенсионного фонда и 4 миллиарда забрали с образования. Впрочем сохранили увеличеные расходы на Офис президента – они вырастут на 39,4% по сравнению с прошлым годом и составят 1 млрд 269,1 тыс грн – а также повысили расходы на прокуратуру (на 2 миллиарда), на ГБР (на миллиард) и МВД (на 700 млн).

Всего на силовиков в следующем году потратят 125 млрд грн. А вот финансирование армии оставили на уровне прошлого года, что вызвало резкую критику со стороны «Европейской солидарности» при рассмотрении.

«Уважаемые граждане Украины, посмотрите на эти замечательные праздничные елки. А какой же подарочек кладет “Слуга народа”, эта власть и это правительство, под елку украинскому народу? Ну, простите, это называется “подложить свинью” в виде этого бюджета на следующий год. Сейчас я вам объясню, почему.

Вообще, когда мы говорим, что этот бюджет на год, я думаю, что это неправильно. Скорее, это бюджет на квартал – “95 квартал”. Почему? Я вам сейчас объясню. Потому что между первым и вторым чтением у нас есть изменения в этом бюджете. И какие же это изменения? У нас уменьшили образовательную субвенцию почти на 3 миллиарда гривен, трансфер Пенсионного фонда – на 8,5 миллиарда гривен, Государственный фонд регионального развития – почти на 5 млрд гривен. Это все уменьшено. Дополнительная субвенция на учебные заведения и здравоохранение уменьшена на 2 миллиарда гривен. Финансовую поддержку национальных театров уменьшили … Уменьшено, уменьшено, уменьшено, уменьшено, уменьшено! А что же осталось? А осталось самое главное для Зеленского – Офис Президента. Как была заоблачная цифра, так она и осталась», – заявил с трибуны Алексей Гончаренко.

6 миллиардов выделили на соцэконом – то есть фактически на округа депутатов. При этом решением комитета их будут распределять в ручном режиме.

«Без этого не дали голоса наши мажоритарщики», – говорит источник в президентской фракции.

Несмотря на то, что ко второму чтению расходы на Минздрав увеличили почти на 4 миллиарда министр Степанов остался недоволен цифрой и даже на брифинге в день голосования предостерег, что этот бюджет ставит под угрозу защиту здоровья людей, а украинские медики могут оказаться в Польше, вместо того, чтобы спасать жизни в Украине. Потому что бюджет не дает возможности повысить им зарплаты. На рассмотрение бюджета в Раду он даже не пришел.

«2,6 миллиарда гривен (заложенных на вакцины в бюджете – ред.) не хватит для того, чтобы провакцинировать даже приоритетные группы от COVID-19. Эти мизерные деньги, заложенные на вакцину в бюджете, не дадут нам такой возможности. Поэтому мы будем требовать повышения государственного бюджета не только на закупку вакцин, но и других сопутствующих средств: это и иглы, и шприцы, средства защиты врачей», – заявила бывшая заместитель Ульяны Супрун, депутат« Голоса »Ольга Стефанишина.

«Мы прекрасно понимаем, что наступает коллапс системы здравоохранения, которая недофинансируется почти на 40 млрд гривен и коллапс системы образования, которая недофинансируется почти на 15млрд гривен», – добавил Сергей Соболев из «Батькивщины».

Впрочем, в отличие от «Голоса», его фракция решила поддерживать бюджет.

Условиями голосования было возвращение денег от акциза на топливо и налога с железной дороги в местные бюджеты.

Еще одним из условий была поддержка правки Алены Шкрум в бюджетный кодекс о назначении лица, достигшего 65-летнего возраста, на должность госслужбы на один год с правом повторного назначения без обязательного проведения конкурса ежегодно (до достижения 70-летнего возраста).

На вопрос, кого из пенсионеров хочет продвинуть по службе «Батькивщина», собеседник среди «слуг» ответил, что одним из таких может быть нынешний и.о. главы аппарата парламента.

Как уже упоминалось, одним из предметов спора был акциз на топливо, который решением Кабмина забирали из местных бюджетов в центральный.

“Слуги” не очень хотели поддерживать местные бюджеты, мотивируя это тем, что общины “поимели” их на выборах и не поддержали.

Другие депутаты требовали оставить деньги на местах. Поэтому 236 голосами «за» было поддержано правку депутата от “Голоса” Галины Васильченко о возвращении местному самоуправлению доли от акциза на топливо. Правда, кроме этой поправки проголосовали еще несколько поправок, которые в результате стали взаимоисключающими, и поэтому спикер объявил перерыв, чтобы Кабмин смог все это сверстать.

В перерыве депутаты «Слуг» были абсолютно спокойны, что бюджет будет проголосован. Во-первых, они имели внутренний запас голосов, чего не было добрых полгода, во-вторых, были голоса сателлитов.

«Не забудь поблагодарить за деньги на общины», – бросил кто-то из коллег Ларисе Билозир, которая выступала с заключительным словом по бюджету от «Довиры».

Эта группа, как и «За майбутне» дали в финальном голосовании за бюджет по 20 голосов, 12 добавила «Батькивина», 11 – внефракционные и 225 дали сами «слуги».

Особенно смешным казалось голосования «За майбутне», чей лидер Игорь Палица еще несколько недель назад обвинял фракцию президента в том, что им дают по 20 тысяч долларов за голосование за бюджет.

«Слуги народа» говорят о том, что коррупция в Верховной Раде … И президент, и все представители борются с этой коррупцией, я хочу задать вам один вопрос. Я терпел, держал себя в руках долго, но я уже не могу. А почему в провластной фракции “Слуги народа” за голосование за бюджет депутатам выдают по 20 000 долларов каждому? И это факт», – заявил Палица в эфире «Право на власть».

Как оказалось, чтобы изменить решительную позицию, нужно немного – должность первого вице-премьера по вопросам энергетики для Юрия Витренко. Перспектива этого назначения очень радует Игоря Коломойского и раздражает Рината Ахметова. Ведь Витренко получит министерство, с которого сняли ахметовская Ольгу Буславець.

Витренко, к слову, автор схемы возврата денег «Укрнафты», с которой за долги Коломойского заплатят украинцы.

Во вторник вечером кандидатуру Витренко депутатам представил президент Владимир Зеленский. Встреча должна была состояться в Парковом, но из-за бюджета, рассмотрение которого затянулся во времени, ее перенесли в «Катрусин кинозал» Рады.

«Это была одна из самых длинных встреч с президентом, очень конструктивная, мы даже смогли задать вопросы и поговорить. Витренко выглядел достаточно убедительно. Сейчас в чате мы запустили сигнальный сбор подписей, чтобы понять, сколько внешних голосов надо добрать», – рассказал Буквам один из депутатов «Слуги народа».

Кроме Витренко президент опять предложил «Слугам» поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования, Романа Лещенко – на министерство аграрной промышленности, Романа Опимаха – на министра экологии и Юлию Лапутина – на министра ветеранов.

Похоже, депутаты о ротации узнали в день представления, потому что в чате это вызвало бурное обсуждение. Особенно, это касалось МинАПК. Даже за год отсутствия Мнистерства депутаты до сих пор не поняли, что оно таки нужно. Поэтому предлагали еще создать министерства освоения Марса и Луны.

Евгений Шевченко воспринял восстановления министерства как подачку «Батькивщине», представитель которой Вадим Ивченко очень хочет получить эту должность.

«Вряд ли мы бы на это согласились, учитывая его выступления против нас во время рынка земли. Но мечта у них такая есть», – рассказал Буквам один из «слуг». Впрочем, он же подтвердил, что у их кандидата Романа Лещенко тоже могут возникнуть проблемы с голосами. В чате депутаты при обсуждении прямо указывали, что такого хищения земли как при Лещенко еще не было.

«Он также имел неосторожность сказать, что не понимает, зачем компенсировать аграриям 14% НДС. Поэтому группе аграрных олигархов «Довира» это может сильно не понравиться. Как и нашим», – отметил собеседник Букв.

Несмотря на то, что действующий министр экологии подал в отставку, она может не состояться.

В чате депутаты требовали заслушать министра, чтобы он объяснил, почему уходит. Эти же вопросы они задавали Шмыгалю на встрече во вторник.

«Шмыгаль, следует признать, был самым невнятным на этой встрече. Даже Шкарлет и тот выглядел лучше. Почему уходит Абрамовский, премьер не пояснил, но за него очень сильно вступился комитет. Поэтому отставка под вопросом. Как и еще часть назначений», – говорит собеседник букв.

Кадровые голосования запланированы на четверг.