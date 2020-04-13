В понедельник Рада приняла бюджет. За него проголосовали 249 депутатов, в частности 226 «Слуг» и группа «Доверие». ЕС и Голос на этот раз решили не поддерживать власть, хотя и предоставили свои предложения при работе над законопроектом. Оппозицию не устраивает отсутствие экономической стратегии в документе, уничтожение программ по реформе образования на фоне увеличения средств на МВД. Кроме того, и «Голос», и ЕС говорят, что преодоление кризиса невозможно без денег МВФ, а власть не спешит принимать «антиколомойський закон».

Как известно, 30 марта депутаты отказались поддерживать правительственный проект изменений в бюджет и отправили его на доработку в комитет. Наибольшие нарекания были на урезание расходов на образование и культуру, а также Государственного фонда регионального развития и средств на развитие общин.

После доработки законопроекта в комитете депутаты частично вернули средства ДФРР, соцэконома, деньги на местные выборы и на Новую украинскую школу и даже прописали, что в случае возможности будут выделены средства на строительство днепровского аэропорта.

Впрочем, еще в пятницу депутат от «Голоса», бывшая заместитель министр экономики Юлия Клименко заявила, что их фракция не будет поддерживать законопроект, поскольку он строит «полицейскую Украина без памяти, культуры, врачей и образованных украинцев».

Заместитель председателя фракции ЕС Ирина Геращенко в комментарии «Буквам» сказала, что фракция не будет поддерживать законопроект, поскольку он подрывает местное самоуправление, уничтожает новую украинскую школу и не дает никакой стратегии развития.

«На последний согласительный совет я не ходила, там был Петр Алексеевич. Я им сказала: «У нас есть человек, который точно лучше чем я и все вы понимает в экономике, поэтому лучше прислушайтесь к его советам». Мы подали свои инициативы в законопроекты, в частности Нина Южанина. За некоторые из них нас даже поблагодарил министр финансов, но мы не будем поддерживать этот бюджет, где деньги сняли со всех кроме СБУ и МВД, где уничтожают ПТУ и рабочие профессии, уничтожают новую украинскую школу и оставляют голыми и босыми общины. Более того, мы убеждены, что выполнить этот бюджет можно только с траншем МВФ, а его голосовать власть не спешит», – сказала Геращенко.

Как же выглядят изменения бюджет от команды Зеленского?

Доходы падают, расходы растут

Проектом изменений в бюджет установлено сокращение доходов на 112 млрд грн. А расходы увеличены на 82 млрд, до 1,266 триллионов. Дефицит бюджета вырос на 202 миллиарда, до 298 млрд . Государственный долг увеличился на 340 млрд грн.

Снижение доходов в бюджет произошло в основном за счет падения доходов от таможни. Потери на таможне идут уже больше полгода.

При этом эксминистр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua заявил, что бюджет ежемесячно в среднем теряет 5млрд грн на «скрутках» по НДС.

Экс-министр хотел загнать глав Государственной таможенной службы и налоговой в жесткие рамки, но на их защиту стал премьер Шмыгаль, который добился отставки Уманского.

В понедельник Юлия Тимошенко потребовала от спикера Дмитрия Разумкова заслушать Уманского на заседании глав фракций о состоянии таможни. Но, конечно, никто на такое не пошел. Даже больше, депутаты даже не добились, чтобы премьер Шмыгаль ответил, что происходит с таможней, а также зачем Украине сейчас дает 10 млн для гуманитарной помощи Албании.

Сейчас в изменениях в бюджет исключена статья, что к доходам включаются «суммы перевыполнения налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров».

При этом Шмыгаль очевидно надеется, что госказну удастся наполнить благодаря тому, что граждане и дальше будут покупать импортные товары, жилье и автомобили. В проекте бюджета на 2020 год заложено доход в 303, 8 млрд грн от импортного НДС и 28,3 млрд грн – от уплаты импортной пошлины. Плановая сумма сбора при покупке легковых автомобилей составляет 3,4 млрд грн, при покупке недвижимости – 2,15 млрд грн.

Довольно своеобразно выглядят и предложения по затрат на государственную финансовую систему. Так, на обслуживание государственного долга расходы увеличили на 3,32 млрд грн (до 144, 8 млрд грн, но при этом в Агентства по управлению государственным долгом забирает весь бюджет в 52 млн грн. На еще не созданное Бюро финансовых расследований закладывают в казну 0,65 млрд грн, а затраты на реорганизацию ДФС увеличивают вдвое – до 927 млрд грн. Резервный фонд госбюджета предлагают увеличить в три раза, или до 4,5 млрд грн.

Формально, суммарные затраты на социальную защиту планируют увеличить от 282,8 млрд грн до 302, 850 млрд грн, то есть на 20 млрд. Но при этом расходы на Пенсионный фонд хотят увеличить на 30,3 млрд грн. Другие 10,3 млрд грн просто заберут с других расходов социальной защиты граждан.

На борьбу с коронавирусом без реформ

Фонд борьбы с коронавирусом согласно изменениям в бюджет составляет 65 млрд грн. При этом Ирина Геращенко отмечает, что как будут тратиться средства нигде не указано, а значит правительство это делать в ручном режиме.

Юлия Клименко напоминает, что за март государство на всех уровнях потратила только 386 млн грн.

«Следовательно правительство будет тратить его 168 месяцев, учитывая способность», – написала политик в Facebook.

Шмыгаль говорит, что эти деньги пойдут на:

– закупку работ, товаров и услуг по программе гарантий медицинского обслуживания населения;

– дополнительные выплаты к зарплатам медикам и другим работникам, участвующим в ликвидации пандемии коронавируса;

– доплаты работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения во время борьбы с пандемией;

– денежную помощь гражданам;

– разовую денежную помощь членам семей медиков и работников здравоохранения, умерших от коронавируса;

– трансфер Пенсионного фонда;

Борьба с коронавирусом требует также улучшения подготовки врачей, но программа по их переподготовке сокращена на 19 млн .

При этом МОЗ в проекте изменений в бюджет добавили 16,3 млрд грн, 15,7 млрд из которых пойдут на Национальную службу здоровья (это те деньги, которые должны идти за пациентом).

Также добавили 922 миллионов на развитие экстренной медицины. Но на самом деле эти деньги взяты из региональных субвенций и просто централизованно переведены наверх.

В целом местные бюджеты порезали на 11млрд. После большого скандала регионам частично вернули деньги ДФРР – 4,9 млрд грн вместо 7,5 млрд грн.

Из 2 миллиардов соцэконома общинам оставили только 1,7, а вот субвенции на развитие общин на сумму 2,1 миллиарда вообще забрали.

Субсидии на ЖКХ сокращено на 8 млрд.

Вдвое сокращена субвенция на проведение местных выборов – с 2,15 до 1 миллиарда гривен.

При этом 200 млн из бюджета пойдет на финансирование коррумпированной Государственной архитектурно-строительной службы, которую уже полгода обещают ликвидировать.

А расходы на содержание аппаратов госадминистраций в различных областях выросли на 25-50 миллионов гривен.

Земельная реформа без денег

Авторы проекта госбюджета решили по сути отказаться от экономических реформ, программы собственного атомного топлива, развития инфраструктуры и поддержки украинского экспорта.

Суммарные затраты на земельную реформу для Госгеокадастра уменьшили почти вдвое, или с 506 млн грн до 288 млн грн. При этом бюджет Национальной академии аграрных наук остался неизменным – 1,5 млрд грн. В этом может быть своя политическая логика, потому что НААН выступает по существу против запуска рынка пашни в Украине.

У министерства экономики и сельского хозяйства забрали весь бюджет на торговые представительства – 25 млн гривен, а на работу Офиса по поддержке экспорта оставили 15 млн гривен вместо 45 млн. Судя по всему, Петрашко решил отказаться от идеи своего предшественника Милованова создать Фонд национального благосостояния, который бы распоряжался доходами от предприятий из сферы управления Фонда госимущества. В проекте бюджета отменена затрата в 250 млн гривен на пополнение уставного капитала для Фонда национального благосостояния. Примечательно, что и наибольшее сокращение бюджета ФГИУ – с 767 млн ​​грн до 476 млн грн – состоялось по статье «мероприятия по приватизации» – с 258 млн грн до 15 млн грн.

Судя по всему, наш бизнес и дальше будет сетовать на дефицит квалифицированных кадров и отсутствие украинских инновационных разработок – субвенция на развитие центров современной профессионально-технического образования сократили с 259 млн грн до 100 млн грн, а из Фонда развития инноваций при Минфине вообще забрали весь бюджет в 50 млн гривен.

Ахметов не пострадает

Для министерства энергетики бюджет на «реструктуризацию угольной отрасли» увеличили почти вдвое – с 1,9 млрд грн до 3,56 млрд грн. А бюджет на «ликвидацию неперспективных угольных шахт» также сократили вдвое, или к 0,6 млрд грн.

У Фонда энергоэффективности хотят забрать весь бюджет – 1,6 млрд гривен. Весь бюджет заберут также у проекта, стратегического для украинской атомной энергетики – развития Новоконстантиновской шахты по добыче урановых руд, на что в 2020 году должны были потратить 140 млн грн из госказны. Теоретически, после полноценного запуска этой шахты наша страна будет добывать ежегодно 2480 тонн уранового оксидного концентрата, что будет покрывать всю годовую потребность атомной энергетики Украины.

В 2018 году на Новоконстантиновской шахте добыли 336 тонн урановой руды, а инвестиции от государства нужны, чтобы увеличить годовое производство урановой руды до 701 тонн. Всего в полноценную достройку этой шахты в следующие 2 года нужны 2,6 млрд грн, из которых 1,21 грн – из государственного бюджета. Но взамен Украина получит 200 новых рабочих мест, 30 млн грн ежегодных выплат в местный бюджет и 8,5 млрд грн – в государственный.

Следует обратить внимание, что авторы изменений в госбюджет предлагают не только фактически «обнулить» бюджет на природоохранные мероприятия – 16 млн грн вместо 450 млн грн. Но – и забрать весь бюджет в 45 млн грн на работы по радиационно опасном объекта «Приднепровский химический завод», на котором хранятся остатки урановых руд, завезенных еще во времена СССР. Программа их утилизации была запущена в 2019 году, и рассчитана до 2023 году. Из бюджета на работы по Чернобыльской АЭС предлагают забрать 240 млн грн, и оставить 1,12 млрд грн.

А дороги кто-то залатает?

Формально, Мининфраструктуры не отказывается от проекта «большого строительства» дорог, который должен дать 150 000 дополнительных рабочих мест. Но как свидетельствуют многочисленные интервью Криклия, 22,17 млрд грн для «Укравтодора» будут не только из госказны, но и одалживать через облигации под 12% годовых.

Интересно, что бюджет на инвестиционный проект «улучшение состояния дорог в Львовской области» решили сократить с 400 млн грн до 305 млн грн, а разницу в 95 млн грн перебросить на субвенцию для ремонта дороги М-03 в черте города Полтава. При этом МИУ почти не будет заниматься развитием аэропортов – для проекта строительства международного аэропорта в Днепре оставили только 100 млн гривен вместо 1 миллиарда, а субвенцию в 70 млн грн на реконструкцию аэропорта в Измаиле поставили на тормоз.

Расходы на содержание шлюзов на Днепре предлагают сократить с 116 млн грн до 39 млн грн, и таким образом МИУ фактически «ставит крест» на перспективах развития речного транспорта. Дело в том, что шлюзы на Днепре рассчитаны на максимальный пропуск в 15000 суднопроходов в год. Речной флот Украины такого показателя достиг в прошлом году, когда перевез 12 млн тонн грузов. Чтобы пропускать больше, шлюзы надо реконструировать. А МИУ почти втрое сократило затраты, которых и так едва хватало для содержания шлюзов в рабочем состоянии.

Когда 5 марта этого года Зеленский посещал КВСЗ, то пообещал, что из госбюджета на 2020 год профинансируют покупку у завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поездов. Минимальная сумма затрат могла бы составлять 2 миллиарда гривен, а давать деньги на покупку железнодорожного транспорта из госбюджета позволяет статья 10 закона «О железнодорожном транспорте». Впрочем, в версии проектов госбюджета на 31 марта и 13 апреля затраты на пассажирские вагоны так и не заложили.

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