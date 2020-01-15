Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Вижу критику высоких зарплат топ-менеджеров НАК “Нафтогаз” Андрея Коболева и Юрия Витренко.
Напомню, топ-менеджмент “Нафтогаза” получит премию в размере 1 % от выплаченных “Газпромом” 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
С критикой не согласен. Я поддерживаю такое премирование. Я считают, что 1 % – это мало.
В последние дни в новостях мы видим, как чиновники и министры, результатов работы которых пока никто не заметил, выписали себе премии в сотни тысяч гривен. Согласен, тут есть вопросы. Но ситуация с топ-менеджментом НАКа иная.
Объясню свою позицию.
Самое главное – премия привязана к результату. Не болтовне и обещаниям, а к результату. Коболев и Витренко заработали для Украины 2,9 млрд долларов. И только потом получили 1 % от этой суммы.
Улавливаете разницу?
Не просто заработали, а выиграли международный арбитраж у России!
Премия человека, работающего за деньги налогоплательщиков, должна быть привязана только к результату.
Это единственная эффективная формула для государственных предприятий.
Она измеряет эффективность. Она показывает, кто есть кто.
У каждого должен быть испытательный срок, по окончании которого проходит аудит. Не смог заработать деньги государству – должен быть уволен. Если аудит показал злоупотребления и расхищения – отвечай по закону.
Тогда государственные компании будут так же эффективны, как и частные.
Считаю это единственным допустимым механизмом, применимым на госпредприятиях, которые по тем или иным причинам не приватизированы.
- Ранее сообщалось, что топ-менеджмент “Нафтогаза”, который добился от российского “Газпрома” выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
- В мае 2018 года года наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” объявил о выплате премий своим сотрудникам в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским “Газпромом” по транзитному контракту. Премировать решили 41 человека, которые “прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата”.
- 29 января 2019 года глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коблев заявил, что готов отдавать свою зарплату и бонусы с февраля и до конца 2019 года на благотворительность в три организации: на поддержку семей погибших “Народный тыл”, на поддержку армии “Вернись живым” и на помощь онкобольным детям “Таблеточки”.
- В сентябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева постановил оштрафовать главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на 1700 гривен за непредоставление информации о премиях сотрудникам компании, которые были назначены за победу в Стокгольмском арбитраже.