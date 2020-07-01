Вопрос задолженности за полученные коммунальные услуги, как и вопрос их стоимости в Украине остро стоял всегда и был неисчерпаемым источником обещаний почти каждого политика. Особую остроту он приобрел сейчас, когда кризис, вызванный эпидемией COVID-19, длительный карантин и общий экономический спад, больно ударили по доходам украинцев.

В такой ситуации многие перераспределяет свои расходы, а если это не помогает – откладывают несрочные платежи «на потом», до лучших времен. Чаще всего такими несрочными платежами становится плата за коммунальные услуги, что углубляет и без того перезрелую проблему. За ее решение взялась группа депутатов от «Слуги народа» и то, что из этого вышло, а именно проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг» за №3613, мы и рассмотрим в этой статье.

Прежде всего следует отметить, что в своей инициативе «Слуги» не первые, хоть количество попыток решить проблему с долгами потребителей перед поставщиками в разы проигрывает количеству обещаний на эту тему. Одной из таких попыток было принятие закона «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию», который вступил в силу еще в 2003 году, и действует до сих пор.

Этот закон предусматривает заключение между предприятиями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг договора о ежемесячном равномерном погашение реструктуризированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги. Предельный срок погашения реструктурированной задолженности составляет до 60 месяцев и общая сумма платежей по договору о реструктуризации не должна превышать 25 процентов доходов, определяемых при начислении субсидий для граждан, работающих и 20 процентов – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

На первый взгляд, единственным действительно значимым отличием предлагаемого «слугами» законопроекта от закона 2003 года является то, что реструктуризация станет обязательной.

Законопроект № 3613 предусматривает, казалось бы, те же условия, что и закон 2003 года – до 60 месяцев для погашения реструктурированной задолженности, те же 25 и 20 процентов от общей суммы дохода на погашение долгов, та же возможность продлить действие договора о реструктуризации более 60 месяцев, если предельной доли дохода не хватило на уплату долга в 60-месячный срок, а вся разница с законом 2003 году состоит в приведении норм старого закона к тем изменениям формата предоставления потребителям коммунальных услуг, которые произошли за 17 лет. Однако не все так просто.

Закон 2003 году никаких изменений в другие законы, которые прямо не касаются предоставления коммунальных услуг, не вносил.

Законопроект № 3613 же не столько предлагает какие-то новые возможности разобраться с долгами (в этой части он просто дублирует действующий закон 2003), сколько расширяет возможности по взысканию задолженности для исполнителей (поставщиков) коммунальных услуг и управляющих жилых домов. За основу такой возможности взята действующая в Украине модель взыскания задолженности по алиментам. И если в случае алиментов такие жесткие меры можно считать оправданными (ребенок требует обеспечения, ухода и развития здесь и сейчас, а не через 60 месяцев, а родители несут равную ответственность и обязанности по его содержанию независимо от семейного статуса), то с долгами за полученные коммунальные услуги это не так.

Во-первых, законопроектом № 3613 предусмотрено, что реструктуризации подлежит задолженность, которая сложилась перед управляющим дома, исполнителями жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020 в размере, определенном Кабинетом Министров Украины по видам жилищно-коммунальных услуг. Эта формулировка абзаца 1 статьи 1 законопроекта является важной, но подробнее вернемся к ней чуть позже, пока зафиксируем, что для реструктуризации задолженности на условиях «до 60-месяцев и не более 25 (20) процентов от дохода» нужно, чтобы ее размер соответствовал размеру, который установит Кабмин, и такая задолженность имелась по состоянию на 1 октября 2020 года.

Во-вторых, договоры о реструктуризации задолженности за потребленные коммунальные услуги заключаются отдельно с каждым исполнителем каждой услуги (электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вывоза ТБО). Или с управляющим (компанией, управляющей) дома, если таковой имеется.

В-третьих, если в течение одного месяца с момента превышения установленной Кабинетом Министров Украины общей суммы задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг, потребитель не заключит договор о реструктуризации и не платит текущих платежей – такая задолженность взыскивается по решению суда. Данный пункт является ключевым во всем законопроекте, поэтому разберем его подробно.

Первое, что нужно отметить – разница в формулировках. В абзаце 1 статьи 1 речь шла о задолженности по видам коммунальных услуг (т.е. одна услуга, один лимит задолженности и соответственно, реструктуризация, что логично), то в абзаце 1 статьи авторы законопроекту то берут за основу общую сумму задолженности по видам коммунальных услуг, но сводят ее так же к соответствующему исполнителю или управляющему.

Проблема здесь в словах «общая сумма» и том, как они могут трактоваться в контексте законопроекта. Если речь, по-прежнему обо всей имеющейся задолженности в рамках одной коммунальной услуги, то есть только несколько корявые формулировки. Если же речь о том, что долги за коммунальные услуги исполнитель или управляющий может взимать через суд с момента превышения их СУММОЙ установленного Кабмином уровня – то получим ситуацию, в которой потребители коммунальных услуг, еще не получив права на реструктуризацию, уже попадут в группу риска на получение судебного решения и обращении о взыскании на их имущество по новым правилам.

Поясню на примере. Кабинет Министров, в соответствии с абзацем 1 статьи 1 законопроекта № 3613 устанавливает, что на реструктуризацию задолженности имеют право лица, у которых по состоянию на 1 октября 2020 задолженность по видам коммунальных услуг в размере по 1000 гривен. В то же время, Кабинет министров, в соответствии с абзацем 1 статьи 4 законопроекту № 3613, устанавливает, что задолженность по коммунальным услугам взимается по решению суда, если ее общая сумма превышает 1000 гривен (и в течение месяца с момента возникновения такой суммы, потребитель не заключил договор о реструктуризации – какой он и не имеет права заключать, если 1 октября 2020 не было необходимой суммы задолженности).

Получается ситуация, в которой у потребителя на 1 октября 2020 задолженность за электроснабжение – 500 гривен, за газоснабжение – 700 гривен, за водоснабжение – 300 гривен, а размер задолженности, установленный Кабмином для реструктуризации, составляет 1000 гривен по каждому виду коммунальных услуг, то такой потребитель не имеет права на реструктуризацию в соответствии с абзацем 1 статьи 1 законопроекту № 3613. Если же Кабмин устанавливает в соответствии с абзацем 1 статьи 4 законопроекту № 3613 размер общей суммы задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг на уровне 1000 гривен, то 500 + 700 + 300 = 1500 – ожидайте принудительное взыскание долга по решению суда.

Причем упомянутая «общая сумма», в отличие от права на реструктуризацию, не привязана к 1 октября 2020 и может применяться независимо от этой даты.

При этом в пояснительной записке к законопроекту №3613, авторы ссылаются на Закон Украины «О реструктуризации задолженности за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и коммунальные услуги, образовавшейся по состоянию на 1 декабря 2006 года», указывая, что он представляет препятствие для реструктуризации задолженности, которая образовалась после 1 декабря 2006 года, при этом устанавливая такое ​​же препятствие в своем законопроекте (поскольку предлагается реструктуризировать задолженность только определенного Кабмином размера, образовавшуюся по состоянию на 1 октября 2020 года). При этом в законе 2003 года «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию» – такого ограничения относительно даты нет, хотя авторы законопроекта предлагают его замену на законопроект №3613.

Теперь относительно действующего механизма взыскания задолженности по решению суда и изменений в порядке выполнения таких решений, которые предлагает законопроект №3613.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 161 Гражданского процессуального кодекса Украины, задолженность за жилищно-коммунальные услугии взимается в порядке приказного производства. Специфика его заключается в направленности на максимально быстрое решение дела – судебный приказ выдается в течение 5 дней с момента обращения в суд с соответствующим заявлением.

Причем, рассмотрение проводится без судебного заседания и уведомления заявителя и должника. Обжалование судебного приказа в апелляционном порядке не допускается – единственный предусмотренный законодательством способ его отменить – в течение 15 дней со дня вручения приказа обратиться в суд, который его выдал с соответствующим заявлением, форма которого предусмотрена статьей 170 ГПК Украины. В таком случае суд отменит приказ, а исполнитель коммунальных услуг или управляющий дома получит возможность повторить все описанное выше, только в порядке упрощенного искового производства.

Законопроектом №3613 предлагается освободить заявителей (за подачу заявления о выдаче приказа о взыскании задолженности за коммунальные услуги) и истцов по аналогичным искам. То есть, по мнению депутатов от «Слуги», государство должно отказаться от этих средств в пользу исполнителей коммунальных услуг и управляющих домов.

Все сказанное выше, фактически является лишь присказкой. Настоящая сказка законопроекта №3613 начинается с изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве», которые он предлагает.

Во-первых, при исполнении решения суда о взыскании задолженности по зарплате должника может быть удержано 50 процентов от ее размера, тогда как согласно действующей редакции закона «Об исполнительном производстве», эта доля не может превышать 20 процентов.

Во-вторых, законопроектом №3613 предлагается, что при превышении установленной Кабинетом Министров Украины общей суммы задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг, взыскание может быть обращено не только на зарплату, но и на имущество должника. Об установлении Кабмином общей суммы задолженности по коммунальным услугам мы говорили выше. Законопроект №3613 не предлагает никаких предельных значений этой суммы, что на практике может означать право исполнителей коммунальных услуг и управляющих домов проводить взыскание имущества (в том числе и жилья) должника при минимальных суммах долга, если Кабмином будет установлен соответствующий лимит.

На практике это может породить коррупционную схему по лишению потребителей коммунальных услуг недвижимого имущества, путем направления взыскания на это имущество и выкупа его на торгах связанными лицами по нерыночной цене, или же передачи самому взыскателю (исполнителям коммунальных услуг или управляющим домов) в порядке, определенном статьей 61 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

При этом, согласно части 3 статьи 9 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», все дееспособные лица, проживающие или зарегистрированные в жилье потребителя, пользуются наравне с потребителем всеми жилищно-коммунальными услугами и несут солидарную ответственность по обязательствам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Другими словами – в зоне риска не только конкретное лицо, на имя которого заключен договор о предоставлении коммунальных услуг, или договор с управляющим дома, но и все члены его семьи и их доходы и имущество.

На фоне всего сказанного, перспектива получить от государственного исполнителя запрет на выезд за пределы Украины, запрет на управление транспортными средствами, ограничение в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и холостым оружием, ограничение в праве охоты или штраф в размере от 20 до 50 процентов от суммы задолженности – даже не выглядят как некая особая проблема, хотя некоторые из этих запретов фактически могут лишить должника источника дохода, чем только ухудшат его положение, никак не способствуя решению проблемы. Однако инициаторы законопроекта №3613, похоже, так не считают, предлагая соответствующие изменения.

Подытоживая, следует отметить, что в случае принятия законопроекта № 3613, у части украинцев действительно будет возможность разобраться с накопившимися долгами за пользование коммунальными услугами, реструктуризировав их.

Однако, такая возможность есть у них и согласно того законодательства, которое действует с 2003 года и на данный момент. И положительными можно назвать лишь те изменения, которые устанавливают обязательность для исполнителей коммунальных услуг такой реструктуризации. Однако эти изменения являются мизерными на фоне искусственного сужения круга лиц, которые могут воспользоваться такой реструктуризацией и чрезмерного расширения прав исполнителей коммунальных услуг и управляющих домов на завладение имуществом должников.

В первую очередь, от этого законопроекта пострадают наименее состоятельные и социально незащищенные группы населения, включая пенсионеров, которые часто являются владельцами недвижимого имущества и являются несостоятельными в полном объеме рассчитаться за полученные коммунальные услуги, и тем более – обеспечить надлежащий юридическую защиту своих интересов.