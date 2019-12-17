Несколько раненых, кровь на асфальте, разбитые палатки и сорваное заседание Рады. Принятие земельных вопросов никогда не давалось украинскому парламенту просто, но на фоне перспективы принятия законов, регулирующих рынок земли, градус поднялся до критического. Юлия Тимошенко уже говорит, что Зеленский стал президентом обманным путем и хочет продать последнее, что есть в стране. А "слуги народа" обвиняют оппозицию в том, что она, прикрываясь темой земли, блокирует завершение процесса ликвидации неприкосновенности депутатов. Как Рада вышла из рабочего режима, следили "Буквы".

Пленарная неделя с 17 по 20 декабря обещала быть ударной для Верховной Рады. В зал планировали вынести ряд резонансных законопроектов – рынок земли, Избирательный кодекс, отмену депутатской неприкосновенности, легализацию игорного бизнеса.

Правда, у каждой из упомянутых инициатив были свои шансы провалиться.

Например, Избирательный кодекс. Согласно закону, после того, как президент его ветировал и внес свои правки, Рада может рассматривать только их. Но Владимир Зеленский вместо конкретных поправок подал литературное эссе на тему, которое заканчивалось фразой “и имеет ряд других замечаний”. Поэтому документ был существенно доработан комитетом и ЦИК.

“В итоге у нас получился совершенно новый документ, который не имеет ничего общего с замечаниями президента”, – рассказывает один из депутатов.

Две недели назад “Голос” и “Батькивщина” при попытке внести этот документ в зал подошли к спикеру Дмитрию Разумкову и сказали, что все это незаконно – что Рада может рассматривать только изменения, внесенные президентом. Если какие-то из его поправок не будут учтены, Раде придется преодолевать вето 300 голосами. Все остальные, что написано комитетом и ЦИК, надо перенести в другой законопроект и зарегистрировать в Раде. Разумков согласился.

Но чтобы никто никого не кинул, была создана рабочая группа из представителей всех фракций. На прошлой неделе представители группы вдруг узнали, что комитет где-то “нашел” письмо от Зеленского, датированное ноябрем, и в котором перечислены все те замечания, которые писали в ЦИК.

“Теперь они называют это вето в двух письмах”, – говорит один из участников группы. Узнав об этом, оппозиция еще раз пришла жаловаться на нечистоплотность “слуг” Разумкову. Тот был искренне удивлен. В отличие от вице-спикера Руслана Стефанчука, которого оппозиция заподозрила если не в причастности, то в осведомленности в кулуарных интригах.

“Слуги” еще раз попытались представить историю двух вето президента, но потом все-таки согласились подать два разных документа. Если они попытаются схитрить, все превратится в еще один публичный скандал.

В среду профильный комитет должен рассматривать законопроекты по легализации игорного бизнеса.

Как известно, президент ставил задачу принять закон об этой сфере еще до 1 декабря. Ответственным назначил лидера фракции СН Давида Арахамию. Последний и правда активно взялся за подготовку законопроекта, но очень скоро был обвинен в том, что текст готовит его друг, который до этого сотрудничал с гемблинговой компанией “Пари матч” и по сути пролоббировал в законопроекте их интересы.

Наработанный Арахамией документ был передан в Кабмин и оттуда вернулся в виде законопроекта, который никак не решал проблему игровой зависимости и игровых залов. А также предусматривал монополию на рынке лотерей.

За последние 2 месяца народные избранники к этому тексту подали еще 7 альтернативных законопроектов. А несколько недель назад к депутатам пригласили бельгийского эксперта, представителя компании Pharumlegal Филиппа Влемминка, который посоветовал депутатам ничего не принимать до Нового года и переписать все законопроекты.

Кроме того, эксперт, который 30 лет занимается темой игорного бизнеса, убежден, что сначала нужно создать регуляторный орган для этой сферы, не менее 3 месяцев обучать его работников, а потом уже заниматься легализацией “игорки”. И еще – эксперт очень просил украинских депутатов не перенимать опыт Мальты в этой сфере, чтобы не стать “прачечной” для международной мафии, которая через гемблинг и отмывает деньги.

Тем не менее Арахамия и фракция “СН” настроены на то, чтобы провести первое чтение законопроекта.

Неприкосновенность. Несмотря на то, что за изменения в Конституцию, которые лишают депутатов неприкосновенности, парламентарии проголосовали еще в первый день работы новой Рады, закон, который бы регулировал эту сферу, до сих пор не принят.

Первый раз изменения в законодательство, которые урегулировали бы нормы в законе о статусе народного депутата, регламенте и КПК, депутаты провалили еще в сентябре. Затем эти правки были вынесены в отдельный законопроект авторства Галины Янченко и Александра Качуры. В октябре комитет, состоящий в большинстве из “слуг”, едва не провалил этот законопроект.

В начале декабря за него проголосовали в первом чтении. “Голос” отказался поддерживать законопроект, пока право открывать производство в отношении депутата не дадут ГБР и НАБУ, а не только Генпрокурору.

Глава комитета пообещал дополнить текст. Наконец на этой неделе документ должен был попасть в сессионный зал для второго чтения.

Но снова произошел скандал. Нардеп от “Голоса” Андрей Осадчук заявил, что комитет поддержал законопроект вместе с поправкой депутата от ОПЗЖ Григория Мамки, которая звучит следующим образом:

“Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

Депутаты оставили нормы, по которым уголовное производство по нардепу может начать только Генеральный прокурор. Обещанных прав НАБУ и ГБР не дали.

“Другая очень опасная новация, согласованная сегодня правоохранительным комитетом, заключается в том, что нардепы предлагают, чтобы большинство ходатайств следователей на стадии досудебного расследования рассматривались при обязательном присутствии нардепа”, отметили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

“То есть, если следователь захочет получить доступ к банковским документам нардепа, он не сможет этого сделать, пока нардеп не явится лично в суд. Так же следователь не сможет арестовать, например, оружие, которое является орудием преступления, или же полученные в результате преступления средства” – пояснили в ЦПК.

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности должен был рассматриваться во вторник. Но до него не дошли.

Депутаты вступили в бой за землю.

Следует отметить, что после первого чтения депутаты внесли в законопроект 4700 поправок. Но комитет пока не рассмотрел ни одну из них.

На прошлой неделе комитет собирался трижды, и трижды повторялась одна и та же история – Юлия Тимошенко потребовала снять законопроекты с рассмотрения. После того, как в минувшую среду на комитете представители “Свободы” избили депутата Богданца, заседание закрыли для посетителей. Это стало еще одним поводом для протестов под Радой.

Которые и продолжились во вторник, 17 декабря, с драками.

С самого утра под Радой проходил не слишком и численный митинг против введения рынка земли. Но около 12:00 митингующие попытались разбить палатки на проезжей части улицы Грушевского. Им помешала это делать Нацгвардия, которой под Радой в этот день было особенно много.

Тогда к делу подключился Нацкорпус. Они помогли митингующим разбить вторую палатку, чем спровоцировали драку. Разгоняли слезоточивым газом. При этом плохо от распыленной смеси стало и нескольким нацгвардейцам.

– Ах вы беркута перекрашенные, – кричал какой-то мужчина.

– Вы еще нам спасибо скажете, идиоты, что мы не даем эту землю продать. Может, и вам когда какой-то кусок дадут за то, что нас били, – поддерживал его другой.

С Рады на место схватки вышла Тимошенко. Она просила не применять силу к людям.

Крики “Юля, Юля!” смешивались с не менее громкими воплями “Аваков – с **”.

Вернувшись в зал, Тимошенко заняла место спикера. Туда же подтянулись ее соратники и депутаты от ОПЗЖ.

После нескольких минут общения с лидером “Батькивщины” Разумков объявил досрочный перерыв и попросил аграрный комитет и лидеров фракции, а также двух вице-спикеров собраться в кабинете на третьем этаже на внеочередное заседание комитета. Без журналистов.

Воспользовавшись паузой, часть СМИ вышла на улицу и попала в разгар второй драки дня.

Как потом рассказал один из участников событий журналистам: мы просто стояли таким живым кордоном, спиной к Нацгвардии, они даже шлемы сняли. И вдруг им кто-то как гаркнет: “Чего шлемы сняли?” И они пошли в атаку. Начали сносить палатки.

В ответ Нацкорпус начал бросать камни, расковыривая мостовую с площади под Радой, как это было в 2014-м. За особо активными бросилась Нацгвардия, около десятка схватили и положили лицом на асфальт возле Рады.

– Давай, давай, теперь разбегаемся! Теперь они нас реально будут паковать! – кричали подростки лет 14, бегущие мимо Мариинского дворца. Утром такие же их ровесники тщательно учили ответ на вопрос, зачем они пришли на митинг.

Под гостиницей “Киев” лежал человек, которого просто затоптали в толпе. Ему оказывали первую помощь. На сцене тем временем рассказывали, что это парень из Донецка, которому разбили голову.

Между тем закончился аграрный комитет. Опять безрезультатно. Все, чего снова просила оппозиция, – снять вопрос с рассмотрения.

“Там остается продажа земли по 10 тысяч гектаров в одни руки, чего нет нигде в мире, остается продажа юридическим лицам. По иностранному капиталу они там так хитро прописали, что только иностранный капитал, что не имеет нарушений с точки зрения отмывания денег”, – рассказала журналистам после заседания комитета Юлия Тимошенко.

“Они проводят заказ – это не решение Украины, этот заказ извне. У меня есть опыт, и я знаю, как давят на Украину, чтобы получить все, что имеет украинский народ. Ситуация очень опасная”, – еще раз подчеркнула она.

Единственным итогом всего этого стало досрочное закрытие Рады и очередное заседание комитета в среду на 9:00.

“Сегодня было внеочередное и не очень продуктивное заседание комитета, на котором все участники в очередной раз оглашали свои позиции”, – рассказал после всего Давид Арахамия.

“Я хочу подчеркнуть, что сегодня не было ничего о земле в повестке дня. Но было что-то другое – в частности, снятие депутатской неприкосновенности. Вы видите, кто заблокировал трибуну, и думаю, всем людям понятно, что кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена неприкосновенность”, – заявил лидер фракции партии “Слуга народа”.

Он также назвал перечень законопроектов, которые оказались в группе риска из-за блокирования работы – законопроект по янтарю, по повышению социальных выплат одиноким пенсионерам и детям-сиротам, а также выделение 600 млн гривен Николаеву от Датского королевства.

На вопрос, что они будут делать, если оппозиция снова заблокирует заседание, Арахамия ответил, что их количественно больше и в их рядах есть чемпион по борьбе Жан Беленюк.

На уточнение “Букв”, драться они будут до снятия неприкосновенности или уже после, Арахамия ответил, что предыдущий его пассаж был шуткой.

Впрочем внутри фракции уже копят злость на коллег-оппонентов и надеются, что она позволит провести закон по земле.

Правда, ответить, зачем так гнать этот закон, они не могут.

“Так и напишите: “Не говорят”, – пошутил один из лидеров фракции “СН”.

“Да пусть не клеят туда неприкосновенность. Все это было из-за земли. А неприкосновенность – посмотрим, как они снимут, голоса точно в зале собирали”, – ответил через несколько часов депутат из оппозиции.