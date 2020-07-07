Как в Украине выращивают фундук, устриц, икру и мраморное мясо. Откуда взяли идеи для бизнеса, сколько денег вложили и как переживали кризис производители деликатесов

Ветеран АТО Константин Касич к войне занимайся строительным бизнесом. Вернувшись с войны, мужчина решил полностью изменить свою жизнь и начал заниматься разведением виноградных улиток. Ветеран вспоминает, что сначала его друзья и знакомые не понимали его нового увлечения, а самого Константина считали сумасшедшим. Но уже через несколько месяцев человек доказал, что они ошибались.

Ежегодно таких “сумасшедших” украинцев становится все больше. Теперь, чтобы попробовать эскарго или мраморную телятину, не нужно преодолевать тысячи километров. Украинци все чаще начинают разводить улиток и устриц.

“Буквы” собрали истории производителей о экзотических продуктов, которые теперь можно попробовать в Украине.

Черная икра

История осетровой фермы Bester под Киевом началась 9 лет назад. Ее основали отец и сын Юрий и Антон Яременко. До того, как основать ферму, Юрий Яременко работал в медиабизнесе. Однако его не оставляли мысли о бизнесе в сфере агро.

Отец и сын внимательно изучили рынок и решили заняться производством черной икры. Первую ферму открыли возле села Триполье на Киевщине, а через четыре года открыли еще одну ферму в Ржищеве.

Ежегодно на предприятии производится 800 кг черной икры. 70% продукции Яременко экспортируют за границу – во Францию, Израиль, США. В планах у Bester было расширение фермы в Ржищеве и открытие новых рынков для экспорта икры, однако помешала эпидемия коронавируса.

“У нас выросли продажи в интернете в несколько раз, а продажи в магазинах упали почти до нуля. За рубежом мы работаем с дистрибьюторами и доставляем партиями по 50 кг за один раз. Сейчас планировать что-то очень сложно. Мы экспортировали одну партию в Австралию, но сейчас страна закрыта из-за эпидемии COVID-19. Сейчас мы планируем увеличивать объемы экспорта в Штаты “, – рассказывает руководитель компании Антон Яременко.

Устрицы

Предприниматель Андрей Пигулевский заинтересовался выращиванием устриц семь лет назад. Все началось с того, что человек увлекся сыроедением. Кроме овощей и фруктов, Андрей попробовал устрицы. Но в 2011 году купить устрицы было очень сложно – они подавались только в дорогих ресторанах. Поэтому мужчина решил выращивать устриц самостоятельно.

В 2013 году он арендовал участок у моря в Железном порту, что в Херсонской области. На закупку мальков устриц Андрей потратил $ 1500. Всего на обустройство фермы у мужчины ушло $ 40 тыс. Первый урожай составил 2 тонны устриц.

В 2016 году предприниматель решил перенести хозяйство в Тилигульский лиман в Николаевской области. В том же году урожай составил уже 10 тонн.

Сегодня ферма зарабатывает преимущественно на туристах – они покупают 70% всего урожая. Также устрицы Пигулевского под брендом “Устрицы Скифии” появились в ресторанах и супермаркетах.

Об экспорте устриц предприниматель пока не задумывался – весь урожай потребляется на украинском рынке.

Трюфель

Для фермера из Винницы Александра Джиги трюфели были обычным блюдом еще с детства. “Мы с отцом собирали их и лепили из них вареники”, – рассказывает мужчина. Именно отец научил Александра распознавать и собирать различные виды трюфелей.

Впоследствии фермер узнал, что один килограмм грибов может стоить 2000 евро. Это побудило его заняться развитием бизнеса в родном селе Васильевка. Трюфели Александр выращивает на площади 1 га. Размеры плантации он пока не планирует увеличивать по финансовым причинам. В этом году из-за сложных погодных условий зимой часть 2-х летних деревьев с трюфелем погибли. Поэтому фермеру понадобилось определенное количество посадочного материала для восстановления плантации.

“Сегодня мы продаем трюфели нескольким ресторанам под их конкретный заказ. Хочется, конечно, больше работать с крупными торговыми сетями типа METRO или крафтовыми магазинами премиум-класса типа Good Wine или Wine Time. Для них у нас пока не хватает объемов. Поэтому пока на прилавках магазинов можно увидеть трюфель и продукты из него от итальянских, испанских и французских производителей “, – объясняет Александр Джига.

Однако он отмечает, что рынок трюфеля в Украине активно развивается. Украинский трюфель и продукты из него уже можно купить на OLX или Prom.ua.

Мраморные стейки

Мраморным называются мясо с большим содержанием внутримышечного жира в мясе животного. При разрезе оно напоминает мрамор. Стейки из такого мяса принадлежат к премиальным продуктам, а цены на них могут достигать 800 евро за килограмм.

Чтобы попробовать такое мясо не нужно ехать за границу – стейки из мраморной телятины изготавливают и в Украине. Например, украинская компания Totem Steak. Для изготовления стейков компания использует говядину от проверенных украинских поставщиков.

Компанию в 2017 году основал киевлянин Александр Смирнов вместе со своим партнером Александром Панасюком, владельцем Малинского мясокомбината.

“Мраморные стейки – это вкусно, полезно, красиво и натурально. Это не вредит миру и людям. В Украине этот рынок пока развит лишь на треть. Однако для того, чтобы рынок развивался, нужно развивать культуру потребления мяса “, – рассказывает Александр Смирнов.

Главный клиентом Totem Steak являются преимущественно HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering / Cafe), однако Александр планирует в будущем развивать розничную торговлю. При этом главными покупателями являются в основном молодые женщины 25-40 лет.

Карантин компания смогла пережить почти без потерь благодаря росту продаж через интернет, а также продаж в мясных бутиках. В ближайших планах Александра – открыть собственный розничный магазин, где будут продаваться не только стейки, но и колбаски, мясные полуфабрикаты и другую продукцию из мяса.

Фундук

Фундук – это плод ломбардного ореха. Плод покрыт твердой скорлупой, а ядро ​​составляет примерно половину веса. Часто фундук путают с орешником. Однако орешник – это дикий предок фундука, у орешника орехи мелкие. Фундук очень питательный его энергетическая ценность превосходит шоколад. За это его называют “калорийной бомбой”.

Мировой рынок фундука оценивают 0,7 млн тонн. Основные производители – Турция, США, Италия, Испания и Греция. Турция выращивает 400 тысяч тонн этого ореха.

Макар Терещенко из села Верхнячка Черкасской выращивает фундук уже 9 лет. По его ферме Hazelstar 20 га отведено под выращивание фундука. Выращиванием фундука фермер занимается вместе со своими партнерами. “У них есть земля и средства для инвестиций, а у меня есть рассадник и все необходимые для этого знания”, – объясняет фермер.

Расходы на саженцы составляют около $ 3000 на гектар. Пока фермер реализует орехи для перепродажи на рынках Киева и Одессы, но со временем планирует увеличивать размеры фермы и расширять рынки сбыта орехов.

“Эпидемия коронавируса на рассадник не повлияла. Однако я еще пока не знаю, как эта ситуация повлияет на реализацию продукции осенью. Но после того, как мы сейчас собираем и продаем черную смородину, это не имеет никакого влияния на продажи “, – рассказывает Макар Терещенко.

Экспортировать фундук фермер не планирует, ведь пока всю продукцию потребляет украинский рынок.