Госгеокадастр накануне трансфера земли ОТГ выводит самые привлекательные участки в «аукционный» перечень, откуда земли на места не передаются. А постановление Кабмина предусмотрительно выписано таким образом, что общины лишены возможности заявить протест или не согласиться с объемом и качеством передаваемой им земли.

Правительство определило основные принципы выполнения обещания Владимира Зеленского перед местными выборами – передачу 2 млн га сельхозземли из госсобственности в коммунальную, от Госгеокадастра к объединенным территориальным общинам.

Формально все выглядит просто. «Территориальные общины проводят сессию, и глава ОТГ приступает к своим обязанностям. Главное управление Госгеокадастра в соответствующей области готовит приказ и акт приема передачи с перечнем земельных участков, который подписывает глава ГУ и председатель ОТГ. Община регистрирует право коммунальной собственности в реестре прав на недвижимое имущество и становится полноправным собственником», – так описал процесс председатель Госгеокадастра Роман Лещенко.

Постановление Кабмина «Некоторые мероприятия относительно ускорения реформ в сфере земельных отношений» от 16 ноября, фактическим разработчиком которого является Госгеокадастр, вносит определенные коррективы в эту светлую картину и заставляет усомнится в щедрости и качестве президентского подарка.

Первый рисковый аспект связан с тем, что ОТГ могут получить только те земли, которые проинвентаризированы и внесены в Кадастр – иначе участки не являются объектом права и не могут быть приняты на баланс. С соблюдением этого принципа – то есть полностью готовые к использованию и к любым юридическим сделкам – была осуществлена передача 1,9 млн га госземель общинам в 2018-2019 гг. С одной только разницей: на момент передачи инвентаризация была проведена на 100% передаваемых участков. У нынешнего руководителя Госгеокадастра Романа Лещенко с инвентаризацией дела гораздо хуже: он уже дважды проваливал дедлайны по инвентаризации относительно небольшой площади в 220 тыс га. На сегодня, насколько известно из этого объема инвентаризировано чуть более половины.

Это создает искушение – «Буквы» не утверждают, что чиновники ему поддадутся – передать ОТГ лишь фактически инвентаризированные земли, оставив в собственном ведении не попавшие в учет участки, которые случайно могут оказаться наиболее привлекательными из всех.

Второе узкое место, скорее всего, заведомо заложенное в кабминовский документ – это то, передаче ОТГ не подлежат земельные участки, которые внесены в перечень земель, которые будут выставлены на земельные торги. После того, как аукцион завершится, участок – уже с отягощением в виде арендатора – уйдет в общину.

Но основная коррупционная рента формируется как раз на этапе аукциона и предметом ее формирования является процент арендной платы. Организатор может закрыть глаза на явно подставных участников- карманных конкурентов и завершить торги на околоминимальной отметке в 8% от нормативной денежной оценки участка в год. Сейчас в перечне земель, которые должны быть выставлены на земельные торги 15 772 участка общей площадью почти 200 000 га – это самые привлекательные участки во всех областях страны и этот список активно пополняется.

Но самое кричащее положение постановления – это ультимативность передачи. До сих пор у ОТГ был фактически единственный инструмент воздействия на Госгеокадастр – не подписывать акт приема-передачи земель и настаивать тем самым на адекватной оценке или переоценке ее площади.

Отметим, что в прошлую волну в 2018-2019 гг две ОТГ воспользовались таким правом и отказались от земель, не соглашаясь с данными Госгеокадастра – речь в частности шла о проблемных участках в Житомирской области и янтарной теме, то есть вопрос лежал не совсем в земельной плоскости. Эти земли де-юре вернулись в госсобственность, но земельным чиновникам было строго запрещено что-либо в их отношении предпринимать, так как де-факто было определено, что это земли ОТГ.

Зеленая власть пошла по пути «не хотите-как хотите». Согласно постановлению, если ОТГ не подписывает акт приема-передачи, то земли, от которых община формально «отказалась», просто передаются на аукционы.

«Общинам нужно готовится к приему этих земельных участков. Но мощных профессиональных землеустроителей которые могли бы сделать такую работу почти нет», – говорит Иван Фурсенко, первый заместитель исполнительного директора Всеукраинской ассоциации общин.

Отметим, что нет гарантий того, что ОТГ будут такими уж рачительными хозяевами свежеприобретенной земли. Обратный процесс – передача полномочий по распоряжению землями от районов в центр в 2013 году была связана не с желанием «пилить» в Киеве – а точнее не только с ним, а с поистине колоссальной даже по украинским меркам коррупцией на местном уровне и хаотичным дерибаном.

Офис непростых решений

Как и указ Президента о передаче земли, кабминовская разнарядка – это скорее декларация о намерениях, белый шум. Документ даже не устанавливает граничных сроков, за которые передача 2 млн га земли должна быть осуществлена, но при этом запускает сложную, длинную процедуру, по ходу которой Госгеокадастр, под руководством «человека президента», как сам себя называет Роман Лещенко, продолжает распоряжаться землями.

«Медийно процесс запустили, сказали что чуть ли не 26 октября начнут передавать земли но если открыть президентский указ – то там речь идет о том, чтобы «интенсифицировать», «способствовать» и так далее…», – говорит Иван Фурсенко.

При этом всех этих сложностей можно было избежать, внеся изменения в действующее законодательство – например, в пункт 21 Переходных положений Земельного кодекса: и установить, что со дня вступления в силу Закона Украины “NN” земли считаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены, а закон является основанием для государственной регистрации права коммунальной собственности на земельные участки, сформированные за счет земель, которые в силу указанного Закона переходят в коммунальную собственность.

Но прими «слуги» такой закон, вся заслуга досталась бы парламенту, а не президенту. Впрочем, как показали результаты местных выборов, и персонализированная передача земли не слишком власти помогла.

В результате теперь в каждой области нужно выпустить приказы о тысячах участков об утверждении материалов инвентаризации, о передаче земель, акты приема-передачи – работа на месяцы, а учитывая менеджерские таланты зеленой команды сроки вообще непрогнозируемы.

Впрочем, и сами чиновники не хотят этим заниматься. «Перемога» уже позади, осталась скучная работа – не самая сильная их сторона.

В парламенте находится законопроект №2194, который как раз систематизирует и упорядочивает процедуру передачи земель ОТГ и дальнейшие их полномочия в отношении этого актива, например в части права изменения целевого назначения участка. В ноябре прошлого года, когда еще была видимость монокоалиции, его приняли в первом чтении. Если этот законопроект примут, то работа Госгеокадастра сведется изумительно к протокольной.

«Мы [ассоциация] настаиваем на принятии закона, чтоб земли были переданы раз и навсегда в коммунальную собственность», – говорит Фурсенко.

По данным «Букв» этот законопроект может быть рассмотрен на следующей неделе и голоса за него есть. Многие действующие депутаты или их кураторы сумели завести своих людей-самовыдвиженцев в местные советы, и кровно заинтересованы, чтобы они могли иметь возможность принимать решения по земельным вопросам.