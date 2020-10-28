Общественные и политические деятели с запятнанной репутацией не является редким явлением, как в Украине, так и во всем мире. Конечно, можно вспомнить библейскую фразу: "Кто из вас без греха, пусть первым бросит в меня камень!" Однако, бывают действительно уникальные случаи, когда человек пытается отмыть грязную репутацию все большим количеством лжи, грязи, перекладывание своей вины на других и просто нарушением закона.

Сегодня поговорим о Татьяне Валерьевне Поповой – экс-замминистра информационной политики Украины и действующего (!) Члена Совета по вопросам свободы слова и журналистики при президенте Украины. Госпожа Попова, несмотря на ряд фактов злоупотреблений (установленных многочисленными решениями судов всех трех инстанций), невыполнение взятых на себя обязательств, нарушений закона – продолжает удивлять общественность и Интернет виртуозными историями оправданий и выдумок о своей непричастности к невозврата кредитов банкам, попытке в мошеннический способ избежать взыскания на имущество, переданное в ипотеку и фиктивное банкротство компаний, которые контролируются ее семьей. Например, недавно она опубликовала статью, в которой, кроме всего прочего, открещивается от существования каких-либо связей с бизнесом своей же семьи. Как получилось так, что “никогда такого не было и вот опять” – давайте разбираться.

Начнем с предыстории. Невозврат кредита на сумму свыше 6 млн долларов США, взятого в ПАО “Райффайзен Банк Аваль” подконтрольными семье госпожи Поповой фирмами, начинается с того, что в 2007 году ООО «Инкристар» (сейчас ликвидировано) заключило с банком кредитный договор на эту сумму. В апреле того же года ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» (среди участников и руководителей которого в разное время были как сама Татьяна Валерьевна Попова, так и ее отец, Попов Валерий Васильевич), которое было основателем и правопреемником ООО “Инкристар”был заключен договор ипотеки , предметом которого была нежилое здание, расположенное на улице Сурикова, 3, в Киеве, общей площадью более 6000 квадратных метров (более известное как Бизнес-центр “Инкристар»). А в сентябре 2008 года между ООО «Инкристар» и ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» был заключен договор о переводе долга – таким образом ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» в дополнение к статусу ипотекодателя, приобрело статус должника по кредитному договору, заключенному с ОАО «Райффайзен банк Аваль».

В сентябре 2008 года Попова Татьяна Валерьевна уже лично заключает договор поручительства с ОАО «Райффайзен Банк Аваль», выступая поручителем должника, ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг», которая принадлежит ее семье. Эти факты подтверждены решением Киевского апелляционного суда от 19 января 2015 по делу № 5011-33 / 7282-2012 (оставлено без изменений постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 31 марта 2015 года). Поскольку госпожа Попова упорно отрицает свою связь с должником и ипотекодателем, ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг», рассмотрим этот вопрос подробнее.

По данным сервиса YouControl, и Попова Татьяна Валерьевна, и отец, Попов Валерий Васильевич, были руководителями фирмы-должника ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг».

Причем должность директора этого общества госпожа Попова занимала достаточно длительное время – с 2007 по 2014 год – как раз в период, когда разворачивались основные события, связанные с невозвратом долга ПАО “Райффайзен Банк Аваль” и попыткой в мошеннический способ вывести из-под ипотеки здание БЦ “Инкристар”. На смену ей пришел Валерий Васильвич Попов, бывший директор ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» с 2014 по конец 2019 года.

Кроме данных открытых реестров есть и другие доказательства прямого управления семьей Поповых ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» в период, когда последнее неправомерно не возвращали полученный кредит банка – доверенности, в которой Татьяна Валерьевна Попова указана директором данного общества и выдержки из учредительных документов.

Итак, поскольку сомнений в причастности Татьяны Поповой и членов его семьи к описанным событиям не возникает, продолжим разбираться в том, как ПАО “Райффайзен Банк Аваль” остался без своих денег и ипотечного здания.

Полученный в ПАО “Райффайзен Банк Аваль” кредит ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» перестало платить сразу после заключения договора о переводе долга с ООО «Инкристар» на ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» от 29 сентября 2008 года. В результате этого образовалась задолженность по телу и процентами кредита в сумме около 7 млн долларов США. Поскольку банк исчерпал способы вернуть свои средства во внесудебном порядке, им было подано ряд исковых заявлений о взыскании долга – как к ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» как должнику, так и к Татьяне Валерьевна Поповой лично, как поручителю.

Судебных разбирательств с участием ОАО “Райффайзен Банк Аваль” и компаний, подконтрольных семье Татьяны Поповой (а также ее лично) было, по меньшей мере четыре:

дело № 5011-35 / 11839-2012 по иску ПАО “Райффайзен Банк Аваль” к ООО “Инкристар”, ООО “Медиа-Эксперт”, третье лицо: ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» – о взыскании долга в сумме 6525639 долларов США ;

дело № 5011-33 / 7282-2012 по иску ПАО “Райффайзен Банк Аваль” к ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» – об обращении взыскания на предмет ипотеки, нежилого здания, расположенного по адресу: г.. Киев, улица Сурикова, 3, общей площадью 6013 квадратных метров;

дело № 910/29799/15 по иску ПАО “Райффайзен Банк Аваль” к ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» – о взыскании долга в сумме 6234157 долларов США;

дело № 2-7572 / 12 по иску ОАО “Райффайзен Банк Аваль” к Поповой Татьяне Валерьевна, третье лицо ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» – о взыскании долга в сумме 6276720 долларов США.

Именно последнее из этих дел стала причиной дальнейшего запрета для Татьяны Поповой выезжать за пределы Украины до исполнения решения Дарницкого районного суда города Киева о взыскании задолженности по кредитному договору, что подтверждается постановлением Печерского районного суда города Киева. Татьяна Попова неоднократно пыталась обжаловать этот запрет, мотивируя тем, что потребность в поездках за границу якобы обусловлена ​​ее работой и потребностью в оздоровлении, развития и отдыхе ребенка, однако получила отказ и запрет покидать территорию Украины до возвращения долга ПАО “Райффайзен Банк Аваль”, который был оставлен ​​в силе постановлением Киевского апелляционного суда от 26 мая 2020 года.

Этим же постановлением суд опроверг версию Татьяны Поповой о необходимости поездок за пределы Украины в рабочих целях, установив, что она совершает поездки по своим частным делам, не связанных с работой или необходимостью оздоровления ребенка (да, судя по решению суда, госпожа Попова считает нормальным манипулировать здоровьем собственного ребенка ради удовлетворения личных интересов). Кроме того, суд обратил внимание, что госпоже Поповой стоило бы тратить средства не на поездки за границу и попытки обмануть суд, а на погашение долгов перед банком.

И если вы думаете, что после всего описанного, Татьяна Попова и ее семья поняли, что полученные кредиты следует возвращать, то я вас разочарую – с целью невыполнения решений судов и уклонения от возврата долга, семья Поповых начинает процесс банкротства подконтрольных им компаний-должников. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда города Киева о начале процедуры банкротства ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг”. Интересно, что инициатором начала процедуры банкротства является ООО “Медиа Эксперт Плюс”, которое тоже принадлежит семье Поповых (на этот раз, для разнообразия, матери Татьяны Валерьевны – Наталье Павловне Поповой). Однако самое интересное, что на момент начала процедуры банкротства, эта компания принадлежала Валерию Васильевичу Попову. Фактически, он с помощью одной своей фирмы банкротил другую свою фирму. Ну разве это не мило?

Как же все происходило на практике? Как и в других, сомнительных с точки зрения закона, схемах семьи Поповых, тоже довольно примитивно – ООО “Медиа Эксперт Плюс” заключило с ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” ряд договоров о предоставлении последнему возвратной финансовой помощи на общую сумму 7311700 гривен. А потом – между этими компаниями были заключены дополнительные соглашения к вышеупомянутым договорам возвратной финансовой помощи, по которым ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” взяло на себя обязательство в случае просрочки исполнения обязательства по возврату суммы возвратной финансовой помощи, уплатить сумму долга с учетом индекса инфляции за все время просрочки, а также 1700 (!)% годовых от просроченной суммы. Нет, это не опечатка – одна фирма отца Татьяны Поповой предоставила другой его фирме заем под тысячу семьсот процентов годовых, это все подтверждается постановлением Хозяйственного суда города Киева от 18 июня 2020.

Неплохие условия договора, не так ли? Кредит в ПАО “Райффайзен Банк Аваль” наверное был получен под несколько меньший процент. Однако вернемся к милым семейных схемам семьи Поповых – таким нехитрым способом была искусственно создана задолженность ООО “Западстройинвест Компани Консалтинг” перед другой фирмой семьи Поповых, ООО “Медиа Эксперт Плюс”, на общую сумму более 180 млн гривен. Однако, дочь и отец Поповы так увлеклись своей фантасмагорической бухгалтерией, не учли “маленького” нюанса – на момент заключения упомянутых соглашений они не имели полномочий на их подписание, на что и обратил внимание суд, отменяя упомянутые соглашения.

Креативном семейству Поповых и этого оказалось мало, и в дополнение к уклонение от возврата кредита, уклонения от исполнения судебных решений и искусственного банкротства ими была осуществлена ​​попытка вывести здание БЦ “Инкристар” из-под ипотеки. Для этого ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» провело вроде «реконструкцию» здания, в результате которой его общая площадь “увеличилась” с 6 до 7.8 тысяч квадратных метров, а само здание «разделилось» на две. После этого ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» зарегистрировало за собой право собственности на «новые» объекты недвижимого имущества. Государственный регистратор же «забывает» перенести сведения о наличии ипотеки по этой недвижимости в новое регистрационное дело. Другими словами – та же здание, которое было передано в ипотеку банку, превращается в два «совершенно новые», конечно же, уже без ипотек. Одно из «новых» зданий затем передается в собственность третьим лицам в счет погашения долга, а потом еще и перепродается. Стоит отметить, что «реконструкция» ипотечного здания заключалась в установлении антресолей, иными словами – «внутреннего балкона», в результате чего формально площадь помещений увеличилась, хотя сама «коробка» здания, для внешнего наблюдателя, осталась без изменений и следов проведенной реконструкции.

Вишенка на этом тортике – строительные работы проводились за счет ООО «Медиа Эксперт Плюс», предоставленные в форме возвратной финансовой помощи по инвестиционным договорам. Какое совпадение, правда?

Однако, решением от 14 июня 2017 по делу 910/4650/17, Хозяйственный суд Киева отменил регистрацию права собственности на «новую» недвижимость, а за ОАО «Райффайзен Банк Аваль» признал право ипотеки на все здание общей площадью 7.8 тысяч квадратных метров . Это решение впоследствии было оставлено в силе апелляционной и кассационной инстанцией. Как говорится, “не прокатили”.

В дополнение, Соломенское управления полиции ГУНП в Киеве начало досудебное расследование по уголовным производством № 12016100000000554 относительно незаконных действий должностных лиц ООО «Западстройинвест Компани Консалтинг» по части 1 статьи 388 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации).

А Печерским управлением полиции ГУНП в Киеве было начато досудебное расследование по уголовному производству № 12013110060001438 уже по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в рамках которого были вручены уведомления о подозрении Попову Валерию Васильевичу и Поповой Татьяне Валерьевне, а также объявлено их в розыск в 2019 году. Сейчас в данном уголовном производстве следствием собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта.

Собственно, предыстория на этом моменте заканчивается и начинается магия. Магия заключается в том, что несмотря на объявление в розыск, который странным образом прекратился без всяких на то оснований, госпожа Попова, похоже, совсем не переживает по этому поводу, а полиция, в свою очередь, совсем не замечает появлений госпожи Поповой в телестудиях, а также как та берет интервью у главы Высшего совета правосудия (оцените иронию ситуации). Такое поведение подозреваемой Поповой, как и абсолютная незаинтересованность работников Национальной полиции в задержании разыскиваемого лица, выглядит крайне странно, если не рассматривать версию определенной их заинтересованности в непрепятствовании госпоже Поповой вести привычный образ жизни. О такой заинтересованности свидетельствует не только бездействие правоохранителей, но и их действия. Например – попытка закрыть уголовное производство № 12013110060001438 в котором госпожа Попова проходит как подозреваемый.

Интересно то, что постановление о закрытии уголовного производства, впоследствии отмененное судом, в апреле 2020 вынес прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Мазурик С. В., который уже в июне был задержан при попытке получения неправомерной выгоды (проще говоря – взятки) в размере 100 000 долларов. Госпожу Попову постоянно преследуют какие-то странные совпадения, не правда ли?

Как воспринимать все вышеперечисленные факты, решать, конечно же, вам. Я поставлю только один вопрос – как долго еще общественные и политические “деятели” с квазикриминальной биографией при содействии представителей власти продолжать не только публично игнорировать закон, но и пытаться путем манипуляций, искажения фактов и изображания себя жертвами мифических “информационных кампаний” с целью ввести нас в заблуждение и отбеливать свою репутацию?