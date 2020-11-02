В конце сентября Ирина из Львова родила сына Максима. Во время родов ее поддерживал муж Давид, хотя женщина до последнего сомневалась, что им позволят партнерские роды.

“Когда мы на 30 неделе начала искать роддом, то очень хотели, чтобы у нас были партнерские роды. Мы были готовы рожать в частном роддоме, однако во Львове их нет “, – рассказывает Ирина.

Молодой паре повезло – за неделю до родов Львовская городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций позволила партнерские роды и муж Ирины смог увидеть рождение своего первенца.

Запрет на партнерские роды, который устанавливают на уровне отдельных населенных пунктов и даже отдельных родильных домов действует до сих пор. Из-за этого в конце сентября беременные из Ивано-Франковска вышли на митинг, чтобы отстоять свое право на партнерские роды.

“Буквы” разбирались, насколько законны такие запреты и какова сейчас ситуация с партнерскими родами в стране.

Что такое партнерские роды

“Моя мама рожала в конце 80-х. Когда у нее начались схватки, то папа вызвал скорую и маму увезли сначала в родильный дом, который был ближе. Однако он почему-то был закрыт, поэтому ее повезли в другой. В приемном отделении папа оставил маму и уже в следующий раз увидел ее через три дня, когда ее выписывали из больницы “, – рассказывает киевлянка Виталина, которая ждет своего первенца. Наслушавшись рассказов о родах своей матери, женщина решила, что будет рожать вместе с партнером. Поэтому для нее принципиально сейчас, чтобы в родильном доме позволили присутствие партнера.

Партнерские роды с участием партнера начали активно практиковать в Европе и США после Второй мировой войны. 1985 ВООЗ сделала заявление, что присутствие во время родов кого-то из близких людей существенно способствует хорошему самочувствию роженицы. Для этого ВООЗ изучила опыт 15 000 женщин из 17 стран мира.

По данным исследований, женщины, имеющие поддержку во время родов чаще рожали самостоятельно, без медицинских вмешательств, реже были подвержены послеродовой депрессии, а младенцы, рожденные в ходе партнерских родов, имели больше баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки новорожденного малыша для решения дальнейших реанимационных процедур. Измеряется в баллах от 0 до 10. 10 – все отлично, реанимировать не нужно, 0 – сильные отклонения в состоянии здоровья. Новорожденный нуждается в реанимации, – Буквы).

Во время родов партнеры могут выполнять важную роль. Например, напоминать, как дышать при схватках, предоставлять эмоциональную поддержку, поощрять двигаться, делать массаж, давать пищу и воду и помогают коммуницировать с медиками.

Обычно считается, что на партнерских родах обязательно должен присутствовать именно муж, однако в реальности это может быть мама, сестра или подруга роженицы.

Например, Александра из Новоград-Волынского рожала вместе с мамой – муж прибыл в роддом уже после рождения сына Юрия.

“Мы еще перед родами обсудили с мужем этот вопрос. Он сказал, что будет со мной во время родов, если я буду настаивать, однако предупредил, что для него это будет травматический опыт “, – рассказывает женщина.

Какова позиция МОЗ

Александра родила Юрия в начале 2019 года, а через год в этот период в Украине ввели карантин и это повлияло на партнерские роды. Во многих регионах и в отдельных роддомах их начали запрещать, ссылаясь якобы на позицию Министерства здравоохранения.

В конце июня заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин написал, что МОЗ отменил свой приказ о временном запрете партнерских родов.

“В прошлом месяце мы обратились в Министерство здравоохранения с депутатским обращением о прекращении ограничения прав женщин на партнерскую поддержку. По результатам рассмотрения обращения Минздрав сообщил, что приказ №698, которым устанавливались ограничения в учреждениях здравоохранения на время карантина, отменены”, – написал Юрчишин.

Соучредитель организации «Естественные права Украины» Евгения Кубах отмечает, что слова народного депутата не соответствуют действительности. На самом деле ни МОЗ, ни Кабмин никогда не запрещали партнерские роды.

“На сегодняшний день запрет партнерских родов – это инициатива местных властей. Это в основном решение городских управлений, областных департаментов здравоохранения, отдельных родильных домов или специальных комиссий при органах местной власти. Инициаторы такого запрета считают партнерские роды посещением”, – утверждает Евгения Кубах.

В комментарии “Буквам” в МОЗ подтвердили, что не вводили запреты на партнерские роды из-за вспышки коронавируса. Если такие запреты и существуют, то на уровне местных органов власти. При этом в министерстве рекомендуют разрешить присутствие партнера во время родов при соблюдении всех мер безопасности.

Партнерские роды в столице: что и как

В роддоме №5 в Киеве “Буквам” рассказали, что для участия в родах партнеру необходимо сдать флюорографию, а также иметь при себе средства индивидуальной защиты – бахилы, маску, халат и шапочку.

“Желательно было бы, конечно, иметь результаты ПЦР-теста на коронавирус, однако они действительны только двое суток. Этот момент очень сложно предусмотреть при естественных родов”, – отмечают в роддоме.

Киевлянка Ксения в мае родила своего первенца. Для этого она выбрала роддом №5. Когда пара прибыла в роддом, то мужа пустили в палату. В приемном отделении только спросили, не болел он на COVID-19 и не имел ли контакта с больными.

“Муж все время был со мной – во время схваток и во время родов, делал массаж и всячески морально поддерживал. Мы рожали по специальной программе “домашних родов”. Муж был вместе со мной в родовой палате все этапы родов. По этой программе она больше похожа на домашнюю комнату. В ней пара может находиться сутки. То есть во время родов и еще немного после. Это предусматривает программа. Мы были немного больше “, – рассказывает Ксения.

Также никаких ограничений на партнерские роды нет и в Киевском перинатальном центре, а также в частных роддомах “Адонис” и “Лелека”.

В “Лелеке” родила дочь львовянка Людмила. Для этого она вместе с мужем на месяц переехала в столицу.

“Мы хотели именно партнерские роды – муж хотел видеть, как рождается его ребенок. Во Львове тогда как раз действовал запрет на партнерские роды, поэтому мы решили рожать в частном родильном доме в Киеве. Выбрали роддом “Лелека”. Муж был со мной и во время родов, и еще 10 дней, пока мы находились в больнице”, – рассказывает Людмила.

А что в регионах?

Если в столице партнерские роды разрешены как в государственных, так и частных родильных, то в регионах ситуация сложнее. Например, партнерские роды разрешены в Житомирском перинатальном центре, однако кроме уже привычной флюорографии там просят ИФА-тест на антитела. Анализ можно сдать в самом роддоме, результаты действительны в течение 72 часов.

В Тернополе беременным женщинам удалось вернуть себе право на партнерские роды, которые запретили в начале апреля. Для этого 11 июня на сайте городского совета была создана петиция “Вернуть партнерские роды в город Тернополь”. Ее автор – Ирина Яремчук – утверждает, что партнерские роды – это не только обеспечение психологической поддержки для женщины, но и доказанное уменьшение количества медицинских вмешательств. Петиция очень быстро собрала необходимые 300 голосов, и в начале июля в городе снова разрешили партнерские роды. Но для этого необходимо сдать анализ на коронавирус. Это может быть как ПЦР-тест, так и анализ на антитела (ИФА).

Драматической оказалась борьба беременных за партнерские роды в Ивано-Франковске. О ситуации, сложившейся в городе и области “Буквам” рассказала врач, доула и мама Галина Артиш.

“Когда в апреле этого года я родила второго ребенка, то партнерские роды у нас уже были запрещены. Однако я родила у хорошего врача и не столкнулась с акушерским насилием. Параллельно я доул, мне в Instagram начали писать женщины, которым запретили партнерские роды и подвергли насилию в роддоме. Поэтому мы решили объединиться и вместе требовать возврата партнерских родов в городском и областном роддоме”, – объясняет Галина.

Однако написание жалоб и обращений не дало нужного результата и 21 сентября беременные женщины Ивано-Франковская вышли на митинг за возвращение партнерских родов. К областной администрации вышли около 10 беременных женщин, а также молодые мамы и члены их семей.

Результатом протестов стало возвращение партнерских родов в Городском перинатальном центре Ивано-Франковска. Это произошло 29 сентября, через неделю после митинга.

“Партнерские роды якобы разрешили, но установили слишком много ограничений. Во-первых, беременной необходимо написать заявление, чтобы ей разрешили партнерские роды, во-вторых, партнеру нужно пройти флюорографию, а также результаты бактериального посева из носоглотки на патогенный стафилококк. В-третьих, в обязательном порядке требуют документ об обучении в “Школе ответственных родителей”. Так как эти требования сложно соблюсти, многие женщины идут на роды без партнера”, – рассказывает активистка.

Ни в одном другом роддоме в Украине, куда удалось дозвониться журналистам “Букв” таких требований не выдвигали. Также до сих пор неопределенной остается ситуация по партнерским родам в Ивано-Франковской области. “Мы продолжаем писать обращения. На словах руководство области нас поддерживает, однако дальше слов дело, увы, не движется “, – с грустью рассказывает Галина Артиш.

Что делать, если роддом отказывает в праве на партнерские роды

Евгения Кубах напоминает, что партнерские роды входят в пакет «Бесплатные роды». Если роддом не допускает партнера и не обеспечивает поддержку, женщина может пожаловаться на горячую линию Национальной службы здоровья Украины и написать жалобу на сайте службы.

“Однако на самом деле иногда проще найти роддом, где принимают партнерские роды, чем жаловаться и искать правды. Многие женщины так и делают. Родильные дома, где готовы обеспечить проведение партнерских родов и хорошо понимают принцип «деньги следуют за пациентом», только от этого выиграют”, – резюмирует Кубах.