Война России против Украины проявляется не только в обстрелах наших войск на Донбассе. Российская ФСБ уже третий год подряд задерживает в Керчи суда, идущие в порты украинского Азова. Россияне это делают якобы для «охраны Крымского моста», но страдает от этого экономика наших прифронтовых территорий. Зеленский этот нюанс игнорирует и избегает прямого ответа на агрессию РФ в Азовском море

С одной стороны, Украина продолжает вести против РФ иски в международных судах за атаку на наши корабли в Керчи в ноябре 2018 года. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин 22 мая подал соответствующий меморандум в Международный трибунал по морскому праву. Сам президент Зеленский 11 апреля этого года посетил Бердянск, где заявил, что в этом городе появится новая военно-морская база, благодаря чему Украина сможет лучше защищать свободу судоходства на Азове.

А с другой, ГБР с мая прошлого года ведет дело против пятого президента Порошенко, и обвиняет в государственной измене за то, что он послал наши военные корабли в ноябре 2018 раз для утверждения суверенитета Украины на Азовском море. Здесь проблема не только в том, что свое военно-политическое руководство за просчеты в войне в Зеленского преследовали разве что большевики после Гражданской войны, и прогерманский «режим Виши» во Франции времен Второй мировой войны.

Зеленский в стремлении посадить своего предшественника за отправку катеров в ноябре 2018 фактически нарушает принцип «суверенный лишь тот, кто может провозгласить осадное положение». И заодно – создает прецедент, чтобы самого шестого президента можно будет осудить.

Команда Зеленского не любит слово «война», и делает акцент на экономике. Но им нечего предложить для украинского Приазовья, на экономику которого давит «Крымский мост» самим фактом своего существования.

ФСБ захватило море

Следует признать – русские применили слишком «креативный» и доселе невиданный способ силовых действий против судоходства.

До сих пор противники во время войны прямо атаковали ракетами, торпедами или минами враждебные торговые суда. Пример – «танкерная война» как часть ирано-иракской войны 1980-1988 годов: тогда за 8 лет противники потопили или повредили 500 танкеров. Но это – достаточно посредственный результат, столько судов даже через украинские порты проходят буквально за 3 недели.

Россияне же делают вид, шо «играют от обороны», и только охраняют свой объект, мимо которого в украинские порты Азова проходят ежесуточно в среднем 3-5 судов. Но РФ самовольно установило габариты «Крымского моста» так, чтобы по факту закрыть путь значительной части торгового флота. С тех пор в наши азовские порты могут зайти только суда с осадкой до 7 метров и тоннажем до 30000 тонн (для сравнения: наши черноморские порты могут принимать суда с тоннажем в 50 000 тонн и более, с осадкой до 14 метров).

Пройти Керченский пролив нельзя без разрешения российской оккупационной администрации. А на выходе из пролива судна из нашим портов останавливает ФСБ, под предлогом «антитеррористических мероприятий». Здесь самая главная проблема – время остановки не предсказуемо. В прошлом бывали эпизоды, когда российские силовики тормозили судна аж на 5 суток, в марте-апреле этого года – «всего» на 30 часов в среднем. В итоге, россияне ломают главный элемент для нашей экспортной логистики – график и предсказуемость доставки. А только на простое судов в районе Керчи экспортеры суммарно теряют минимум $ 50 млн в год.

Пока в октябре 2018 на Азове не появились первые два украинских бронекатера, россияне имели наглость задерживать суда даже в открытом море.

Такой формат агрессии назвали «блокадой», поскольку он привел к значительному обвалу грузовой перевалки через наши порты в Азовском море. За 5 лет войны трафик порта «Мариуполь» упал вдвое, или с 13 млн тонн до 6 млн тонн в год, порта «Бердянск» – в три раза, или с 6 млн тонн до 2 млн тонн в год.

Порты и дороги

Но результаты нашего морского экспорта за 2019 и началу 2020 года можно трактовать так, как агрессия РФ на Азове больше не влияет на украинскую экономику. В прошлом году гавань Мариуполя перевалило 6,5 млн тонн грузов, что больше на 10,1% показателя 2018 года. Гавань Бердянска увеличила перевалку на 14,4% или до 2,07 млн тонн грузов.

За первые 4 месяца 2020 перевалка вообще выросла в разы: по Мариуполю – на 133% или до 2,12 млн тонн, в том числе перевалка черных металлов – на 23% или до 1,4 млн тонн, зерна – на 77% или до 405 тысяч тонн. По Бердянске – на 206% или до 750 тысяч тонн, в том числе зерно – на 212% или до 630 тысяч тонн.

Число судозаходов в наши порты также выросло. Если в апреле 2019 Мариуполь принял 36 судов, то в апреле 2020 – уже 63 судна. Бердянск в апреле прошлого года принял 14 судов, в апреле этого года – 35.

Впрочем, эти цифры отнюдь не означают, что на украинском Приазовье стартует мирное строительство и экономическое развитие.

Российское ФСБ задерживает в Керчи судна с нашим зерном и металлом в том числе и потому, чтобы их суда быстрее доставили свой экспортный товар на мировой рынок. РФ на Азовском море имеет два своих порта – Азов и Таганрог. С первого порта в 2019 году на экспорт ушло 10,4 миллиона тонн, из которых 5, 8 млн тонн – зерно. С другой порта – 2,83 млн тонн грузов, из которых зерно – 1,25 млн тонн.

Россияне в принципе хотят максимально вытеснить Украину с мирового рынка зерна. Для этого даже соответствующий документ приняли 10 августа 2019 – «Стратегия развития зернового комплекса до 2035 года». Согласно этому документу 2024 экспорт зерна из РФ должен вырасти до 54,6 млн тонн против 39 млн тонн в 2019 году, а его стоимость – до $ 11,4 млрд. Минсельхоз России сейчас вообще возглавляет выпускник Академии ФСБ Дмитрий Патрушев. Он – сын Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ и одного из организаторов войны против Украины. И этого персонажа российские СМИ уже критикуют за то, что стратегия зернового экспорта воплощается «мобилизационно», вопреки здравому смыслу. Но его настойчивость логична: на фоне падения мировой цены нефти РФ вынуждена искать другие источники экспортной выручки.

В то же время, «Зе-команда» не имеет своей целостной концепции по развитию нашего Приазовья. После завершения ремонта автодороги «Запорожье-Мариуполь» в сентябре 2019 должна была начаться модернизация железной дороги «Запорожье-Мариуполь», а именно – электрификация статегичного перегона «Камыш-Заря-Волноваха». Если не развивать железную дорогу, то трассу очень скоро разобьют «перегрузы», поэтому на этот инфраструктурный проект Кабмин Гройсмана надеялся одолжить 500 000 000 евро у Европейского инвестиционного банка. Но Зеленский и экс-премьер Гончарук ограничились тем, что присвоили себе заслугу ремонта автодороги.

Министр инфраструктуры Криклий на полном серьезе хочет отдать в концессию порты Бердянска и Мариуполя, как это уже произошло с портами «Херсон» и «Ольвия». Философия концессионных конкурсов предусматривает, что инвестор сможет свободно увеличить перевалку своих грузов через порт. На Азове вряд ли получится, потому что этому сам по себе мешает «Крымский мост».

Игра от обороны

Морскую базу в Бердянске должны строить «с нуля». Но эта история – не об экономике, а о попытке наших военных переиграть россиян в гибридном противостоянии.

Изобретателем «гибридной войны» «по-русски» считается белогвардейский генерал Евгений Месснер, который жил в 1891-1974 годах.

Он учил, что в современной войне уже недостаточно захватить только столицу противника, поскольку его армия сможет сопротивляться и дальше. Соответственно, следует в первую очередь атаковать «нервные узлы» противника, потеря которых может ослабить волю к сопротивлению – например, важные промышленные логистические или военные центры.

Украина имеет на Азове только один такой «нервный узел» – Мариуполь. Этот город – одновременно важный логистический центр (порт и железная дорога), промышленный (ММК им.Ильича и единственная верфь в регионе – Азовский СРЗ) и военный центр (в частности, пункт базирования тактической группы нашего флота на Азове – 2 бронекатера, буксир и вспомогательный корабль «Донбасс»).

Соответственно, в этом случае стратегическую игру россиянам следует усложнить, то есть создать еще один «нервный узел», на который нашим противникам также придется отвлекать войска и ресурсы. И формально, Бердянск на роль такого объекта очень хорошо подходит.

Но дальше начинаются нюансы. Организация военной базы в Бердянске нелогична с точки зрения задачи защиты судоходства – основной трафик судов все же приходится на Мариуполь. По озвученным планам, в Бердянске должны базироваться 4 бронекатера «Гюрза». Также – 2 американские катера «Марк VI», которые по заявленным характеристикам значительно лучше и наших бронекатеров, и катеров ФСБ. Их США обещают предоставить в 2020 году как военную помощь. Но вряд ли столько катеров, которых и так мало, стоит держать для защиты судоходства в гавани Азова, на которые приходится лишь 5% от всего грузопотока наших портов в 160 млн тонн.

На этом фоне логично предположить, что будущая военная флотилия в Бердянске на самом деле будет иметь другую задачу – оборона побережья от гипотетического российского десанта. В своих пресс-релизах Министерство обороны Украины сообщает о регулярных учениях по теме отражение десанта условного противника на Азовском побережье, к которым привлекают не только наземные подразделения, но и имеющийся военный флот. В январе этого года было даже сообщение, что наши ВМС тренировались в минировании прибрежных вод Азова.

Катера «Гюрза» в Бердянск теоретически можно доставить по суше, как и первые 2 бронекатера для защиты украинского Азова. А вот если верить открытым данным, то водоизмещение катеров «Марк VI» достигает почти 100 тонн, что исключает возможность сухопутной транспортировки. И здесь остается надеяться, что поведение Зеленского не деморализует наших военных, поэтому проход катеров в Керчи состоится даже при высоком риске такой акции.

Но если действительно готовиться к «большой войне» в регионе, развитие транспортной инфраструктуры все равно необходимо. Например, с «Большой Украиной» Бердянск соединяет железная дорога «Бердянск-Пологи-Запорожье». Эта ветвь – фактическое ответвление железнодорожной магистрали «Мариуполь-Запорожье», модернизировать которую «Зе-команда» не проявляет особого желания.

Более того – станции по линии «Пологи-Бердянск» руководство «Укрзализныци» объявило «малодеятельными», по которым доставка грузов может быть запрещена в любой момент. Менеджмент госкомпании фактически хочет, чтобы вместо них по линии «Пологи-Бердянск» грузы возили частными локомотивами. И конечно, такая политика отнюдь не учитывает стратегическую важность Азовского региона для всей страны.

Хотя кажется, что стратегическое значение Азова неучитывает и высшее руководство нашего государства.