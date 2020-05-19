Во время карантина можно не только есть, пить и работать. Многие украинцы попробовали в это время что-то новое и счастливы. Буквы рассказывают 4 такие истории

Мы не заметили, как прошло более двух месяцев с тех пор в Украине ввели карантин. Кто-то паникует, но для кого-то карантин – это лучшее время попробовать что-то новое, на что раньше не хватало времени, – научиться играть на музыкальном инструменте, начать вышивать, самостоятельно сделать ремонт дома, совершить путешествие на велосипеде.

Например, комуникационщица Инна Бабич во время карантина приобрела фортепиано, хотя мечтала об этом много лет, а Дария Сапожникова, которая работает в сфере туризма, во время карантина пришла к мнению, что это время – прекрасный психолог. “Буквы” собрали истории о том, как украинцы пытаются сделать что-то новое на карантине.

Инна Бабич, 31 год, комуникационщица в IT-компании

Я играла на фортепиано с 6 и до 16 лет, пока жила в родном городе. Потом я переехала жить в Киев и не садилась за инструмент 14 лет. Во время карантина несколько моих друзей начали учиться играть на музыкальных инструментах уже после 30 лет. Они меня вдохновили вернуться к фортепиано.

На OLX нашла новый инструмент за 16 тыс. грн. вместе со стульчиком, установкой и доставкой. Продавец оказался очень милым молодым человеком. Он сам привез мне инструмент, установил и показал, как пользоваться.

Параллельно я нашла в соцсетях свою бывшую преподавательницу. Вместе с ней мы постепенно восстанавливаем навыки. За этим очень интересно наблюдать, ведь игра на фортепиано – это настоящая наука, как, например, математика.

Сейчас я разучиваю пьесу Бетховена “К Элизе”. Особенно люблю “бренчать” утром за чашечкой кофе или вечером, налив бокал вина.

Сейчас жалею, что не возвращалась к игре раньше. Думаю, что если бы не карантин, я бы так и не решилась купить фортепиано – постоянно откладывала эту покупку.

Буду ли я играть после завершения карантина? Я думаю, что найду время для музыки, ведь мне удавалось находить время для спорта и для изучения английского языка. Во время игры чувствую, что искусство вечно, а наши временные трудности когда-то пройдут.

Саша Матяш, 23 года, инженер-технолог

Я никогда не умел сидеть дома. Когда из-за карантина отменились все планы по обучению и работе в Европе, у меня появилось много свободного времени. Я начал много передвигаться на велосипеде, исследовать местные достопримечательности. Через неделю захотелось большего. Тогда вспомнилась студенческая мечта поехать в длительный велопоход.



За несколько дней составил маршрут, привел в порядок велосипед, закупил продукты и выехал. Поскольку я до этого в такие длинные путешествия не ездил, решил ограничиться двумя неделями. За это время я должен был проехать 1000 км по Киевщине и Черкасчине. Такое расстояние и продолжительность казались вполне подъемными – в день я должен был проезжать около 80 км.



Маршруты строил в сервисе nakarte.me, там есть возможность комбинировать различные карты для построения треков. С поиском интересных мест очень помогли такие ресурсы, как Ukrainer и Ukraina Incognita.

Из всего путешествия вынес три главные уроки. Во-первых, хороших людей много везде, было очень радостно видеть, что никакие проблемы и трудные ситуации, а также карантин, этому не помеха.

Во-вторых, Украина – невероятная и неизведанная. Никогда не думал, что у нас под боком такая волшебная природа, архитектура, культурное наследие. Чего стоят одни только старинные мельницы, которые можно найти по селам Киевской, Черкасской и Кировоградской областей.

В-третьих, путешествовать одному – легко и трудно одновременно. Легко, потому что очень быстро можно приспособиться к ситуации и изменить планы, но трудно, потому что иногда так не хватает поддержки компаньона.

Чтобы осуществить нечто подобное, вполне достаточно лишь сильного желания и минимальных ресурсов. Уверен, что так и не уехал бы в этот поход, если бы начал тщательно планировать каждый шаг. Собрался за несколько дней и уехал. Проблемы, которые возникали по ходу, так же по ходу и решались. Если есть желание, возможности вас найдут.

Ирина Земляная, 33 года, медиаэкспертка Института массовой информации, тренер по безопасности для журналистов, Киев – Новые Санжары

Первую неделю на карантине мне было очень и очень трудно – я не привыкла оставаться сама с собой надолго. Нужно было как-то успокоить свои тревожные мысли, поэтому начала медитировать, а потом вспомнила о вышивке. Начала вышивать рушник. В период пандемии, людям очень важно вспомнить, что они просто люди, а не всемогущие существа, которыми они себя представляют.

Вышивка в технике белым по белому – это традиция для моего региона (Полтавская область Украины). В процессе поняла, что это и медитация. Карантин показал, что все, что для нас считалось важным и нужным просто исчезло, а вышивка прожила уже сотню лет и остается вечной. Она подарила ощущение возвращения к истокам.

Вышивать научилась еще в школе, но у меня не очень получалось. Папа смотрел на мои “старания” и решил научить, как это правильно делать. Он также увлекся вышивкой и мы с ним вышивали длинными зимними вечерами. С тех пор у меня остались вышивки и даже два рушныка в стандартной красно-черной технике, а вот на карантине решила вышить что-то более сложнее и редкое.

Заметила интересную особенность, что во взрослом возрасте вышиваю гораздо быстрее, чем в детстве. Думаю, если бы занималась только вышиванием, то на рушнык ушло бы недели две, не больше.

Рушник почти завершила, сегодня-завтра будет готов, потом еще нужно сделать кисти и мережку. Думаю, что буду вышивать, пока не вернусь к привычной жизни, и снова закружат дела. Но я и не против.

Дария Сапожникова, 32 года, работает в сфере туризма

Я работаю в туризме и во время карантина впервые столкнулась с таким массовым отменой туров. Форс-мажоры бывали и раньше, но такого еще не было. Было ощущение, что все туроператоры обанкротились в один момент. Поэтому первые недели карантина были достаточно стрессовыми, пока не разобралась, что вообще происходит и как нужно адаптироваться.



В такие моменты вспомнила, как мы в детстве делали шалаши и как в них было уютно. Поэтому организовала себе гнездо из подушек у батареи и начала много рисовать. Сначала проходила мастер-классы по акварельному скетчингу. Потом стала рисовать скетчи из фотографий своих путешествий, а также рисовать маршруты экскурсий по Киеву со скетчами главных достопримечательностей. Сейчас прохожу уроки анимации. Посмотрим, что из этого всего получится.



Вообще, в этом году многое сделала “впервые”: впервые надела маску, впервые так долго была дома, впервые поняла, насколько мы зависим от инфраструктуры города, многое приготовила впервые, особенно из дрожжевого теста, впервые праздновала день рождения друзей в ZOOM, впервые пересмотрела все видео проекта Ukrainer, впервые нашла интересные исторические видеоблоги от наших историков, впервые познакомилась с электронной библиотекой и нашла там интересные архивные издания.

Раньше на все это не хватало времени. Постоянно были какие-то дела, нужно было куда-то ехать, что-то делать, с кем видеться. Сейчас появилось время спросить свою “внутреннюю Дашу», чего она хочет и чем бы ей было сегодня радостно заняться.

На карантине появилось больше времени и на отношения. Мы впервые проводим с мужем так много времени вместе. Надеюсь, что после карантина мы научимся устраивать себе выходные без работы. Поэтому для меня карантин это не только время для саморазвития, но и такой особый психолог.