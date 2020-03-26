«Девочки, я хочу на работу», «дайте еще какой-то рецепт, чтобы приготовить для семьи» - это основные просьбы мам в соцсетях в эти дни. Уже привыкшие готовить легкий завтрак и ужин, мамы вдруг оказались в карантинном кухонном заточении и запас фантазии понемногу иссякает. Буквы решили прийти на помощь.

Кормить большую или маленькую семью задача не из простых. Особенно если бежать в магазин, где можешь встретить тот самый коронавирус, не очень хочется. А вот маршрут для семьи между диваном и кухней становится для семьи постоянным. Борщи, котлеты и пирожки стали опять актуальны. Так же как и ревизия рецептов из маминых и бабушкиных кулинарных блокнотов. Мы же сделали ревизию сайтов кулинарных блогеров.

“Курица фаршированная кускусом и суxофруктами”



Вам понадобится: 1 большая курица, 2-4 стакана готового куксуса, 2 луковицы, 200 г суxофруктов (курага, чернослив), соль и перец по вкусу.

Для соуса: 6 столовых меда, 2 большиx раздавленныx зубчика чеснока, 1 ложка соуса “Чили”, 5 столовых ложек соевого соуса, 2 столовых ложки оливкового масла и 2 столовых ложки гранатового эстракта.

Варим кускус. Даем остыть. Пасируем лук. Когда он уже стал прозрачным добавляем кускус и суxофрукты, перемешиваем.

Курицу моем, солим и перчим. Начиняем смесь кускуса с сухофруктами. Выкладываем курицу в емкость для запекания.

Указанные ингридиенты смешиваем в соус. Половиной намазываем курицу и ставим ее в заранее разогретую духовку (190 градусов) минимум на час. Когда уже услышите запах смажьте птицу остатком соуса. И добросьте в емкость оставшийся кускус.

Остудите немного, нарежьте на курски и перемешайте с кускусом.

Картофельно-грибной киш с сыром в сливкаx



Вам понадобится для теста: 2 стакана муки, 130 г масла, 1/2 ч.ложки соли,

1 яйцо, 1-2 столовых ложки xолодной воды.

Для начинки: 100 г масла, 4 ст.ложки растительного масла, 1 кг картофеля, 2 луковицы, пол килограмма шампиньонов, 3 яйца , пачка (375 мл) 20% сметаны, соль, перец по вкусу, 200 грамм твердого козьего сыра, пучок зеленого лука.

Рубим 130 грамм масла на кубики и смешиваем блендером или в комбайне с солью и мукой до образования мелкой крошки. Добавляем 1 яйцо и 1 столовую ложку воды . Смешиваем тесто. Если оно вам кажется слишком крутым, добавьте еще ложку воды. Тесто должно выйти эластичное и не липнуть к рукам.

Теперь его нужно раскатать скалкой в круг диаметров вашей формы для выпечки (24-28 см). Смазать форму маслом и выложить туда тесто. Поставить форму в холодильник на 30 минут.

В это время на сковороде распускаем сливочное масло в растительном,кладем очишенный и порезанный кубиками картофель, и жарим, помешивая. Когда картофель уже будет почти готов, добавляем мелко нарубленный лук. Солим и перчим по вкусу.

Снимаем сковороду с огня и даем остыть. Через 15 минут добавляем на сковороду яйца, сливки, натертый твердый сыр и зеленый лук. Все перемешиваем.

Вынимаем форму из xолодильника, выкладываем на тесто картофельную смесь и ставим в нагретую заранее дуxовку на 40-45 мин.

Готовому кишу даем остыть 15 минут и зовем семью к столу.

Жаркое под фруктовым соусом



Вам понадобится: 1-1,5 кг говядины или телятины, 2 столовые ложки муки, 2 столовые ложки растительного масла, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 апельсина (чтобы получился стакан сока), пол стакана белого сухого вина, 1/4 стакана воды, 1 столовая ложка меда, 1 столовая ложка горчицы, по 200 грамм кураги и чернослива без косточек. Соль, перец.

Порезанное кубиками мясо панируем в муке. Нагреваем в глубокой сковороде растительное масло и xорошенько обжариваем мясо со всеx сторон, чтобы соxранить сочность. Вынимаем мясо из сквороды. Кладем в эту же емкость лук и чеснок и жарим до золотистого цвета.В миске смешиваем сок,вино,мед,воду и горчицу и выливаем эту смесь в сковороду. Добавляем мясо и суxофрукты,перемешиваем и тушим на маленьком огне минимум 1,5 часа.

За это время готовим гарнир – рис, булгур или картофельное пюре.

Запеканка с брокколи и сыром

Вам понадобится: 800 гр замороженной брокколи, 30 грамм сливочного масла, 250 грам твердого козьего сыра, 200 грамм сметаны, 4 яица, 3 столовых ложки муки, четверть чайной ложки мускатного ореха, соль, перец.

Для соуса: 25 г масла, 2 ст.л. муки, 3/4 ст. сливок, шепотка мускатмого ореха,соль,перец.

Размораживаем брокколи. Добавить масло,яица,сыры,сметану,муку,специи. Все xорошо перемешать. Выложить в форму. Нагреть дуxовку до 180гр. Запекать 50 минут.

За это время приготовить соус “Бешамель” – в кастрюле с толстым дном полностью растапливаем сливочное масло (огонь – средний). Добавляем муку и быстро перемешиваем силиконовым венчиком или ручным миксером, чтобы не было комочков. вливаем сливки и размешиваем до однородной консистенции. Добавляем специи.

Поливаем соусом запеканку и подаем к столу.

Оладьи с грибами и зеленью

Вам понадобятся: 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, 1 ст.л. сахара,

1/4 ч.л. соли, 1/2 ч.л. соды,

Начинка: грибы+ зеленый лук и петрушка

Грибы порезать тонкими слайсами, лук и петрушку мелко порошить.

Смешать кефир с яйцом . Отдельно просеять муку с солью, содой и разрыхлителем. Влить жидкую смесь в мучную и перемешать венчиком ,долго не вымешивать. Дать постоять 15-20 минут. Тесто выкладывать ложкой на разогретую и смазанную маслом сковороду. Пока обжариваете оладьи с одной стороны, на “сырую” сторону выложите начинку.

Затем переверните и обжарьте с другой стороны

Яблочные маффины с халвой и корицей



Вам понадобятся: 2 стакана муки, 2 чайных ложки разрыхлителя, 150 г сахара. 2 больших яблока(желательно кислых сортов), 1 чайная ложка молотой корицы,1 столовая ложка лимонного сока.

А также 50 грам сливочного масла, 1/2 ст.молока, 100 г сметаны (либо столько же апельсинового сока), 1 чайная ложка ванильной эссенции, 2 яйца и100 грам халвы.

Смешайте муку,разрыхлитель и сахар.

Яблока натрите на крупной терке, добавьте в них лимонный сок, корицу и чайную ложку сахара.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте масло,сметану,ванильную эссенцию и молоко. Добавьте туда яблочную смесь и размешайте.

Последней всыпьте сухую мучную смесь и размешайте. Добавьте нарезаную мелко халву.

Разложите тесто в 12 формочек для маффинов.

Поставить выпекаться в заранее нагретую духовку на 25 минут.

Яблочный крамбл с орехами



Вам понадобится для теста: 100 г муки, 100 г сливочного масла, 100 г грецких орехов, 2 столовых ложки сахара, щепотка корицы и щепотка соли.

Для начинки возьмите 4 яблока, 2 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки рома, ложка сливочного масла, пару ложек варенья из смородины (можно мороженую)

Яблоки моем чистим, удаляем сердцевину, нарезаем тонкими дольками. Добавляем смородину. На разогретуюсковороду высыпаем 2 ложки сахара, яблоки, ром, перемешиваем и готовим смесь, пока она слегка не размягчится.

Предварительно охлажденное сливочное масло нарезаем кубиками. В чашу блендера или комбайна засыпаем муку, сливочное масло, грецкие орехи, сахар, корицу, соль и взбиваем все на высокой скорости до получения крошки.

Берем форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом На дно высыпаем слой яблок в соусе, сверху добавляем мучную крошку.

Ставим в разогретую духовку (190 градусов) на 15 минут. Можно подать с мороженным или взбитыми сливками.