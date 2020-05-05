“Черкассы будут оказывать сопротивление”. За последние несколько дней про эту фразу из одноименного фильма про оборону украинского корабля во время вторжения в Крым узнали миллионы украинцев. Конфликт президента Зеленского с мэром города, который огласил о досрочном смягчении карантина настолько показателен и многопланов, что может выступать яркой иллюстрацией всех проблем президентства Владимира Зеленского и угроз государственности, которые это президентство несет.

Эмоциональный план конфликта в принципе рассмотрен весьма широко. Образ героического мэра Черкасс, который противостоит неравноправному и нелогичному “велюровому” карантину в надежде сохранить рабочие места граждан – не более чем внешняя медиа-трактовка произошедшего. По-настоящему подоплека конфликта и его реальный смысл имеет много уровней.

Фон для сложившейся ситуации конечно же объективен. И суть его – не просто в несправедливых и нелогичных карантинных мероприятиях, не позволяющих работать малому бизнесу, но толерирующих работу крупных строительных гипермаркетов и бизнесов связанных с окружением самого Зеленского и его партии. В каком-то плане это конфликт выстраиваемой Владимиром Зеленским виртуальной реальности своего президентства с объективной реальностью украинского бытия.

Ровно год назад Владимир Зеленский хакнул украинскую политическую систему. Постмодернистская кампания, построенная на метаобразе “сказочника” обещающего все всем. Выстраивание образа врага в лице традиционной элиты, которой противостоит народный герой. Подмена политических понятий идеологи, профессионализма и программы манипулятивным понятием “новые лица”. Все это позволило систему взломать. Но как и в каждой истории хакерского мастерства, взлом системы не означал то, что гении взлома смогут ей управлять.

Дальнейший режим управления страной в стиле видеообращений и ярких медийных перформансов позволил до поры до времени скрывать отсутствие последовательной и непротиворечивой государственной политики. Владимир Зеленский попал с собственноручно расставленную ловушку украинского обывателя, видящего политику как набор красиво сказанных на телекамеру тезисов и лозунгов. Как только Владимир Зеленский столкнулся с объективными кризисами в военной, экономической и медицинских сферах, вдруг оказалось, что государственный менеджмент отличается от постоянно действующего сценического представления как Божий дар от яичницы. Говоря по-народному, артист разговорного жанра вдруг осознал что “трындеть – не мешки ворочать”.

Предпосылки для конфликта с местными элитами накапливались давно. В основе их лежало странное желание Владимира Зеленского контролировать все и вся. В том числе – местную власть. Денег в государстве становилось меньше. Неофиты-управленцы с удивлением обнаружили, что основные денежные ресурсы вследствие реформы децентрализации оказались сосредоточены в руках местных властей, в том числе – мэров. Выемки в центральный бюджет поставили местную власть в тяжелое положение. Сокращение правительственного фонда социально-экономического развития регионов поломали привычную систему взаимодействия центральной власти с регионами посредствам мажоритарщиков от правящей партии, которые де-факто всегда были распорядителями этих средств и пристраивали на системе их перераспределения отношения центра с регионами.

Отсутствие пряника и новая версия закона о местных выборах, который фактически блокировал малые местные партии и должен был выступить кнутом при помощи которого местные политики должны были быть загнаны под бренд “Слуга народа”, подлил масла в огонь. Однако тригером конфликта выступил коронавирусный кризис.

Внезапно оказалось, что одного видеообращения с обещаниями защиты для медиков и 300% надбавок оказалось мало для материализации масок и зарплат в больницах, ведь финансовую нагрузку по выполнению опрометчивых обещаний президента должны были нести на себе как раз местные бюджеты. Которые столкнулись с финансовым кризисом из-за карантина – так как карантин привел к резкому падению местных налогов и сборов. О ситуации с местными бюджетами и невыполнимости социальных обязательств, если верить тому же мэру Днепра Борису Филатову, мэры неоднократно докладывали на селекторных совещаниях с Банковой и Кабмином. Но творческие личности из обоймы “95 квартала” предостережениям не вняли. Творческие личности в принципе не сильны в бухгалтерии.

Мэры и местные власти по всей стране быстро смекнули дальнейший ход событий. Ведь за провал всех раздутых обещаний Зеленского должен был кто-то ответить. А поскольку самый народный президент непогрешим по умолчание – риск увидеть очередное видеообращение с обвинениями в саботаже “старыми лицами” на местах революционных инициатив президента стал слишком велик.

Демарш мера Черкасс, безотносительно его, мягко говоря, противоречивой личности, оказался как нельзя кстати. И стал фактически ответом сословия профессиональных политиков и управленцев по виртуальному миру Владимира Зеленского. Кто-то (возможно в “Батькивщине”, ведь именно в этой политсиле относится Анатолий Бондаренко) очень четко просчитал импульсивность и ранимость Зеленского к персональной критике. Как опытный боксер, Бондаренко приоткрыл свою защиту, спровоцировав президента на резкую и необдуманную атаку. После которой на главу государства посыпался целый град контратакующих ударов. В спонтанность ситуации не верится и по той причине, что Анатолий Бондаренко очень четко перестраховался от возможных последствий – в основу решения об ослаблении карантина легло коллективное решение исполкома Черкасс, которое лично Бондаренко даже не подписывал.

Полиция может сколько угодно говорить о том, что допрос мэра был отменен для того, чтобы не провоцировать массовые акции протеста (хотя такая формулировка уже сама по себе стоит много), но в реальности никакого состава преступления в его действиях попросту не могло быть. А инициированный областной госадминистрацией административный процесс по отмене решения исполкома о выходе из карантина стал фактически распиской о бессилии центральной власти. Ведь этот процесс может закончиться уже после карантина, когда любая отмена апрельского решения исполкома будет уже не актуальным. К тому же, риск состоит и в том, что суд может встать на позицию местной власти – по причине того, что общегосударственный карантин без введения чрезвычайного положения имеет условную степень легитимности.

Однако и это еще не все. Каким бы занимательным не был для политически озабоченных наблюдателей процесс макания власти Зеленского в ушат помоев в исполнении местных властей – он порождает критические вызовы для самой украинской государственности. Авторитет центральной власти стремительно разбивается о “землю”. И конечно же это – абсолютная вина Владимира Зеленского и его компании “управленцев”. Все мы конечно задаёмся вопросом: дождемся ли мы публичной войны первого лица государства с нерадивыми сантехниками и главами ОСББ? Будет ли он собственноручно перебирать картошку, как в старом анекдоте о Лукашенко?

Однако особенность публичных угроз первого лица государства в отношении чиновников, мэров и прочих “разбойников” состоит не только в некорректности формы и в ударе по авторитету института президента, который решает понизить статус своей должности до уровня должности мэра. Правила политических конфликтов очень похожи на правила уличных драк. Если уж ты объелся борзотухи, начинаешь петушиться и доставать перо – значит бей. Иначе в дворовой иерархии ты будешь быстро понижен из статуса “пацана” в статус “балабола”. Извините за такие метафоры. Или не угрожай, или воплощай угрозу в жизнь.

И если в ситуации кризиса местная власть видит, что она не может опереться на власть центра и вместо профессионального управленческого диалога получает в ответ только оскорбления и угрозы – значит местная власть будет искать иную точку опоры. Этой точкой опоры могут выступить олигархические группы – не зря ведь ширится слухи о некой “партии меров”, которая может быть сформирована под чутким руководством Игоря Коломойского и Сергея Левочкина. Точкой опоры может выступить Россия и ее агенты влияния в лица Медведчука и прочих адептов дружбы с Кремлем. И процесс отчуждения и дискредитации центральной власти может стать только прологом к куда более критическим и трагическим страницам нашей истории. К чему привела страну прошлая “Партия регионов” надеюсь напоминать не надо.

Государственную политику не подменить эффектными видео, целью которых является доказательство собственной крутости самому себе. Нарядный фасад государства, прикрывающих деградацию и дискредитацию институтов власти не сможет удержать нашу страну от падения. Так же как красивая пленка поверх истлевшего здания не способна сдержать от падения прохудившиеся перекрытия.