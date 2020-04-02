Как мы уже знаем, с момента введения на территории Украины карантинных мероприятий Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 44-3 "Нарушение правил карантина людей". Чтобы понять всю ситуацию, которая в настоящее время сложилась в условиях карантина, необходимо проанализировать практику принятых решений украинских судей по новой статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно 44-3 "Нарушение правил карантина людей".

Как нам гордо сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 30 марта, было составлено 152 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Всего с начала карантинных мероприятий работники полиции составили 3120 административных протоколов.

Итак, диспозицией ст. 44-3 КоАП предусмотрена ответственность за нарушение правил касательно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

То есть, ответственность по данной статье наступает за нарушение конкретных правил и норм, которые следует более детально исследовать.

Что такое “карантин людей” и “санитарно-противоэпидемические правила и нормы”

Логично, что для определения случаев нарушения карантина, сначала нужно растолковать именно значение термина “карантин людей” и “санитарно-противоэпидемические правила и нормы”.

Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней” срок карантин определен как административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней.

Касательно санитарно-противоэпидемических правил и норм, под ними следует понимать нормативно-правовые акты (приказы, инструкции, правила, положения и т. п.) центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны здоровья, требования которых направлены на предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней.

В соответствии со ст. 29 вышеупомянутого закона, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины.

Постановлением Кабинета Министров Украины “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19” от 11.03.2020 №211 на период карантина изначально установлено лишь несколько ограничительных мер. В дальнейшем к указанному постановлению были внесены изменения, а ряд ограничений расширился. Отсюда можно прийти к выводу что перечень ограничений, которые в дальнейшем будут вводиться будет расти.

Именно понимание терминов и конкретных правил вместе с ограничительными мерами является важным с той точки зрения, что ответственность может наступить только за их нарушение.

Следует обратить внимание, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211 введено конкретный перечень ограничений, однако в это же время органы местного самоуправления могут самостоятельно вводить ограничения, которые, в свою очередь, могут быть более жесткими чем правила, установленные Кабинетом Министров.

То есть, для конкретного установления факта нарушения лицом ст. 44-3 КУоАП следует руководствоваться решениями органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями также (если такие решения были приняты).

Например, решением исполнительного комитета Сумского городского совета №172 от 27.03.2020 запрещено находиться в общественных местах и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты на территории Сумской городской объединенной территориальной общины.

Стоит также обратить внимание на ответственность за нарушение указанной статьи, а именно, она предусматривает наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если же речь идет об административной ответственности, логично исследовать вопрос как будут оформляться дела об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП?

Так, согласно Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях в органах полиции суть административного правонарушения должна точно соответствовать признакам состава административного правонарушения, указанным в соответствующей статье КоАП, по которой составлен протокол.

В данном случае речь идет о ст.44-3 КоАП. По своей правовой природе данная статья является бланкетной, то есть отсылает нас в другие законодательные акты, которые устанавливают конкретные ограничения и правиланарушения которых может просматриваться в действиях того или иного лица.

Анализируя судебную практику можно утверждать, что работники правоохранительных органов ограничиваются лишь формальной констатацией “нарушение правил карантина”, не указывая конкретную нарушенную норму закона.

То есть, в данном случае должностному лицу, которое составляет протокол об административном правонарушении нужно обладать конкретными нормативными актами для того, чтобы изложить суть правонарушения, как того требует законодательство.

Более того, даже при условии нарушения процедуры составления протокола и дальнейшего направления дела в суд, такой протокол сам по себе не является доказательством совершения лицом административного правонарушения. К протоколу в обязательном порядке должны быть приложены объяснения лица, привлекаемого к ответственности, материалы видеофиксации совершенного правонарушения, объяснения свидетелей.

Опыт украинских судов

Итак, останавливаемся на анализе решениях судей по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Так, судьей Заречного районного суда города Сумы Сибилевым А.В. принято решение по делу № 3591/666/20 от 20 марта 2020 года. Принятым решением по данному делу судья закрыл производство по делу в отношении лица в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Согласно протоколу, который поступил на рассмотрение судьи отмечается, что 19 марта 2020 года около 18:00 лицо, вопреки п. п. 3 п. 2 Постановления КМУ № 211 от 11 марта 2020 года, осуществляло хозяйственную деятельность по продаже табачных изделий, чем совершило правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП. В обоснование вины в протокол были добавлены письменные доказательства, из которых следует, что лицо по трудовому договору работает на физическое лицо предпринимателя, которое и является непосредственным субъектом хозяйствования, который осуществлял соответствующую деятельность, приведенную в протоколе.

Итак, суд четко отметил в своем решении, что законодатель предусмотрел ответственность для предприятия, а не наемного работника.

Судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области Субботиной С. А., принято решение по делу № 3/177/131/20 от 20 марта 2020 года. Принятым решением суд материалы дела об административном правонарушении в отношении лица о привлечении к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП вернул в Криворожское районное отделение полиции Криворожского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно протоколу об административном правонарушении поступившему на рассмотрение судьи отмечается, что 19.03.2020, лицо, будучи физическим лицом-предпринимателем, 19.03.2020 в 11:50 не прекратило работу магазина одежды, чем нарушило требование подпункта 3 пункта 2 Постановления КМУ № 211 от 11.03.2020.

Суд в своем решении отметил, что протокол об административном правонарушении не соответствует требованиям ст. 256 КУоАП, в соответствии с требованиями данной статьи среди прочего, в протоколе об административном правонарушении указывается нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение.

Причиной возвращения материалов дела в орган, направивший соответствующий протокол об административном правонарушении стало то, что в протоколе об административном правонарушении отсутствуют сведения какие именно правила были нарушены физическим лицом-предпринимателем, и каким нормативно-правовым актом эти правила установлены.

Весь парадокс ситуации в том, что до 2017 года в Украине действовали санитарные, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические, санитарно-эпидемиологические, противоэпидемические, гигиенические правила и нормы, государственные санитарно-эпидемиологические нормативы и санитарные регламенты, которые были выданы центральными органами исполнительной власти СССР, УССР и их должностными лицами.

Таким образом, законодатель, отменяя соответствующие правила в 2017 года обосновывал это тем, что санитарные нормы и правила советской эпохи, которые были приняты до 24 августа 1991 года утратили свою актуальность, а подавляющее их большинство не соответствует законодательству Украины (декоммунизация) и не согласуется с законодательством Европейского союза.

Но, это не все, новые санитарные правила и/или нормы, в том числе регламентирующие карантинные правила, не были приняты украинским законодателем.

Таким образом, судья в решении правильно указывает, что протокол об административном правонарушении содержит ссылки на нарушение физическим лицом-предпринимателем п.п.3 п.2 Постановления КМУ № 211 от 11.03.2020. Зато, указанное постановление не содержит каких-либо запретов о приостановлении работы объектов общего пользования на территории пгт. Радушне Криворожского района Днепропетровской области, в частности, магазинов. Любые данные о том, что органами местного самоуправления принимались соответствующие решения, их обнародование, материалы дела об административном правонарушении в отношении лица не содержат.

Судьей Броварского горрайонного суда Киевской области Кичинской А.Ф. по делу № 3/361/1084/20 от 20 марта 2020 принято аналогичное решение.

Судья в своем решении установила, что протокол об административном правонарушении 19.03.2020 не соответствует требованиям ст. 256 КУоАП, в протоколе не указано нарушенную норму закона, учитывая бланкетность диспозиции ст. 44-3 КУоАП. Кроме того, к материалам делу не приобщены никакие доказательства, предусмотренные ст. 251 КУоАП, в подтверждение обстоятельств, изложенных в фабуле протокола об административном правонарушении.

Таким образом судебным решением протокол был возвращен в Броварский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области для надлежащего оформления.

Интересным является решение Измаильского горрайонного суда Одесской области Швец В.М. по делу № 3/946/644/20.

Согласно протоколу об административном правонарушении указывается, что 19 марта 2020 года в 18:50 лицо по адресу: город Измаил, улица Хотинская, 86 в магазине-кафе “Олимп” нарушило правила карантина, а именно осуществляло продажу товара на разлив.

Данным решением суда лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.44-3 КоАП, но освобождено от административной ответственности, ограничившись устным замечанием в силу малозначительности административного правонарушения.

Таким образом, имеем правовой коллапс, осуществлять торговлю продуктами не запрещено, а осуществлять торговлю кофе на разлив – запрещено.

Такие ситуации возникают вследствие того, что законодателем принимается (в последнее время) невероятное количество новых норм, которые что-то меняют, что-то исключают, дополняют и в результате такого быстрого и необдуманного принятия новых норм нашими депутатами будут привлечены к ответственности граждане Украины.

Можно и дальше продолжать осуществлять анализ принятых положительных решений в пользу граждан, но все же хотелось бы объяснить читателю, что такие ситуации не редкость, и не всегда суд, учитывая огромную загрузку будет действовать так, как описано в вышеуказанных решениях.

Поэтому, если вас было привлекли к административной ответственности по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, адвокаты рекомендуют сразу обращаться в суд апелляционной инстанции и оспаривать соответствующее решение.