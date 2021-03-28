Украина, крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла фиксирует рекордный рост цен на этот продукт - более 60% за несколько месяцев. При том, что на внутренний рынок приходится не более 10% почти полностью ориентированного на экспорт производства, никаких попыток сдержать подорожание со стороны власти не предпринимается.

В Украине – рекордный рост цен на подсолнечное масло. Цена бутылки объемом в 0,9 литра, которая в ноябре 2020 года составляла 35,49 гривен, уже в декабре достигла 47,3 гривен, а сейчас перевалила за 60 гривен. На фоне заметного подорожания почти всех категорий базовых продуктов питания в стране, это могло бы считаться нормативным, если бы не одно но: Украина – крупнейший в мире производитель подсолнечного масла и номер один по объемам поставок его на мировой рынок. Потребность внутреннего рынка в этом продукте составляет около 0,5 млн тонн, в то время как объем производства превышает 7 млн тонн – и более 90% его идет на экспорт.

Ключевой фактор подорожания подсолнечного масла вполне почтенный: резкий рост экспортных котировок (в отдельные недели они прибавляли 100 долл на тонне) под влиянием целого ряда рисков. К таким сервис Refinitiv Agriculture относит в частности восстановление цен на нефть, а также опасения относительно состояния урожая сои в странах Южной Америки.

Цены предложений по поставке масла в период апрель-июнь 2021 превышают $1700 за тонну (FOB). С начала 2021 года цена выросла на $500 за тонну, с октября прошлого года – более чем на $800 за тонну.

По данным ФАО, за год (с февраля 2020 по февраль 2021) цены на растительные масла выросли на 50%.

В свою очередь внешние цены тянут за собой внутренние, в первую очередь на сырье – производители подсолнечника придерживают урожай в ожидании дальнейшего роста стоимости. К специфически-украинским факторам, стимулирующим подорожание можно отнести рост стоимости энергоресурсов.

Отметим, что нынешний всплеск цен под влиянием мировой конъюнктуры – не первый и уж конечно не последний в рыночной истории Украины.

Однако он точно первый, когда власти не предприняли ровным счет ничего, чтобы заставить производителей поделиться маржой в пользу внутреннего потребителя.

Учитывая незначительный удельный вес внутреннего рынка в общем объеме торговли украинским маслом у производителей есть ресурс для снижения цен на 10% в обмен на беспрепятственные действия в отношении оставшихся 90%. Во всяком случае такую логику исповедует регулятор в странах, где с властью считаются и/или ее занимает происходящее на потребительском рынке. Так, в России и Казахстане введены предельные цены на подсолнечное масло в рознице, Кыргызстане – запрет на поставки масла за рубеж, а в Беларуси действует ценовое регулирование.

Можно сказать, что не надо брать пример со стран с диктаторским устроем. Но в былые времена в Украине Кабмин также действовал твердой рукой, не давая производителям зарываться.

Это были очень разные истории – от выкручивая рук до вежливых договоренностей с участниками рынка придержать цены, но никто не отпускал ситуацию на самотек, как это делают Кабмины при зеленой власти.

Итак, вспомним

Весной 2008 года из-за резкого роста цен правительство Юлии Тимошенко ввело экспортную квоту на масло в объеме 200 тыс. тонн на период до 1 июля. Производители выбрали эту квоту чуть ли не за месяц, после чего вынуждены были пойти на переговоры с Кабмином, который повысил допустимый объем экспорта до 500 тыс тонн. Ограничения спровоцировали скандал и коллапс на рынке – почти треть квоты досталась единственному игроку («Кернел») в то время как у большинства экспортеров были остановлены заводы из-за затоваривания складов.

Эти действия наложились на противостояние премьера с президентом Виктором Ющенко – и последний отменял постановление Кабмина с тем, чтобы повысить допустимой объем экспорта.

Весной 2011 года рост цен был аналогичен нынешнему- с 9,50 грн/литр в сентябре 2010 года до 15 грн в феврале 2011. Но власть Партии Регионов действовала уже более слаженно и в ответ на подорожание просто «вежливо» предложила маслопереработчикам добровольно снизить темпы экспорта. Производители подсолнечного масла с готовностью взяли на себя обязательства по снижению темпов торговли (в пределах 5% ежемесячно) и перенаправления этих объемов на внутренний рынок. Правительство намекнуло на конкретные параметры стоимости литра масла в рознице – не более 8-9 гривен.

Эту цену крупнейшие игроки сочли приемлемой, особенно после недвусмысленного намека со стороны Кабмина о возможном введении квот на экспорт масла. В него верилось очень легко, так как аналогичные ограничения действовали в тот момент на зерновом рынке.

Параллельно «привет передал» Антимонопольный комитет, возбудив дело против “Сантрейд”, “Кернел-Трейд” и “Пологовский маслоэкстракционный завод” по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

В дальнейшем правительства и Яценюка и Гройсмана исповедовал более мягкую стратегию, идя по пути переговоров и регулирования цен в рознице, но в тоже время перепроверяя исполнение бизнесом взятых на себя обязательств в части экспорта в рамках Меморандума.

Как действует в обстоятельствах резкого роста цен нынешняя власть? Если коротко – то никак.

Ввиду очевидной слабости власти любые меморандумы превратились в формальность и бизнес последние два года действовал в понятной для себя логике максимизации прибыли. Украина в 2020 году увеличила экспорт растительных масел по сравнению с 2019 годом на 9,9% — до 7,311 млн тонн, сумма денежных поступлений выросла на 21,9% — до $5,675 млрд. Доля подсолнечного масла в общем объеме экспорта в стоимостном выражении составила 10,8%.

Правительство в лице Минэкономики выступило с осторожным предложением зафиксировать цены на ключевые продукты питания, в том числе подсолнечное масло, однако, насколько известно получило решительный отпор.

«На сегодняшний день никаких документов со стороны ассоциаций хлебопеков и мукомолов, подтверждающие какое-то добровольное снижение цен на готовую продукцию в рознице, нет и быть не может. Мы живем и работаем в рыночных условиях, конкурируя как непосредственно внутри страны, так и чувствуя конкуренцию со стороны внешних поставщиков мукомольной продукции на украинский рынок. Поэтому никаких обязательств мукомолы Украины относительно фиксирования цен или состоянию на 1 февраля, то на 1 марта или на любую другую дату брать не могут и не будут», – сказал Родион Рибчинский, глава Ассоциации мукомолов.

В ассоциации «Укролия» выразились более обтекаемо, делая акцент на недопустимости экспортных ограничений: «Все стороны согласились, что согласно прогнозных балансов спроса и предложения, внутренний рынок полностью обеспечен основными видами продовольствия внутреннего производства. При этом, участники рынка подтвердили, что они готовы стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах», – говорится в заявлении Ассоциации.

Для понимания контекста важно отметить, что некоторых из представителей крупного аграрного бизнеса называют спонсорами «конвертов» для “Слуг народа”, что конечно затрудняет возможность диалога с ними как минимум на равных.

Возможно поэтому тому маслоперерабочики стали основными бенефициарами внезапно принятого в конце прошлого года законопроекта о снижении налога на добавленную стоимость в АПК до 14%. Это решение негативно сказалось на предприятиях мясной и молочной переработки, обусловив подорожание товара «белых» производителей по сравнению с тенью на 7,2%. В тоже время маслопереработчики – и в первую очередь крупнейший из них, холдинг Кернел, получили возможность экономии на закупках сырья.

«Печально. Ошибку надо исправлять», — признал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

ТОП-3 покупателя украинского подсолнечного масла

Страна-импортер Объем закупок Удельный вес в экспорте товарной позиции Индия 1, 436 млрд долл 27% Китай 970,9 млн долл 18,2% Нидерланды 526,5 млн долл 9,9% Другие 2,385 млрд долл 44,8%

Данные: Государственная таможенная служба Украины