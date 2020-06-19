Некоторые ставки госпошлины вырастут в 300 раз, а вот насколько это существенно для бюджета автор не указал.

Наша песня хороша, наполняем бюджет с гроша. Начало для статьи на юридическую тематику несколько лирическое, но без определенной иронии воспринимать законодательно-бюджетные инициативы «Слуг народа» просто невозможно. Например, очередная идея председателя комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева имеет целью наполнить бюджет путем опустошения карманов украинцев, которые пользуются нотариальными услугами.

Речь в этот раз пойдет о законопроекте № 3236-1, который уже получил заключение комитета о рекомендации Верховной Раде включить этот законопроект в повестку дня и принять его за основу. В случае успешного голосования в Раде, стоимость наиболее распространенных нотариальных действий возрастет в несколько десятков и сотен раз.

Законопроектом №3236-1 предлагается внести изменения в декрет Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине», изменив размеры ставок госпошлины (то есть платы, взимаемой за предоставление тех или иных услуг от имени государства) за предоставление некоторых нотариальных услуг. Например, за удостоверение завещаний (в 300 раз), поручений (в 50-750 раз), засвидетельствование верности копий документов и выписок из них (в 100 раз), за удостоверение подлинности каждой подписи на документах (в 500 раз), за передачу заявлений граждан (в 17 раз), за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов (в 167 раз).

Это означает, что, например, нотариальное заверение копии документа будет стоить не 17 копеек, а 17 гривен за страницу, заверение каждой подписи на документе – не 34 копейки, а 170 гривен, удостоверение завещания – не 85 копеек, а 255 гривен, удостоверение доверенностей (доверенностей) – не 34-170 копеек, а 170-255 гривен, а за выдачу дубликата того же поручение – не 51 копейку, а 85 гривен. К этим суммам следует добавить и стоимость услуг нотариуса, которые оплачиваются отдельно.

Например, стоимость удостоверения доверенности на данный момент составляет около 500 гривен, что в сумме с учетом банковской комиссии, даст рост стоимости оформления доверенности до 800 гривен и больше. Если учесть, что в одном документе может нотариально удостоверяться и 5, и 10, и более страниц (например, при нотариальном удостоверении паспорта), аналогично и с количеством подписей на документах (особенно если на каждой удостоверяемой странице есть по несколько подписей, как в некоторых договорах и уставах) и количеством необходимых дубликатов документа, то стоимость такого «удовольствия» станет ощутимой даже для предприятий, не говоря уже о малообеспеченных слоях населения.

В пояснительной записке автор законопроекта утверждает, что «внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвратить уменьшение доходов местных бюджетов в современных условиях».

Такое обоснование вызывает по меньшей мере удивление, поскольку госпошлина как плата за услугу не имеет и никогда не имела бюджетообразующей функции, не говоря уже о функции содержания доходов бюджета на каком-то уровне. Это плата, взимаемая по факту предоставления соответствующей услуги и призвана компенсировать расходы на предоставление этой услуги. Идея наполнять бюджет госпошлиной напоминает идею стать миллионером, зарабатывая на периодической помощи соседу по хозяйству. Особенно иронично это звучит, учитывая, что законопроект подан председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

При этом, инициатор законопроекта утверждает, что целью законопроекта является содействие наполнению местных бюджетов, однако не предоставляет финансово-экономического обоснования законопроекта и расчетов размеров роста доходов местных бюджетов, что отметил даже комитет по вопросам бюджета в своем заключении.

Иными словами, предлагая стократное (буквально) увеличение размеров госпошлины, автор законопроекта не знает, или не считает нужным сообщить, сколько средств получат местные бюджеты на деле, и стоят ллі выгоды местных бюджетов гарантированных дополнительных расходов украинцев. Кроме того, автор законопроекта никак не обосновывает мотивов увеличения ставок госпошлины именно до предлагаемых им размеров, несмотря на то, что указывает в названии своего законопроекта «приведение в соответствие размера ставок на некоторые нотариальные действия». В соответствие с чего господин Гетманцев хочет привести ставки госпошлины, остается только догадываться.

Здесь нужно пояснить, что причина такой «секретности» с размерами дополнительных доходов местных бюджетов, которие призван принести законопроект №3236-1 – очень простая, и вы, вероятно, уже и сами ее понимаете.

Размер дохода от налогообложения необязательных, нерегулярных и неоднотипных операций, зависит от количества и вида этих операций на отрезок времени. Именно поэтому идея наполнять, и тем более, рассчитывать, бюджеты за счет госпошлины совершения нотариальных действий – бессмысленная по своей природе и может принести разве что кассовый разрыв, когда окажется, что между планируемой количеством нотариальных действий и их фактическим количеством есть большая разница, вызванная , сюрприз, ростом их стоимости.

Здесь остается только посочувствовать тем, для кого периодические обращение к нотариусам является обязательным и безальтернативным, например бизнесу, который часто вынужден вносить изменения в учредительные документы, требующие нотариального удостоверения, людям которым приходится выдавать доверенности, покупать / продавать недвижимое имущество и тому подобное.

В завершение отмечу, что автор законопроекта так спешил наполнить бюджет, что указал дату вступления в силу своего законопроекта – 1 июля 2020 (поразительная уверенность в его принятии и подписании). Что противоречит пункту 9 части 1 статьи 4 Налогового кодекса Украины, который запрещает внесение изменений в любых элементы налогов и сборов позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Этот же пункт устанавливает, что налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года. Но разве могут такие мелочи стать на пути безудержного реформ?

И еще – расчет пошлины проведен в необлагаемом минимуме, который “Слуги” в другом законопроекте собирались ликвидировать…