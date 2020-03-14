Почему эпидемии начинаются с Азии и Африки – и почему так будет и в будущем

SARS. MERS, COVID-19 - все эти инфекции начали развиваться в Азии. Почему так происходит - из-за климата? Из-за экологии? Человеческих привычек? И чего ждать дальше? Ответы даёт американский вирусолог Суреш Кучипудь (Suresh V Kuchipudi), директор Лаборатории диагностики животных при Пенсильванском государственном университете. “Буквы” публикуют перевод его статьи для международного сайта “The Сonversation” - с разрешения издания.

Новая коронавирусная инфекция, известная как COVID-19 – страшное напоминание о неминуемой глобальной опасности, которую являют собой новые вирусы и заболевания. Эпидемии случались на протяжении всей человеческой истории, но сейчас это происходит чаще, а их охват – растёт. За последние 20 лет одни лишь коронавирусы стали причиной трёх значительных всплесков заболеваний. И беспокоит то, что перерывы между пандемиями становятся всё короче.

Я вирусолог и директор Лаборатории диагностики животных при Университете штата Пенсильвания, США. Моя лаборатория исследует зоонотические вирусы – те, которые передаются от животных к людям. У большинства пандемий последнего времени, по крайней мере, одна общая деталь: они начали свою смертельную активность в Азии или Африке. Причины этого могут вас удивить.

Стремительный рост населения и урбанизация

Одной из причин, почему всё больше болезней берут начало в Азии или Африке, являются беспрецедентные изменения в человеческой популяции на этих континентах. В азиатско-тихоокеанском регионе, где уже сейчас живёт 60% населения планеты, происходит стремительная урбанизация. По данным Всемирного банка, в восточной Азии с 2000-го по 2010 годы в города переехали более 200 миллионов человек. Если б эти люди создали отдельную страну, по количеству населения она была б восьмой в мире.

Миграция таких масштабов означает, что большие территории земли, на которых раньше рос лес, отводятся под строительство жилья. Дикие животные неминуемо оказываются ближе к городам и посёлкам, и всё чаще пересекаются с домашними животными и людьми.

Дикие животные часто являются теплицей для вирусов: к примеру, в организме летучей мыши их могут жить сотни. В результате тесного и частого контакта разных видов животных эти вирусы переходят с одного вида на другой, в итоге оказываясь в организме человека.

В результате урбанизация становится порочным кругом. Большее количество людей вызывает вырубку под стройплощадки всё большей территории лесов. Из-за этого вымирает больше крупных хищников – в частности, тех, которые охотятся за грызунами (активными переносчиками вирусов). С исчезновением хищников популяция грызунов растёт взрывными темпами. И, как показывают проведённые в Африке исследования, так же растёт и риск развития зоонотических болезней.

Дальше, скорее всего, будет хуже. Значительная часть населения восточной Азии всё ещё проживает в сёлах. По прогнозам, в следующие десятилетия урбанизация продолжится

Приусадебное хозяйство и рынки животных

В богатых видами животных тропиках уже существует немало патогенов, что повышает шансы на появление новых. И система сельского хозяйства в Африке и Азии этому только способствует.

На обоих континентах немало семей зависят от приусадебного животноводства, домашних мини-ферм. Контроль заболеваний, качества кормов или условий проживания животных там очень ограничены. Коровы и быки, куры и свиньи, которые могут переносить вирусы, часто находятся в близком контакте друг с другом, с различными дикими животными – и с людьми. Другая проблема – “мокрые рынки”, где диких и домашних животных убивают сразу перед продажей. Они распространены по всей Азии и Африке. И там – толпы животных и людей, все они тесно контактируют. Это также играет ключевую роль в том, как летальный патоген может появиться и распространиться между разными видами.

Ещё один риск – охота на диких животных и приём в пищу их мяса, распространённые в центральной и южной частях Африки. Эти занятия не только подвергают опасности существование некоторых видов животных и меняют экосистемы – они также тесно приближают людей и животных. Такие охоты – прямой и распространённый способ передачи зоонотических болезней. Так же, как и традиционная китайская медицина, предлагающая народные средства от артрита, эпилепсии и проблем с потенцией. Редко когда эти методы получают научное подтверждение эффективности, что не мешает Азии быть огромным рынком для продукции традиционной китайской медицины. Тигров, ведмедей, носорогов, панголинов и других животных, полученных с помощью браконьерства – убивают, а части их тел становятся ингредиентами для этих сомнительных медикаментов. Что также провоцирует значительный рост количества контактов людей с дикими животными. Спрос на эти лекарства, как ожидается, будет лишь расти – благодаря активной онлайн-рекламе и растущей платежеспособности населения Азии.

Вопрос времени

Вирусы – тысячи вирусов – продолжают развиваться. И следующая значимая вспышка заболевания в азиатско-африканском регионе – лишь вопрос времени. Все коронавирусы, вызвавшие недавние эпидемии, включительно с COVID-19, попали в человеческий организм из организмов летучих мышей через каких-то животных-посредников. Сложно предвидеть точную цепочку событий, которые могут спровоцировать эпидемию, но очевидным является одно: эти риски можно существенно смягчить, только уменьшив влияние людей на экосистемы.

Как показывает текущая пандемия, инфекционное заболевание, начавшись в одной части мира, в считанные недели может стать глобальным. Поэтому есть срочная потребность в охране мира животных от влияния человека, а также в уменьшении контактов людей с диким животным миром. Также необходимым инструментом для борьбы с этими страшными эпидемиями является глобальная система оповещения, которая отслеживала б появление подобных болезней на ранних этапах. Пока что она отсутствует.