Вслед за ценами на энергоресурсы упадут и доходы от поставок продовольствия, на которые приходится 40% украинского экспорта. Как Кабмин Шмыгаля будет поддерживать экономику, непонятно до сих пор. Зато, у россиян есть деньги еще на 5-7 лет войны с Украиной и на 2-3 года жизни в полной изоляции.

Понедельник 9 марта принес мировой экономике сразу несколько «черных лебедей». Россия решила не продлевать соглашение в рамках «ОПЕК +», из-за чего мировая цена нефти упала на 30%, в том числе на «черное золото» марки Brent – до $ 31 за баррель.

РФ сама пострадала от такого решения: потери экономики страны достигнут $ 150 млн в день, курс доллара вырос от 68,5 до 73,7 рублей, курс к евро – от 80 до 84,1 рублей. Следом за ценой на нефть начали падать мировые фондовые рынки. В частности, акции на биржах Италии потеряли в цене сразу 10%, на биржах США – сразу 15%. Поэтому торги были закрыты буквально через 15 минут, а суммарная потеря капитализации мировых компаний составила $ 5,6 триллионов . Особенно тревожно, что эти «черные лебеди» прилетели на фоне ожидаемого экономического спада в мире в связи с распространением коронавируса.

Интересно, что стоимость зерновых на мировом рынке упала лишь на 1,4%. Это уже дало призрачную надежду украинцам на то, что наша страна выдержит будущий экономический кризис, а взамен РФ постигнет коллапс, потому что бюджет страны-агрессора на 2020 год верстался из расчета $ 42 за баррель.

Но падение доходов от экспорта энергоресурсов отнюдь не остановит агрессию против Украины, военный бюджет россиян равен лишь 10% от общего объема внешних поставок. Зато для нас потеря ВВП в январе на 0,5% – только начало, украинская экономика и дальше будет падать. Дело не только в падении цен на сырьевые товары, основу нашего экспорта, но и неясносной стратегии правительства Шмыгаля.

Запас на годы одиночества

Россия подобные кризисы переживает не впервые. В начале агрессии в Крыму, 2 марта 2014 года, индекс Московской биржи упал сразу на 5,8%. Чтобы удержать курс 36,4 рубля за доллар, Центробанку РФ пришлось продать за март валюты сразу на $ 22 млрд, что вдвое больше, чем за предыдущие 2 месяца. Но это событие не заставило россиян прекратить военные действия. Как и события 15 декабря 2014, когда курс обвалился до 61 рублей за доллар, потому что «Роснефть» разместила на фондовом рынке облигаций на 625 миллиардов рублей. Более того – по данным российских СМИ, на 10 января 2020 РФ накопила $ 557 000 000 000 золотовалютных резервов. Это – рекорд последних 8 лет, и таких денег россиянам хватит минимум на 2 года жизни в самоизоляции.

Сейчас Кремль пытается удержать курс рубля: местный Центробанк уже заявил, что приостанавливает на 30 дней выкуп доллара, «готов применить дополнительные инструменты для сохранения стабильности». Россияне также заявляют, что их резервов хватит, чтобы экономика стабильно проработала при цене нефти в $ 25-30 за баррель.

С другой стороны, Кремль планирует и дальше наращивать добычу нефти. «Роснефть» уже заявила, что с 1 апреля 2020 будет увеличивать выкачку «черного золота» на 300 000 баррелей в сутки. В конце 2019 компания ежесуточно выкачивала 4670000 баррелей в сутки.

Таким образом, россияне будут пытаться не просто снизить цену нефти в $ 26 за баррель, но и сделать экономически невыгодной для США добычу сланцевых энергоресурсов, рассказал #Буквам ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Но такая стратегия не будет иметь успеха. Аналогичная попытка Саудовской Аравии в 2014 году пошатнуть позиции американцев на мировом энергетическом рынке завершилась неудачей, от которой саудиты полностью оправились только до 2017 года. Если же гонка на понижение цены барреля будет продолжаться, то скорее пострадает сама Саудовская Аравия, бюджет которой на 80% зависит от поставок энергоресурсов, убежден Белявский.

Для бюджета РФ энергоресурсы весят несколько меньше – около 50% от объема экспорта в $ 469 млрд за 2019 год. Поставки нефти и нефтепродуктов дали около $ 200 млрд дохода, газа – около $ 40 млрд. Россия хоть и имеет славу «страны-бензоколонки», но также экспортирует и металлы (8% от общего объема), драгметаллы, продукцию химпрома и оружие (по 5% на каждую статью поставок), продукцию машиностроения и агропродукцию (по 4%).

При этом расходы военного бюджета РФ в 2019 году составили $ 46 млрд, то есть всего 10% от экспорта, и 3% от ВВП. В эту сумму укладывается не только ведение войны в Украине и Сирии, но и оплата коммунальных услуг воинских частей и содержание инфраструктуры военного назначения. На 2020 год россияне запланировали военный бюджет на те же $ 49 млрд, на которые в частности увеличилось число контрактников в 450 000, а их жалованье поднять на 50%.

И даже если на фоне экономических проблем Кремлю придется урезать военный бюджет даже на 25%, это не избавит Украину от военной угрозы, отметил в комментарии «Буквам» Николай Белесков, главный консультант отдела Военной политики Национального института стратегических исследований. Эксперт говорит, что Россия уже прошла запланированный цикл перевооружения сухопутных войск, поэтому Путин публично заявлял о плановом снижение военных расходов. Возможно урезание закупок военной техники будет некритичным, поскольку россияне смогут сохранить нынешние затраты на подготовку «отпускников» для Донбасса. «Поэтому нужно будет 5-7 лет низких цен на нефть, чтобы военная угроза от РФ для нас ослабла», – резюмирует Белесков.

Кто поддержит миллиардами

Теоретически, вслед за мировыми ценами на нефть должна упасть и стоимость топлива на украинских АЗС. Во всяком случае, Антимонопольный комитет Украины уже заявил, что «ждет реакцию участников рынка». Сейчас цена бензина А-95 держится на уровне 26,3-27,3 грн / литр. Ее реалистичный порог снижения – 20-22 гривны за литр по состоянию на май. Понижение до 10-15 гривен за литр обернется увеличением дефицита бюджета, рассуждает президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар.

Впрочем, по словам аналитиков, удешевление горючего для автомобилей – единственный позитив от падения цен на нефть, который получит Украина.

В частности, экономист Продовольственной организации ООН Андрей Ярмак прогнозирует, что Кремль свои потенциальные убытки будет покрывать девальвацией рубля и снижением импорта молочных продуктов, фруктов, ягод и кондитерских изделий. Зато, россияне увеличат собственный агроэкспорт. Это в итоге обвалит мировые цены на агропродукцию и ударит по стабильности экономики Украины, 40% экспорта которой, или $ 22,2 млрд в 2019 году – поставки продовольствия, считает Ярмак.

В принципе, без внимания последние 3 года оставался факт, что Украина и РФ продают на мировой рынок примерно одинаковое количество агропродукции – более 40 миллионов тонн зерновых ежегодно (РФ в 2017 году продала даже 51 млн тонн зерна, против 40 млн из Украины). При этом мы с Россией конкурируем за те же рынки сбыта – Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Собственно, Россия в 2014-2016 начала наращивать экспорт зерна с 31 до 36 млн тонн в год, из-за девальвации рубля и падения цены нефти.

Даже если Украина накопила рекордные за 9 лет золотовалютные резервы на $ 27 миллиардов, этим нашу экономику «на плаву» можно будет держать лишь несколько месяцев. Дальше – все равно нужна будет сотрудничество с МВФ, даже если от этого хочет отказаться нынешнее правительство Шмыгаля, отмечает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

10 марта Минфин отменил аукцион ОВГЗ. Новый руководитель Минфина Игорь Уманский известный противник “пирамид ОВГЗ”. Но финансовый аналитик Эрик Найман считает, что такое решение может навредить нашей экономике. По его словам, приток средств от ОВГЗ помог смягчить фактическое торможение украинской экономики, которое в действительности началось еще осенью 2018 года.

Украинские предприниматели смогут пережить любые трудности грядущего кризиса, если вовремя изменят подходы к ведению бизнеса. То есть – начнут искать новые точки и рынки сбыта, избавятся от неприбыльных активов, а свободные средства начнут вкладывать в совершенствование производства, считает генеральный директор AdvanterGroup Андрей Длигач.

Но какую стратегию выживания выберет правительство – вопрос открытый. Прошла неделя, а новый Кабмин до сих пор не имеет всех министров «экономического» блока.