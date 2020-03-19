На сегодняшний день в Украине решением Кабинета Министров введен карантин, целью которого является в первую очередь минимизация рисков распространения коронавируса COVID-19. Последствиями введения карантина стало ограничение проведения массовых мероприятий, ограничение пассажирских перевозок, закрыто все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Юрист компании “Алексеев, Боярчуков и партнеры” Александр Ткачук в своей авторской колонке для издания #Буквы объяснил, что для украинцев введение чрезвычайного положения (ЧП) в стране чревато ограничениями.

Парламентом на внеочередном заседании 17 марта 2020 года была введена ответственность в виде штрафов и даже лишения свободы для граждан и чиновников за нарушение правил карантина. В отдельных регионах власти начали вводить режим чрезвычайной ситуации, которая в отличии от ЧП не предусматривает возможность ограничения прав и свобод граждан.

Остается открытым вопрос возможного введения в стране чрезвычайного положения.

Адвокат объяснил, что согласно Закона “О правовом режиме чрезвычайного положения” этот режим направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий, катастроф, эпидемий и эпизоотий.

“В законе указано, что режим ЧП вводится для скорейшей нормализации обстановки как на всей территории, так и в отдельных регионах. Вводится ЧП Указом Президента, который подлежит утверждению Верховной Радой в течении 2 дней и вводится на срок не более 30 дней. В случае необходимости ЧП может быть продлен Президентом, но не более чем на 30 дней с последующим утверждением такого продления парламентом. Дальнейшего продления сроков законом не предусмотрено”, – отметил Ткачук.

Он рассказал, что для граждан страны введение ЧП чревато следующими ограничениями:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия;

запрет на забастовки;

возможность принудительного изъятия и реализации имущества граждан и юридических лиц.

“То есть, если смотреть на те ограничения, которые были введены в связи с карантином, то они во многом дублируют ограничение от возможного ЧП”, – отметил юрист.

Он добавил, что дополнительными мерами ЧП могут стать:

эвакуация людей с мест их жительства;

особый порядок распределения продуктов питания;

изменение режима работы предприятий всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период ЧП, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, от деятельности которых зависит нормализация обстановки в районе чрезвычайного положения, и возложение временного исполнения их обязанностей на других лиц.

Согласно закону, за нарушение режима ЧП –возможен административный штраф в размере 14 тыс. гривен или арест на 15 суток. За злостное нарушение –33 тыс. гривен или арест до 30 суток. В тоже время за нарушение правил карантина установлен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн для граждан, и от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц.

Адвокат, партнер “Алексеев, Боярчуков и партнеры“ объяснил, что под нарушение правил карантина будет подпадать нарушение любых ограничений, установленных правительством или местными администрациями. Контролировать исполнение норм закона будут правоохранительные органы – полиция, которая и будет уполномочена составлять протоколы об админ правонарушении.

Если же нарушения условий карантина приведут к инфицированию других людей, закон устанавливает уголовную ответственность в виде штрафа от 17 до 51 тыс. гривен, арест до 6 месяцев или до 3 лет ограничения свободы. Если же инфицирование стало причиной гибели этих людей или произошли другие тяжелые последствия – наказание составит от 5 до 8 лет лишения свободы.

“Для сравнения, в Китае вас могут казнить за нарушение карантинного режима, связанного с коронавирусом, а в Канаде установлена ответственность в виде штрафа в размере 1 млн долларов. Квалифицирующим признаком данного преступления является умысел в виде нарушений правил и ограничений, установленных введением карантина, который будет создавать риск распространения заболевания. С учетом того, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, как любая другая пневмония, контакт инфицированного человека с другими людьми уже будет создавать риск их заражения, а значит такие действия можно будет квалифицировать как административное нарушение”, – рассказал Ткачук.

Юрист отметил, что если у человека будет диагностирован коронавирус, единственным правильным решением для того чтобы избежать административной или уголовной ответственности будет полная изоляция этого человека от контактов с другими людьми до его полного выздоровления.

“Но учитывая то, что в Украине с диагностикой пока все очень плохо, рекомендация оставаться дома при наличии любых признаков возможного заражения (повышенная температура, задышка, кашель и т. д.). Что же касается других субъектов возможной административной ответственности, то тут проще – продолжаете работать как ресторан/кафе/бар/спортзал и т. д., осуществляете перевозки или проводите собрание с превышением установленного ограничения по количеству и будьте готовы к тому, что к вам придёт полиция и оштрафует, так как контроль за соблюдением правил осуществляют правоохранительные органы”, – подчеркнул адвокат.