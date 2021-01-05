Предки неспроста придумали Новый год. Наша жизнь делится на периоды. День и ночь. Неделя. Время года. Сам год. Так удобнее отмечать точки пройденного пути, суммировать успехи и поражения и строить планы на будущее.

Начинается год – словно чистая тетрадь. Какая она? Разлинованная, ученическая, с четко проведенными косыми линиями? Скругленная по углам стопка идеальных страниц для заметок в молескиновой обложке? А может, это шершавый альбом для акварели? Так хочется написать нечто новое, прекрасное, чего еще никогда не было. И вот мы берем тетрадь и… рефлекторно начинаем переписывать из старой. Нет-нет, только самое важное, только самое приятное! К концу года ее уже не отличить от старой. И вот слышны возмущенные возгласы: «Зачем вообще глупые люди делают эти отчеты и планы? Что может изменить еще одна смена года?!»

Представьте, может. Но для этого нужно перестать повторять одни и те же шаги, снова и снова. Ведь независимо от того, признаем ли мы конец года, нам рано или поздно придется признать конец собственного пути – с приятными итогами или без них. И мы опять пытаемся начать нечто новое… или просто выпросить его у мироздания.

Мы по всем правилам открывает двери чуду, а оно не приходит. Что же не так, почему? Да некуда ему приходить. Все так плотно занято старыми привычками, страхами и убеждениями, что места совсем не осталось. Для того чтобы сказать «да» чему-то новому, придется сказать «нет» многому из старого – и убрать предпосылки.

Так бывает в семьях, где родители пытаются ограничить ребенка во вредной еде. Ему говорят – а он ест. Его ругают – а он крысит из холодильника. Позвольте, но откуда эта еда взялась в холодильнике? Ах, это вы ее принесли… Так дело не пойдет. Если вы не хотите, чтобы ребенок грыз чипсы или сами не хотите дожирать по ночам прошлогодний оливье, выход только один: их у вас не должно быть. Более того, вам придется сказать вежливое, но твердое «нет» всем, кто хочет втащить их в дом.

Как ни странно, одна из главных причин, не дающих сделать собственную жизнь замечательной, – нежелание портить отношения. Если вы скажете «нет», это непременно кого-то ранит, не так ли? Не так. Люди созданы с гибкостью, достаточной для принятия отказов. Но диалоги с ними так неприятны.

Во второй половине прошлого века развитые цивилизации, травмированные Второй мировой войной, пошли по пути избегания конфликтов. Уже в 1960-х звучали голоса, предостерегающие об опасности такой идеи, но мечта о сладком мирном мире манила с безудержной силой.

Одно поколение воспитывало другое, и мы довольно быстро добрались до генерации взрослых людей, неспособных на час выключить звонок собственного телефона и пугающихся, если им в течение того же часа не ответили на сообщение. Из последних трендов – юная поросль воспринимает как давление, если в конце адресованного им сообщения ставится точка. В таком желании хороших отношений уже нет, извините за тавтологию, ничего хорошего, потому что это невроз. Притом разрушающий личность настолько, что она утрачивает собственные ценности и даже простые желания. Это распространяется и на себя: в желании не ссориться с собой человек идет по пути наименьшего сопротивления, а потом сам себя и распинает виной и стыдом. Сладкий бесконфликтный мир обернулся постоянными терзаниями, вечным страхом.

Ужасный пример: сто процентов известных мне людей, заразившихся в современной эпидемии «по производственным обстоятельствам», не хотели лично посещать место предполагаемого заражения, предпочли бы справиться онлайн, но руководство настояло. Это действительно страшно. Рабов прошлого мучительно убивали, но они отстаивали свои ценности и требования – от еды до высших идей. Современному же «рабовладельцу» достаточно нахмурить брови. Что на самом деле он мог? Лишить вас суммы, гораздо меньшей, чем цена кислородного аппарата, а тем более ваших похорон?

Рано или поздно от вас, работающего за еду и – Боже! – ровные брови начальника, все равно избавятся. Чем скорее сгорите на работе, тем быстрее и избавятся. Ваше не знакомое с отказами тело будет просить все больше горошка с майонезом и тортиков. Издерганная вторая половина в конце концов потребует 25 часов внимания в сутки. Вечно плачущие «друзья» станут выпрашивать вашу кровь для омоложения, но вы им ее не отдадите, так как больны уже вообще всем, и они немедленно обидятся.

Видите? Здесь нет выхода. Самое страшное, что с вами может случиться, если вы всем им откажете, – обида. Краткосрочная, длинная или даже разрыв отношений. С по-настоящему близкими людьми, включая вас самих, разрыва не произойдет. С остальными он неизбежен, независимо от того, сколько вы им будете угождать. Так стоит ли так ломать себя ради отсрочки неизбежного?

Для тех, кто хочет еще раз начать с чистого листа, пять простых советов.

Признайте, что желание избегать конфликтов говорит не об умении строить отношения, а только о том, что ваши отношения уже нехороши. Вспомните о своих приоритетах. Ваши они или надуманные? Если действительно ваши, занимают ли они первые места в вашей жизни? Продумайте в деталях самый ужасный исход дела, если вы решите сказать «нет». Взвесьте предполагаемые убытки. А теперь проверьте реальные последствия своего «да» и сравните. Результаты могут вас удивить. Уберите искушения. Чтобы ничто не сбивало вас с выбранного пути, его просто не должно быть в доступности. И это тоже касается как недоеденного салата, так и недоевших вас потребителей. А еще – идеи, что все изменится к лучшему, если вы сделаете еще один круг по той же самой дороге. Научитесь предлагать разумную альтернативу. Например, «я не могу навестить тебя во время болезни, но охотно подвезу все нужные продукты и лекарства прямо под твою дверь».

Не так уж сложно, не правда ли?

Открываем новую тетрадь…