Я родилась в Одессе, которую считаю одним из самых замечательных городов Украины. Потом мне пришлось достаточно долго жить вне родного города - училась в Париже, работала в Киеве. Работала в сфере культурного менеджмента - поэтому развитие украинской культуры всегда было для меня в фокусе.

И, хотя последние годы я прожила в Киеве, родной город никогда не исчезал из моего поля зрения – причем не только сугубо “созерцательно”, я сделала несколько попыток запуска культурных проектов в Одессе.

И находилась в очень тесном контакте с теми, кто работает в культурном поле города.

Любой, кто пытается запускать инициативы (не только культурные) в Одессе, знает, что встретит чрезвычайное сопротивление. Что в Киеве все гораздо легче и продуктивнее. Но я хотела бы посмотреть на этот феномен не из-за банального утверждения, что в центре процессы идут лучше, чем на периферии. В Одессе (и в Одесском регионе в целом) все процессы, идущие в Украине – более на поверхности, более очевидны, даже кричащие. Но Одесса здесь не уникальна. Сейчас она для меня – зеркало.

В последнее время Одесса появляется в новостях по каким-то абсурдистские скандалы – напомню хотя бы ожесточенную борьбу облсовета с директором Одесского художественного музея. Когда смотришь на обстоятельства дела, кажется, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Но оно есть.

Прекрасный город у Черного моря в риторике наиболее активной части одесской общественности все чаще выступает как “ПГТ Одессочка” – она ​​продолжает гордиться былой славой и торгует образом веселого бандита со странноватым произношением.

Парадоксально, но любой из запущенных в последние годы в Одессе культурных проектов мог бы стать прорывным для целого города – достаточно напомнить фестиваль классической музыки “Одесса классикс” или перезапуск работы упомянутого уже Одесского художественного музея.

На “Одессу классикс” едут люди из других городов как зрители, а по приглашению руководителя фестиваля Алексея Ботвинова к черноморскому городу приезжают звезды мировой классической музыки. При этом внимательные одесситы помнят освобождения Ботвинова, пианиста мирового уровня, с одесской филармонии. Удивляет, как эти удивительные люди продолжают штурмовать высоты и отчаянно создавать новые смыслы.

Знаете, кто может “на пальцах” показать умирание одесского культурного ландшафта? Туроператоры.

Руководитель интересного туристического агентства Одессы “Тудою-сюдою” Александр Бабич знает, в каком году изменили туристические маршруты так, чтобы не заезжать в Аркадию, затем – на Французский бульвар (помните, да, слова из песни о Косте-моряке, о Французском бульваре, который буйно цветет?), в каком году отказались от автобусных экскурсий. Знаете, почему? Потому что все, что можно посмотреть, легко укладывается в пешеходную экскурсию, а к Французскому бульвару доехать по одесским пробках – это убить идею обзорной экскурсии по городу. Экскурсанты умрут. И замучают экскурсовода, который не виноват, вопросами – а почему позволяют здесь строить многоэтажки? А у вас есть в городе охраняемая зона? А почему рядом с памятником архитектуры стоит эта новостройка? А почему памятник Дюку смотрит не на море (как это было с 1828 года), а на монстерский отель, который должен был быть Кемпински, но не сложилось?

Вопросов много. Ответы риторические. Еще несколько лет назад можно было вести разговор о получении какой-то частью Одессы статуса культурного наследия ЮНЕСКО. Много лет границы такой зоны перечеркивались через уничтожение культурного ландшафта – сейчас ожесточенные оптимисты с сомнением спрашивают себя, можно предложить ЮНЕСКО хотя бы Театральную площадь …

Несколько лет назад мы с Александром Ройтбурдом и Михаилом Ревой попытались воссоздать в Одессе Музей еврейской культуры. Было принято соответствующее решение Одесского областного совета – создать музей по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 43. Были надежды и планы – иногда даже очень смелые. Но все было погребено в бюрократических ящиках.

В прошлом году мне показалось, что наконец-то я смогу реализовать идею создания культурного центра, объединяющее в себе академический исследовательский кластер и арт-пространство, в котором бы разрабатывались бы творческие идеи для города. Мы с Михаилом Ревой предложили идею создания …

Казалось – в Одессе действительно произошло важное событие – памятник архитектуры, создана наиболее значимым для Одессы архитектором Александром Бернардацци, передается не бизнес-центра, а культурной институции. Но из-за бюрократических проволочек этот проект не получил шанса на осуществление.

Напомню более громкий и более очевидный случай – травлю Одесского художественного музея Одесским облсоветом.

С упорством, достойным лучшего применения, группа депутатов не дает работать музею, который не просто сохраняет уникальную художественную коллекцию, но в последние полтора года смог осуществить качественный скачок в своем развитии.

Из печального провинциального музея, к которому одесситы относились с нежностью и детской ностальгией, ОХМ в руках команды Ройтбурда превратился в современный культурный хаб с различными образовательными инициативами, культурными мероприятиями, широкой реставрационной программой и мощными выставками, которых ждут по несколько месяцев. Сюда, как на “Одессу-классикс”, тоже едут из других городов. При этом у облсовета достаточно ресурса, чтобы портить жизнь креативной команде.

Фарс с увольнением директора, дважды уже вызывал мощную волну протестов по всей Украине, это только вершина айсберга – жизнь музея сопровождается постоянными проверками, судебными исками и информационным грязью.

Одесскому художественному повезло, что его директор – известный далеко за пределами Украины художник и опытный куратор. Когда пару лет назад в подобной ситуации за свое завоеванное на профессиональном конкурсе право возглавить музей “Территория террора” во Львове билась Ольга Гончар, на ее защиту не поднималась Украины, потому что она была молодая и неизвестная, за спиной еще не было громких проектов (как сейчас).

Вспомните, сколько раз мы все радовались маленькой победе человека, пошла против незыблемой системы, отторгает всякую самостоятельность. То есть, мы признаем ее силу и постоянно надеемся, что новый министр/руководитель/глава будет что-то сдвинется с места.

Это все об Украине, с Одессе это просто видно лучше. Несколько лет назад одессит Иван Козленко написал роман “Танжер” – роман-прощание с Одессой. Герой романа рассуждает о том, что в этом городе все спит и невозможно сделать что-то на самом деле содержательное. Как герой “Танжер”, Иван Козленко отправился в Киев и возглавил Довженко-центр, через несколько лет создав самом деле инновационную институцию нового типа. В то же время, когда одесситы в очередной раз выходили на митинг за Ройтбурда, Довженко-центр вынужден был признать себя банкротом из-за саботажа со стороны Госкино. Давление в центр усилилось уголовными производствами и обыском СБУ.

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Я смотрю на ситуацию украинской культуры из Одессы. Но уверена, что эти строки могут прочитать как нечто очень близкое мои сограждане из Днепра, Харькова, Львова … в общем, из любого украинского города.

Локальные кейсы выгорания людей, готовых творить новые мире, сворачивание чрезвычайных проектов просто потому, что они слишком не вписываются в местную ситуацию “здесь ничего невозможно, потому что денег нет” – все это всеукраинская беда. Одесса – тоже зеркало украинской культуры. Все, что выходит за пределы серого “мы чуть выживаем без государственного финансирования”, свидетельствует о том, что возможно и другое, не серое. Но на этом фоне трудно доказывать, что “здесь ничего никогда не будет” – потому любую подобную инициативу местная постсоветская бюрократия пытается искоренить.

Вспоминаю, как пространство социального предпринимательства 4City оштрафовали за то …. что они высадили деревья. На фоне уничтожения зеленых насаждений в города ради многоэтажек этот жест выглядит настоящим скандалом.

Это все очень опасно. Я не хочу просто присоединиться к дружескому хору плакальщиц по утраченной славе. Я об опасности.

Одесский регион для Украины – стратегически важный. Отдавая его в жертву местным феодалам, Украина подвергается большой проблеме – творческие люди, способные творить новые смыслы, устают и едут. Вбивается все то, что может сделать прорыв. А в городе, в котором еженедельно просто падают дома, в котором массовая смерть во время пожара выходит из числа экстраординарного события – в таком городе значительно легче прибегнуть к некрофильной ностальгии.

В Одессе так много страшного и стыдного в настоящем, что слишком велик соблазн агрессивно ностальгировать по временам, которые никто на самом деле не помнит. Если в поле смыслов не является живого и нового – ничего не остается, как обращаться к мертвым. Живет и новое есть – но его убивают.