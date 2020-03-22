Гречка – один из первых стратегических продуктов, которые украинцы стали сметать с полок супермаркетов, узнав о карантине из-за коронавируса. Но есть постоянно одну гречку скучно и не очень полезно. Поэтому Буквы предлагают несколько необычных рецептов из популярной крупы.

Всем давно известно, что списке круп гречка занимает место самой полезной. Она содержит железо, магний, фосфор, калий, йод, набор аминокислот и даже витамины группы B.

Она хороша для диеты, ведь 100 граммах сырой крупы 300 калорий (вареной крупы 92), а значит за 5 приемов пищи вы не выйдете за 1500 калорий. Тем не менее, врачи не рекомендуют потреблять одну только гречку больше недели, со второй недели нужно разбавлять ее приемы творогом, нежирным мясом, овощами и зеленью.

Для тех же, кто худеть не собирается, существуют рецепты вкусных десертов с гречкой.

Гречаники украинские

Гречаники – одно из традиционных блюд украинской кухни. Их готовят как постными, только из крупы, так и с мясом. Мы предлагаем более сытный вариант.

Вам понадобятся: фарш мясной (600 г), крупа гречневая (150 г), яйца (2 шт), лук репчатый (2 шт), томатная паста (2 ст.л.), сметана (3 ст.л), мука для панировки, соль и перец черный молотый – по вкусу. Масло растительное для жарки.

Отварите гречку, охладите. Смешайте мясной фарш, остывшую гречку, яйца, соль, перец и 1 мелко рубленую луковицу. Хорошо вымешайте фарш. В тарелку насыпьте муку. Из фарша сформируйте котлеты. Затем обваляйте их муке. Жарьте на сковороде.

Готовые котлеты сложите на тарелку или в кастрюлю, которую используете для тушения.

Оставшуюся луковицу порежьте кольцами, обжарьте на растительном масле до золотистости.

В миске разведите томатную пасту и сметану в 1 стакане холодной воды.

Теперь переложите гречаники в глубокую сковороду или другую емкость, в которой будете их тушить. Сверху посыпьте жареным луком и залейте сметанно-томатной смесью.

Тушите гречаники на небольшом огне около 20-25 минут.

Гречка с грибами и овощами

Вам понадобятся: 2 стакана гречневой крупы, 300 грам шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, растительное масло и соль.

Гречку промойте и отварите до готовности. Пока она варится, нарежьте шампиньоны, натрите морковь и лук. Обжарьте их на сковороде, посолите и приправьте по вкусу.

Добавьте в сковороду крупу, перемешайте и протушите еще 5 минут.

Украсьте зеленью и подавайте к столу.

Гречка с фетой и свеклой

Вам понадобится: гречневая крупа ( 1 стакан), свекла ( 1 шт), фета (100 гр), фундук дробленый ( 1 ст.л), руккола (пучок), 1 красная луковица. Для соуса: 1 столовая ложка виноградного или яблочного уксуса, 1 столовая ложка оливкового масла и 1 чайная ложка меда.

Варим свеклу 45-50 минут, заливаем холодной водой, даем остыть. Варим гречневую кашу. Даем остыть. Обжариваем на сковороде орехи. Смешиваем мед, оливковое масло, уксус.

Выкладываем гречку на тарелку, сверху режем кубиками фету и нарезанную слайсами свеклу, добавляем соус, перемешиваем.

В конце добавляем сверху рукколу и нарезанный кольцами красный лук, посыпаем орехами. Сразу подаем к столу.

Салат с гречкой, клюквой и авокадо

Вам понадобится: гречка (стакан), руккола (пучок), клюква сушёная (стакан), авокадо, яблоко, лимон, горчица (1 ст.л.), горчица (1 ст.л.) , чеснок (2 зубчика), горсть тыквенных семечек, щепотка соли.

Сварите рассыпчатую гречку. Нарежьте авокадо и яблоко тонкими слайсами. Готовую остывшую гречку смешайте с клюквой и рукколой.

Приготовьте соус из сока лимона ( выдавите 5 ложек), горчицы, мелко нарезанных чеснока и соли.Добавьте его в гречку. Выложите в салатник, сверху украсьте авокадо, яблоком и тыквенными семечками.

Гранола с гречкой

Вам понадобится: гречневая крупа (1 стакан), финики (3 шт), мёд (2 ст. л), грецкие орехи, кешью или фундук (горсть), семена тыквы (1 ч. л.), семена льняные (1 ч. л.), корица (1/2 ч. л).

Разогреваем духовку до 170 градусов. В это время смешаем все ингредиенты и рассыпаем по противню.

Прожариваем 20 минут. Даем остыть. Смешиваем с йогуртом. Завтракаем!

Десерт из гречки с курагой и цукатами



Вам понадобится: курага (10 штук), цукаты имбиря (50 грам), апельсин (1 штука), масло сливочное (3 ст. л.), корица (1/2 ч.л.), ванилин (1 ч.л.) , мед (2 ст.л.), горсть орехов рубленых, гвоздика (пару зерен).

Варим гречку. Моем курагу и нарезаем кусочками.

Растапливаем на сковороде сливочное масло, выкладываем курагу, натираем цедру апельсина, добавляем ванилин, корицу, гвоздику, выдавливаем сок из апельсина, тушим минут 10 на небольшом огне. Забираем гвоздику, добавляем гречневую кашу, перемешиваем, тушим пару минут. Выключаем, даем чуть настоятся под крышкой. Подаем на стол, добавив мед и орехи.

Вместо имбиря и кураги можно добавить чернослив и изюм, и карамелизирванную грушу.

Оладьи из гречневой крупы

Вам понадобятся: 2 яйца, стакан гречневой муки, стакан йогурта, 2 столовых ложки меда, 3 столовых ложки тростникового сахара.

Если у вас нет гречневой муки, приготовьте ее из крупы, перемолов ее в кофемолке.

В блендере смешайте все ингредиенты , у вас должно получиться тесто консистенции сметаны.

Выпекайте оладьи на сухой сковороде с антипригарным покрытием до появления золотистой корочки с двух сторон.

В тесто также можно добавить одно натертое яблоко или банан, тогда они у вас будут с фруктами внутри. Или же подавайте их ягодами и джемом.

Брауни на гречневой муке с фруктами

Вам понадобится: 150 г сливочного масла , 300 г горького шоколада, 3 яйца, 75 грамм фундука, 200 грамм коричневого сахара, 75 грамм гречневой муки, 2 столовые ложки порошка какао, щепотка соли и 120 грамм сметаны. 50 грамм свежих или размороженных фруктов, можно курагу или чернослив.

Фрукты помойте, разморозьте, курагу или чернослив ошпарьте. Высушите, чтобы не было лишней воды.

Растопите масло и шоколад в кастрюльке с толстым дном, добавьте туда сахар, готовьте, помешивая, 3-4 минуты. Снимите и оставьте на 10 минут.

Теперь к полученной смеси добавьте яйца, сметану, орехи, муку, какао и соль.

Добавьте в тесто фрукты, перемешайте.

Разогреть духовку до 180 градусов. Смажьте маслом и застелите пергаментом квадратную форму для выпечки размером21 см.

Готовить 25-30 минут. Края брауни должны полностью схватиться, а серединка казаться слегка недопечённой. Дать остыть. Порезать на квадратики. Посыпать какао или сахарной пудрой.