Няня Джастин Тимберлейк или выяснение отношений Зендаи и Вашингтона? История необычного мальчишки или женщины, которая увековечила себя бесценным подарком? Ужасы настоящие или мистические, и все это замешано на любви. Буквы рассказывают, что стоит посмотреть в этом месяце.

«Раскопки»

Netflix, уже вышел

В последние дни перед второй мировой Эдит Притти приходит в голову раскопать курганы на своей земле, которую они купили в последний год жизни ее мужа. Что-то ей подсказывает, что здесь покоится какая-то важная часть истории. А ведь она знает в этом толк – на территории дома ее семьи нашли старую церковь. Но работу она поручает не профессионалам, а археологу самоучке. Хотя после месяца труда его работу захотят присвоить лондонские ученые.

Впрочем, фильм не о истории англо-саксов и человеческой мелочности, а о том, что каждый из нас может оставить в этом мире после себя. История каждого героя – трагедия. Но Саймону Стоуну при этом удалось создать из них удивительно уютный и добрый фильм, который стоит смотреть с чаем, пледом и носовым платком.

«Палмер»

Apple.TV

В принципе, нам кажется, что Джастин Тимберлейк вполне себе подходящий актер на роль няньки. Даже если в фильме он человек, который выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Итак, после тюрьмы герой Тимберлейка Палмер приезжает к бабушке, которой наркозависимая соседка на пару дней оставляет сына. И с первых же минут можно понять, что Сэм маьчишка необычный – ведь он носит заколку в волосах, девчачьи сапоги и играет в куклы, а не футбол. И как же этим двоим вписаться в мир, у которого есть свои устоявшиеся «скрепы» и представления.

Если вам остро не хватает чего-то доброго – смотрите «Палмера».

«Малкольм и Мари»

Netflix, уже вышел

Он – успешный режиссер, возвращающийся со своей девушкой (бывшей наркозависимой и не весьма успешной актрисой) домой праздновать премьеру фильма. Но вместо праздника получается весьма неприятный разговор о отношениях с разбором старых ран и драм детства.

Сэм Левинсон снимал «Малкольма и Мари» во время локдауна на пленку Kodak. В главных ролях Зендая и Джон Дэвид Вашингтоном («Довод»).

«Место преступления: исчезновение в отеле Сесил»

Netflix, 10 февраля

Netflix выпустил сериал касающихся настоящих преступлений и нераскрытых загадок. В «Место преступления: исчезновение в отеле Сесил» авторы погружаются в неразрешимые сверхъестественные и паранормальные события, которые произошли в одном из самых печально известных мест Калифорнии.

21-летняя канадка китайского происхождения была примерной дочерью, ежедневно звонила родителям и рассказывала обо всех своих приключениях в путешествии по США. Но в один день она исчезла в Лос Анжелесе. Последний раз ее зафиксировала камера в лифте отеля «Сесил», а потом ее нашли в резервуаре с водой. Причину смерти экспертиза не установила. А вот ее странное поведение в лифте породило множество версий – от наркотиков до жертвенного ритуала иллюминатов. Найдет ли объяснение для этого Netflix и какое смотрите 10 февраля.

«За ее глазами»

Netflix, 17 февраля

Всем, кто был в восторге от «Большой маленькой лжи» и «Отмотать назад» Netflix дарит сериал экранизацию романа Сары Пинбаро. Молодая мать-одиночка заводит роман со своим начальником-врачом, но при этом дружит с его женой. Что же делать? Наверное, отказаться от романа, но тут главная героиня узнает, что отношения пары не то что не идеальны, а настоящий детектив.

Так что же делать теперь главной героине, которую играет Симона Браун («Маленькая барабанщица»)? Бороться за любовь с коллегой (Том Бейтман «Убийство в восточном экспрессе») или спасать его жену (Ив Хьюсон, дочь певца Боно). Финал книги был очень неожиданным. Посмотрим, насколько будет удачным сериал.

«Девушка в поезде»

Netflix, 26 февраля

«Девушка в поезде» – последний фильм ужасов, который выйдет на Netflix. Этот триллер на хинди рассказывает о Мире (Паринити Чопра), у которой есть навязчивая привычка следить из окна поезда за идеальной паре, которая живет в идеальном доме. Но однажды происходит что-то странное, что заставляет ее считать, что совершенный мир за окном разрушен. Но кто его разршил и имеет ли к этому отношение сама главная героиня?

Сериал – адаптация одноименного романа Полы Хокинс, по мотивам которого уже вышел фильм в 2016 году с Эмили Блант.

Но 26 февраля представит собственный пересказ романа.