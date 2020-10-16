Первый вопрос недавно анонсированного президентом общенационального опроса не мог не вызвать бурного обсуждения в медиасфере, поскольку вопрос коррупции и борьбы с ней, стабильно находится на вершине медийных чартов. На этой теме строятся карьеры, растут и падают рейтинги, создаются целые системы государственных органов, заполняются эфиры и идет ожесточенная борьба всех против всех. Владимир Зеленский и сам пришел на пост президента с лозунгами нулевой толерантности к коррупции в своей программе. И несмотря на все это, коррупция живет и не кашляет. Даже не будет преувеличением сказать, что процветает, если вспомнить количество коррупционных скандалов в окружении того же президента только в 2020 году. Однако, может это год такой? Давайте разбираться.

Начнем с того, что имеем. Действующим Уголовным кодексом предусмотрен целый ряд правонарушений, отнесенных к коррупционным. Это, в частности, и нецелевое использование бюджетных средств (кто сказал “Коронавирусный фонд”?), подкуп работника учреждения или организации или должностного лица, злоупотребление властью или служебным положением, злоупотребление полномочиями в различных формах, получение должностным лицом неправомерной выгоды (включая и принятие предложения такой выгоды), незаконное обогащение, злоупотребление влиянием и даже противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Кроме того, еще ряд уголовных преступлений относят к коррупционным при условии их совершения путем злоупотребления служебным положением. В общем, “коррупционными” той или иной мере является 20 статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают различные условия для применения и разные размеры наказаний в случае их применения.

Уже на этом этапе появляется первая проблема с президентским вопросом – Уголовный кодекс Украины не содержит такого понятия как “особо крупные масштабы” (собственно, “пожизненного заключения” тоже не содержит, есть “пожизненное лишение свободы”, поверьте, для юристов это важно). Есть понятие “особо крупные размеры”, которое содержат некоторые части некоторых из “коррупционных” статей УК, и есть понятие “тяжкие последствия”. Есть еще понятие тяжести преступления, однако в этом случае градация выстроена не по размеру последствий, а по тяжести наказания, предусмотренного за совершение того или иного преступления.

Например, в диспозиции одной из самых “популярных” коррупционных статей, 364 (злоупотребление властью или служебным положением) – предусмотрено только наступление тяжких последствий, ни о каких крупных, особо крупных размерах или масштабах, или даже размерах, там речь не идет.

В то же время, для квалификации преступления как особо тяжкого, наказание за его совершение должно быть не меньше, чем штраф в размере более двадцать пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (425 000 гривен по состоянию на 2020 год), лишение свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное лишение свободы. Среди коррупционных правонарушений, которые охватывают более или менее широкий спектр действий, особенно тяжкими могут быть только преступления, предусмотренные частью 4 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение – от 8 до 12 лет лишения свободы) и части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – от 7 до 12 лет лишения свободы).

К тяжелым также можно отнести преступления, предусмотренные частью 3 статьи 262, частью 3 статьи 308, частью 3 статьи 312, частью 3 статьи 313, частями 3, 4 статьи 410 Уголовного кодекса, однако они предусматривают ответственность за крайне специфические деяния, что никоим образом не повлияет на общее состояние с уровнем коррупции в стране. А вот, например, статья 3685 (незаконное обогащение) – не попадает в категорию особо тяжких преступлений, независимо от размеров обогащения, хотя охватывает огромный спектр случаев. Даже наоборот – чтобы понести уголовную ответственность по этой статье, нужно незаконно обогатиться почти на 7 млн гривен сверх суммы официального дохода, что, как вы понимаете, нужно еще доказать. Со всем этим совершенно неочевидно – за что именно президент хочет пожизненно лишать свободы. Если же игнорировать логику и структуру уголовного права, то в таком случае можем получить ситуацию, когда за несколько гривен врачу ради получения места в переполненной больнице можно будет сесть пожизненно, а за умышленное убийство – максимум на 15 лет.

Вторая проблема президентской инициативы, которую должен понимать и сам дипломированный юрист Владимир Зеленский – проблема доказывания. Дело в том, что уголовное право – крайне точная сфера, которая не терпит предположений и аналогий. Или деяние обвиняемого, доказано надлежащими и допустимыми доказательствами (и это главное), подпадает под диспозицию конкретной части конкретной статьи Уголовного кодекса, а сам обвиняемый подпадает под субъектный состав этого же преступления – или ни о каком наказании речь не идет.

И это крайне упрощенный пример того, что решает суд в каждом уголовном производстве. И хотя может показаться, что такой подход чрезмерно усложняет привлечение виновных к ответственности – он является единственно правильным, поскольку также затрудняет возложение ответственности на невиновных, что намного важнее. А возвращаясь к президентским вопросам – без эффективного расследования и процессуального сопровождения – до наказания просто не дойдет, каким бы суровым оно ни было. То есть – очередная профанация вместо реформы.

Третья проблема (что тоже должен знать президент с дипломом юриста) – обратное действие закона во времени. Точнее – его отсутствие. Статьей 58 Конституции Украины установлено, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Эта норма Конституции была предметом рассмотрения в Конституционном Суде Украины, следствием чего стало решение № 1-рп / 99 от 9 февраля 1999 года, которым суд подтвердил необратимость действия во времени нормативно-правовых актов, которые увеличивают ответственность за совершение правонарушения.

Поэтому, даже если предположить, что президент получит единогласную поддержку граждан относительно своего первого вопроса, а депутаты в очередном турбопорыве примут необходимые изменения в Уголовный кодекс – никого из уже пойманных коррупционеров приговорить к пожизненному лишению свободы не удастся. Президентское наказания можно будет применить только к тем, кто совершит соответствующее преступление (которое будет обнаружено, расследовано, передано в суд и завершено приговором, который вступит в силу) уже после вступления в силу президентскими изменениями в Уголовный кодекс.

Для понимания, насколько этот процесс может затянуться, поинтересуемся данными Единого реестра судебных решений. Например, преступление, приговор по которому был вынесен 21 ноября 2019 Высшим антикоррупционным судом, было совершено в 2011 – 2013 годах, а следствие было начато еще в 2018 году. Стоит отметить, что дело закончилось заключением соглашения о признании вины, иначе эти сроки могли бы еще возрасти. Как, например, в другом деле, в которой следствие было начато в 2016 году, а приговор появился только 26 февраля 2020. С такими темпами, последствия президентской инициативы могут появиться уже после завершения каденции Владимира Зеленского. И кто знает – кто их на себе почувствует к тому времени.

Четвертая проблема – коррупция порождает коррупцию. Особенно в ситуации, когда размер потенциального наказания возрастает, а его неотвратимость – остается крайне сомнительной. Пожизненное лишение свободы не является новацией для действующего законодательства, оно существует в Уголовном кодексе с момента его принятия. И тот факт, что из года в год люди продолжают совершать преступления, за которые предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, как и то, что суды продолжают осуждать преступников к этому виду наказания, ярко демонстрирует перспективы президентской инициативы. Здесь можно воспользоваться и чужим опытом, с еще более жесткой мерой наказания за коррупционные преступления. Яркий пример – Китай. Несмотря на развернутую масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и драконовские наказания (вплоть до применения смертной казни), по данным Transparensy International уровень восприятия коррупции в Китае колеблется в рамках 1-2 пунктов.

Президентская инициатива не дает ответа на вопрос – не приведет ли ужесточение наказания за коррупционные правонарушения к росту их количества – прежде всего среди тех, кто должен с коррупцией бороться? Хотя, этот вопрос, пожалуй, риторический.

Пятая проблема – а кого же будут наказывать? Однако, это не так проблема, как сюрприз – который вряд понравится даже сторонникам Владимира Зеленского. Если внимательно послушать президента, то окажется, что о чиновниках не было сказано ни слова. А уголовная ответственность за коррупционные правонарушения не является прерогативой исключительно госслужащих или должностных лиц, а в большинстве случаев распространяется и на “простых украинцев”, например, работников и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций частной формы собственности.

Проиллюстрирую ситуацию, к которой ведет президент, на примере статьи 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Часть 1 этой статьи предусматривает, что субъектом предусмотренного ею преступления может быть любое лицо, а часть 5 (санкция которой имеет все шансы получить апгрейд до “пожизненной”) – позволяет привлекать к ответственности любое лицо, допустившее присвоение или растрату чужого имущества, находящегося в ее ведении. Однако, самым простым примером является, пожалуй, статья 3641 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы. Здесь уже прямо идет речь о работниках частных предприятий, учреждений и организаций, зато чиновники даже не упоминаются. Статья 365-2 предусматривает то же самое для аудиторов, нотариусов, оценщиков, экспертов, арбитражных управляющих, частных исполнителей … Ну а статья 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) делает инициативу президента почти анекдотической. Футбольного судью теперь не “на мыло”, а на пожизненное?

Подытоживая, хочу отметить еще одну важную вещь. Пожизненное лишение свободы – это не страшилка для нечистых на руку чиновников, и не палочка-выручалочка для президентского рейтинга. Это крайне серьезный вид наказания, для которого действующим Уголовным законодательством предусмотрены очень узкие рамки применения. Например, оно не применяется к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 и 65 лет, а также женщинам, которые были в состоянии беременности во время совершения преступления или на момент вынесения приговора. Не применяется и в случаях, когда преступление было раскрыто на стадии приготовления или совершение покушения, то есть когда преступление не было доведено до конца (исключение – только совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка).

Украина периодически подвергается критике как за условия содержания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, так и за саму возможность такого наказания, как такового, которое противоречит основной задаче уголовного наказания – исправлению и ресоциализации осужденных. Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в своих решениях на то, что пожизненно осужденные должны иметь право на условно-досрочное освобождение (сейчас в Украине существует лишь вариант замены пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок 25 лет, при условии помиловании президентом). При таких условиях предвыборная инициатива президента при неочевидных (а говоря прямо – отсутствующих) преимуществах, может принести Украине огромное количество проблем, как внутри страны, так и на международной арене.