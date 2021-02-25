Как бороться с мутациями коронавируса и почему Украине не светят израильские темпы прививок

24 февраля в Украине официально началась вакцинация от COVID-19 препаратом CoviShield, произведенным по лицензии Oxford/Astra Zeneca на индийском площадке Serum Institute of India. Первую дозу получил реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. По состоянию на вечер среды кампания стартовала в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Первый этап, в рамках которого вакцинируют медицинских работников, прежде всего тех, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19, должен продолжаться 20 дней и охватить 678 тыс. человек. Отметим, что 500 доз вакцины, которые Украина получила накануне, хватит на 250 тыс. человек, поскольку каждому человеку нужно две дозы. Далее в списке военнослужащие в зоне ООС, социальные работники, пожилые люди, которые живут в интернатах. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заверил, что Украина обеспечена вакцинами, то есть, договоренностями о них, для первого и второго этапов иммунизации по дорожной карте .

По его словам, сейчас Украина ожидает 117 тыс. доз препарата Pfizer/BioNTech в рамках гуманитарной инициативы COVAX, 1,9 млн доз от китайского производителя Sinovac, 1,5 млн доз CoviShield от Serum Institute of India и до 4 млн этой самой вакцины от индийского или иного производителя в рамках COVAX. У американского концерна Novavax МЗ законтрактовало 10 млн доз и МОЗ рассчитывает еще на 5 млн.

«Этого объема более чем достаточно на программу вакцинации в текущем году, мы собираемся контрактовать еще, есть соответствующие договоренности, ожидаем финальные версии контрактов от других производителей», – рассказал Степанов.

Кроме того, он рассказал, что во время визита в Индию договорился с фармкомпанией Bharat Biotech об испытаниях в Украине их будущей вакцины в форме спрея. Клинические исследования должны завершиться в сентябре-октябре, участие Украины в этом процессе даст приоритетный доступ к препарату при его эффективности.

Как будет проходить вакцинация несколькими препаратами одновременно

Поскольку вакцины от разных производителей созданы по различным технологиям, то они имеют особенности по хранению и введению. Украинские мобильные бригады проходят обучение относительно поведения с различными препаратами. Согласно дорожной карте, препаратом Pfizer/BioNTech вакцинируют пожилых людей в интернатах, рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына во время дискуссии в украинском кризисном медиа-центре. Эта вакцина должна храниться при минус 80 градусах постоянно и только в течение пяти дней – при 2-8 градусах, это влияет на логистику и процесс иммунизации.

Если человек получил прививку конкретным препаратом, то вторая доза должна быть такой же, все это предусмотрено в плане вакцинации.

По словам Родыны, вероятно, второй этап начнется еще до того, как закончится первый, ведь опросы показывают, что прививаться готовы около 50% медиков – вакцинация в Украине добровольная. Остатки препаратов перейдут следующим в очереди.

Официальная инструкция к препарату CoviShield говорит, что интервал между прививками должен составлять 28 дней. В то же время, есть исследования вакцины AstraZeneca, которое показывает, что чем длиннее интервал между дозами ( более трех месяцев), тем лучше результат. Однако пока инструкция не изменится, украинцев будут вакцинировать с интервалом именно 28 дней.

Академик и председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко отмечает, что, возможно, было бы целесообразно вводить только одну дозу вакцины людям, которые уже переболели COVID-19 и имеют определенный уровень антител. Например, такую ​​рекомендацию озвучивала Верховная комиссия по здравоохранению во Франции.

Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий объяснил, что все рекомендации относительно прививок временные и будут меняться по мере поступления научной информации.

«Мы будем рассматривать возможность одной дозы. Но хочется иметь достаточно оснований, чтобы это утверждать. Сегодня ни одна страна не приняла рекомендации, что для тех, кто переболел, достаточно одной дозы. Это обсуждается, когда информация обновляется, мы предлагаем МОЗ вносить изменения», – сказал он.

Можно ли ускорить процесс вакцинации до темпов Израиля или Великобритании

Израиль и Великобритания имеют лучшие показатели по иммунизации от COVID-19. Украина же до конца 2022 планирует вакцинировать 20 млн человек, то есть примерно половину населения страны. Сергей Комиссаренко критикует такой план ввиду неприемлемости по охвату и сроками.

«Украина опоздала с вакцинацией по непонятным причинам. Если мы взяли за основу вакцину AstraZeneca, которая является одной из самых дешевых, Украина могла забронировать 60 млн доз. Две инъекции стоят около 6 долларов – это 180 млн долларов для всей страны, даже при нынешнем курсе валют это примерно 6 млрд гривен. Для Украины это не является большой суммой», – говорит академик.

Федор Лапий говорит, что темпов передовых стран Украине не достичь по разным причинам, в частности, логистическим – большое население и территория с регионами, куда препарат доставляется автомобилями длительное время.

Также есть различия в подготовке к прививке: если в США ее оперативно проводят медсестры, то в Украине пациента должен обязательно осмотреть врач, это занимает больше времени.

«Мне бы хотелось, как в США, развернуть пункты прививки, куда можно заехать на машине и прививаться через окно автомобиля. 99% наших академиков, кафедральных работников скажут, что нельзя этого делать без осмотра врача. Давайте говорить о том, что у нас есть определенный порядок, и мы его не изменим, чтобы вакцинироваться, как в Израиле: пришел, сел, получил укол и ушел. 20 минут – норматив приема пациента в среднем. Одна мобильная бригада должна вакцинировать за рабочий день 100 человек, то есть должна работать без перерыва на еду, туалет и сон более суток. Если сократить до 10 минут, то это займет 16 часов», – рассказал иммунолог.

По словам Лапия, процесс можно было бы ускорить, однако в Украине существует сильное сопротивление изменениям «традиционных» правил.

Что будет, если коронавирус сильно мутирует

Как известно, Южно-Африканская Республика отказалась от вакцины AstraZeneca, поскольку ее эффективность мала по сравнению обнаруженным там новым штаммом коронавируса. Комиссаренко отмечает, что эффективность различных вакцин против новых штаммов может уменьшаться, однако они все равно будут защищать от болезни.

«Уменьшения эффективности бояться не надо. Вакцины на основе мРНК (например, Pfizer i Moderna) значительно легче модифицировать. Moderna уже выпускает для ЮАР и Бразилии вариант вакцины, предусматривающие мутацию. Все вакцины будут эффективны, но меньше, чем против оригинального штамма. Есть ли у нас новые штаммы, мы не знаем, потому что не проводим геномный анализ. Будем надеяться, что наши или зарубежные специалисты сделают праймер, который позволит выявлять новые штаммы-мутанты», – пояснил ученый.

По его словам, своевременная вакцинация не только защищает от болезни, но и предотвращает создание вакцинно-нечувствительных штаммов вируса. Комиссаренко рассказал, что вирус мутирует постоянно, но только некоторые мутации распространяются дальше.

«На пути коронавируса от Китая до США в нем произошли сотни тысяч мутаций – это так называемые временные мутации. Если человек болел 20 дней, то в его вирусе могли произойти две мутации. Но они в конце концов исчезают, потому что иммунная система убивает вирус. А мутации, которые сейчас распространяются в мире, произошли, вероятно, в организмах иммунодефицитных людей, которые болели не 20 дней, а 2-3 месяца. У них накопились мутации, среди этих была такая, которая стала значительно более контагиозной. Одной-двух мутаций хватило, чтобы заразить Великобританию», – пояснил он.

Бразильская мутация, по его словам, произошла из-за огромного количества зараженных людей в стране.

«Президент Бразилии, так же как и президент США, игнорировал болезнь. Были города, где почти все люди заболели. Вирус остановился, так как не имел кого инфицировать. Но там умерло огромное количество людей. Мутации случайны, нет целенаправленных мутаций, которые приводят к увеличению или уменьшению летальности. Но они накапливаются среди большого количества людей и так может появиться крайне опасный вариант. Наш вирус пока не стал более летальным, но стал более контагиозным», – говорит Комисаренко.

По словам Романа Родыны, в Украине начнут секвенирование образцов коронавируса из Ивано-Франковской области, где начался новый всплеск COVID-19., Чтобы выяснить, есть ли там новые штаммы. Результаты обещают примерно через неделю. До этого Украина посылала свои образцы на секвенирование в немецкую клинику «Шарите»: из 200 образцов проанализировали 48, новых штаммов пока не нашли.

Как узнать, когда начнется запись на вакцинацию

На первом этапе вакцинации медиков, пожилых людей и военных пациенты нет нужды записываться, ведь процесс будет проходить там, где они находятся: в больницах, интернатах и ​​воинских частях. По словам Лапия, в больницах уже сейчас могут составлять списки из желающих вакцинироваться, но только для того, чтобы создать маршруты для мобильных бригад, учесть время и расстояние.

На втором этапе, кроме мобильных бригад, появятся пункты вакцинации.

Правительство уже обещало, что запись на прививку будет возможна по телефону и через электронные инструменты. Пока есть только специальный сайт о вакцинации от COVID-19 и горячая линия: 0800 60 20 19.

На этот сайт должны вносить все обновления, в частности относительно дорожной карты иммунизации, количества вакцин и темпов прививки. По словам Романа Родыны, Минздрав готов приостановить рутинную иммунизацию по календарю прививок, чтобы задействовать дополнительный персонал, если будет много желающих вакцинироваться от COVID-19.

Глобальный план – вакцинировать всех украинцев за бюджетные средства, хотя и очень нескоро. Вместе с тем уже во второй половине года ожидается увеличение ассортимента препаратов: они могут появиться на частном рынке, чтобы привиться за свой счет.