Только очень наивный человек сможет поверить в то, что уголовное дело против Тани Черновол - то, в котором ГБР обвиняет ее у умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов во время Майдана, это частный случай «перегиба на местах», либо справедливое разбирательство.

Появившееся с подачи адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова дело «за Майдан» кулуарно трактуется представителями власти в качестве личной инициативы и мести уже бывшего назначенца. Между тем, вручённый на днях Татьяне обвинительный акт приоткрывает новые грани этого дела и «новые лица» задействованные в нем.

И вот оказывается, что к делу приложил руку высокопоставленный в бывшем чин МВД Григорий Мамка – аккурат депутат 9-го созыва от ОПЖЗ. И вот оказывается, что никакой «Революции достоинства» не было. А были, по версии следствия, массовые беспорядки с применением насилия. Насилие, конечно же, применяли протестующие. От которых защищались представали «закона». С теми самыми «перегибами на местах», не без этого! Но что им было делать. Перед свирепым лицом агрессивных молодчиков, возглавляемых Черновол? Слава, так сказать, «Беркуту».

Можно было бы долго разбирать обвинительный акт против Тани и идиотизм следствия по кусочкам. Начиная с самой квалификации – невозможно умышленно убить человека, о существовании которого не догадываешься. И заканчивая причинно-следственными связями между словами Тани и фактом смерти (хотя доказано именно то, что майдановцы спасали сотрудников офиса ПР, а источник возгорания мог находится внутри). Но стоит ли упражняться в быстрые шахматы с людьми, которые не скрываясь играют в Чапаева? Нет.

Все мы прекрасно понимаем что означает «дело Черновол». Кем оно педалируется и зачем оно нужно. Означает дело Татьяны фактический суд над Майданом. Пускай некоторые активисты в своей ненависти к прошлой власти этого до сих пор не понимают. Педалируется оно Москвой. Для московской спецоперации Таня – идеальная жертва. Во-первых, сама Татьяна чуть не была убита прихвостнями Януковича на ночной трассе. Поэтому она для Кремля – объект через который можно нивелировать само явление жертвенности Майдана. Выставить жертв насилия со стороны режима одновременно убийцами.

Во-вторых, она – депутат Верховной Рады прошлого созыва. А это значит, что профессиональные активисты, которые де-факто приватизировали звание гласа народа и самопровозгласили себя гражданским обществом, не будут протестовать против репрессий.

Ведь многие представители этого специфического сословия сделали себе имя на борьбе с прошлой властью. И приложили свою руку к избранию власти нынешней. И все это – аппелируя к ценностям Майдана. Выйти в защиту Тани сейчас для многих означает расписаться в собственном идиотизме. Кремль не зря много лет воюет против Майдана. Прекрасно понимая, что сама память о Революции Достоинства, как о народном восстании против авторитарного промосковского режима за свободный внешнеполитический выбор налагает на любую власть жесткие ограничения. Пока жива память о «Небесной сотни» – ни один президент и парламент не сможет чувствовать себя спокойно, строя планы по «примирению» с агрессором. Именно поэтому Майдан должен быть осуждён.

В судебном решении следует зафиксировать, что никакой революции не было – был переворот, участники которого сами провоцировались насилие, вот даже невинных людей убивали, следовательно режими кремлевских марионеток все делал правильно. Как там гавкают разные путинские собаки на каналах Медведчука? Мало настреляли, только одну сотню! И дело Тани Черновол нужно только для сознания прецедента. А уж когда прецедент будет создан… тут-то и можно будет развернуться!

У вас может возникнуть вопрос: а почему это автор до сих пор не упомянул президента Зеленского? Потому что автор боится: президент Украины уже не совсем игрок. В том смысле, что чем дальше, тем глубже Владимир Александрович забуривается в какую-то свою версию реальности. В стране идёт процесс над Майданом, бюджетный кризис, на протесты выходит малый бизнес – с жесткими стычкам с полицией, свирепствует эпидемия. А что же президент? Открывает карусель на Банковой да принимает письма с поздравлениями от детей! Ну ещё и меняет в пользу одного бородатого деятеля министров.

Дабы, так сказать, не оскудела рука дающего! Майдан? Какой там Майдан? Наш президент выиграл в своей голове войну и победил эпидемию! На очереди – спасение Вселенной, а вы тут со своей Черновол лезете! В нарастающем управленческом хаосе, в ситуации когда собирательное высшее политическое руководство страны выглядит как герой анекдота про два титановых шарика в герметичной комнате – один из которых теряется, а второй ломается, единственной вертикалью с целями и задачами и с высокой дисциплиной их исполнения остаётся российская вертикаль. Которая потихоньку прорастает сквозь власть Владимира Зеленского как гриб-паразит сквозь хитиновый панцырь муравья.

Полтора года назад, в дни избрания президентом Владимира Зеленского многие комментаторы отметили, что с его приходом заканчивается не эпоха бедности, но эпоха Достоинства. Я же отметил, что никакая эпоха достоинства закончится не может, так как достоинство – категория внутренняя. Достоинство Владимира Зеленского – и правда оказалось дефицитным товаром. Но в стране многих восстаний оно точно разлито в воздухе. И если Владимио Зеленский по своему недоумию до сих пор не обращал внимание на дело и судьбу Тани Черновол. То пришло самое время обратить. Так как именно сейчас решается вопрос о том, что произойдёт с самим президентом в случае, если итогом его правления станут новые массовые протесты.

Если Москва, которая успешно перехватывает рычаги управления страной через свою агентуру, продолжив свой курс по дестабилизации Украины, в том числе через преследование майдановцев и оппозиции – новое восстание будет точно не за горами.