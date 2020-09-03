В начале 2000-х с подачи эксперта Мирового Банка Джоеля Хеллмана в международный политологический словарь пополнился термином “captured state” – “захваченное государство”. В своей статье «Seize the state, seizethe day”, игру слов в названии которой можно примерно перевести таким образом “Захвати государство и живи одним днем”, Хеллман со своими коллегами проанализировал политические режимы, возникшие на просторах бывшего Советского Союза. Он постулировал, что переход от государства-левиафана к построению государств с рыночной экономикой не привел к автоматической реорганизации постсоветского пространства в череду стран с господством закона и равных правил игры. Напротив, рыночные принципы и открывшиеся окна возможности по перераспределению собственности привели к тому, что многие государства оказались фактически приватизированы, захвачены организованными олигархическими группировками, смысл существования которых свелся к постоянному выкачиванию ресурсов государства в частные карманы, процесс которого был просто замаскирован под принципы рыночной экономики.

Решение Печерского суда о том, что государственный “ПриватБанк” должен уже до рассмотрения иска по сути отдать офшорным кампаниям братьев Суркисов 10 миллиардов гривен свидетельствует о гораздо большем, чем о сути самого дела.

Напомню, что все международные расследования и процессы, в том числе процесс экс-собственников “Привата” против Украины в Лондонском суде, однозначно показали – мнимые депозиты братьев Суркисов, чья непосредственная связь с Игорем Коломойским доказана, были ничем иным как способом выведения средств из “Приватбанка”. Выведение средств, из-за которых крупнейший частный банк страны превратился в пылесос, выкачивающий деньги из экономики и карманов граждан. И перекачивающий эти деньги в офшорные пылесборники Коломойского со связанных с ним лиц.

Собственно, само решение о национализации “Привата” было принято прошлой властью как одно из главных условий международных кредиторов, возмущенных тем, что вкладываемые в Украину ресурсы попросту расползаются по заграничным счетам группы паразитирующих на государстве лиц.

Само участие Суркисов – фигур из далекого украинского прошлого, внезапно ставшим позорным украинским настоящим, в этом процессе – иллюстрация того, что такое украинский deep state. На поверхности наших неспокойных вод проходят революции и выборы, ведутся баталии за наше будущее и внешнеполитический выбор. Сменяются президенты и парламенты. Идут войны. Но в темной пучине океана все стабильно – кто бы не победил, глубоководные пиявки продолжают кормиться за наш с вами счет.

За существование этого сонма подводных чудовищ мы обязаны поблагодарить второго президента Украины Леонида Кучму. Который, как и Борис Ельцин в России стал настоящем крестным отцом украинского олигархического государства – неотъемлемой частью которого до сих пор являются вышедшие из мезозоя 90-х Суркисы. Демократия в этом государстве сохранилась только благодаря двум факторами. Во-первых, тому, что ограниченность коррупционной ренты, которой не наблюдалось в нефтегазовой федерации, провоцировала постоянные конфликты между разными кланами – решаемыми инструментами политики и демократии. Во-вторых, тому, что миллионы украинцев оказались склонны к построению европейского государства и были готовы с коктейлями Молотова наперевес отстаивать европейский курс развития нашей страны. Миллионы, с которыми не могли не считаться олигархи с их политической клиентеллой.

Можно сколько угодно критиковать постмайданную власть, во главе которой стали все те же политики еще кучминского призыва. Однако нельзя не признать того факта, что дарственная политика 2014-2019 годов опиралась на народный запрос по приведению государства в соответствие с европейскими лекалами. Агрессия России и необходимость внешнеполитической консолидации подстегивала процесс реформ. А сам процесс реформ осушал пускай все еще обширные болота глубинного государства.

Можно обвинять Порошенко, коалицию БПП и НФ, демократическую оппозицию и прочих “старых лиц” в том, что темпы реформ были недостаточными. Это – тема для отдельной дискуссии, в которой я мог бы поспорить с кем угодно. Однако за прошедшие 5 лет было сделано многое из того, что необходимо было сделать еще в начале 90-х.

Наспех скроенный из роли Голобородько Президент Владимир Зеленский стал настоящим ответом олигархического государства на все те трансформации, которые Украина переживала после Революции Достоинства. И если Кучма придумал украинский олигархат и пустил его в широкое плавание, то победа маленького косплеера Кучмы – Владимира Зеленского – на выборах стала настоящей квинтэссенцией протестующего против любых изменений глубинного государства. Олигархи изобрели для себя имитацию президента и воспользовавшись беспрецедентным общественным запросом на изменения, продали ему этот рестайлинг старой “9-ки” в виде политика нового качества.

Расчет был сделан правильно. Не понимающий политики и самой сути государства, Зеленский стал отправлять свои полномочия привычным образом – путем подмены политики ее хайповой имитацией, путем громких бессодержательных лозунгов, которые не приводят ни к каким сущностным изменениям.

Поражает то, что сконцентрировав на себе беспрецедентные полномочия, Владимир Зеленский так и не понял зачем они ему даны и как их использовать. И если информация о встрече Зеленского с Суркисами накануне решения суда по “Привату” подтвердится, то можно будет сделать по крайне мере несколько выводов. Первый – все силы своей должности Зеленский пустил на то, чтобы удовлетворить свой комплекс человека, выступающего на корпоративах сильных мира сего, но никогда не приглашаемого за стол. Главный стол теперь за ним – ведь именно к нему за решением своих вопросов идут все эти могущественные люди, еще вчера отпивающие водку в зрительском зале в то время, как он работал для их отдыха на сцене. Раздувание собственного эго до заоблачных высок – это ли причина стать самым народным президентом? Во-вторых — Владимир Зеленский выяснил для себя простую истину – если не понимаешь во что можно конвертировать свою власть, конвертируй ее в деньги. Европейский курс и реформы невозможно, в отличие от денег, пощупать в непосредственной физической близости.

Пускай вас не удивляет легкий возврат олигархам миллиардов гривен, распил коронавирусного фонда и прочий богатый улов из государственных потоков, в последний год наполняющий сети уважаемых господ с удвоенной интенсивностью. Просто таким образом всегда функционирует захваченное государство. И Зеленский в нем – далеко не главный захватчик, а всего лишь инструмент в его руках.

Можно ли выплыть из этой пучины? Конечно. Но практика показывает, что новейшая история прорыва в государственном строительстве в Украине всегда была связана с массовыми протестами граждан, с огромными кризисами и Майданами. Только массовые выступления граждан, восстания и бунты могли если не победить, то временно потеснить настоящих бенефициаров украинской пучины. Не хочу делать никаких прогнозов. Хотелось бы верить в то, что украинцы смогут научиться ответственному выбору без новых потрясений и потерь. Без краха государства как такого, который похоронит под собой все – включая нефункциональную систему олигархического концлагеря. Хотелось бы верить. Но я не верю! Видимо, что-то всегда должно умереть для того, чтобы дать жизнь чему-то новому.